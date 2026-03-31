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Ibrahima Konaté serait prêt à rejoindre le Real Madrid, dans l'attente d'une offre des « Blancos »
Impasse contractuelle à Anfield
Konaté n'a pas encore décidé de son avenir à Liverpool, et le défenseur a l'intention de clarifier la situation avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Le Français n'a pas encore prolongé son contrat avec les Reds, et comme son contrat actuel expire en juin, plusieurs grands clubs européens ont commencé à s'intéresser à lui. Parmi les clubs intéressés figure le Real Madrid, qui a désigné l'ancien joueur du RB Leipzig comme une cible prioritaire pour sa défense.
Si l'entourage du défenseur international affirme qu'il n'y a rien d'officiel avec le géant espagnol, l'idée de rejoindre Chamartin serait très séduisante pour le joueur.
Selon AS, Konaté a décliné toutes les récentes propositions de Liverpool concernant une prolongation de contrat, ce qui suscite un pessimisme total à Anfield quant à son avenir à long terme en Premier League.
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L'appel du Real Madrid s'avère trop fort
Liverpool a récemment fait part de sa ferme volonté de voir Konaté signer un nouveau contrat, mais le joueur reste sur ses positions et continue d’étudier ses options. Cette situation représente une occasion unique pour les clubs d’élite européens de s’adjuger les services d’un défenseur de haut niveau à des conditions avantageuses. Malgré un léger fléchissement de forme cette saison, parallèlement aux difficultés générales rencontrées par Liverpool, Konaté reste un défenseur doté d’une immense prestance, d’une grande expérience et d’un leadership indéniable.
Le Français a fait ses preuves en Angleterre, s'imposant comme l'un des défenseurs les plus imposants physiquement du football européen. Cependant, l'attrait du Real Madrid et la perspective de rejoindre un contingent français en pleine expansion à Madrid — comprenant notamment Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni — semblent être les facteurs déterminants de son refus de s'engager dans le projet d'Arne Slot.
La date limite pour la Coupe du monde approche
Se présenter à la Coupe du monde sans contrat signé représente un risque considérable pour ce produit du centre de formation de Sochaux. Une éventuelle blessure pendant le tournoi pourrait compromettre son transfert vers un nouveau club, c'est pourquoi la clarification de son statut deviendra une priorité absolue à partir du mois d'avril. Liverpool n'a pas encore baissé les bras et poursuit les discussions avec ses représentants, même si les récentes réunions n'ont pas permis de débloquer la situation.
Arne Slot reste un admirateur du joueur malgré ses performances irrégulières cette saison et continue de lui accorder toute sa confiance. Konaté a disputé 41 matches toutes compétitions confondues cette saison, prouvant ainsi son endurance lorsqu’il est en forme. Une performance exceptionnelle lors du prochain match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain pourrait être le catalyseur final nécessaire pour convaincre le Real Madrid de soumettre une offre officielle.
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Priorités de l'équipe nationale et projets pour l'avenir
La Coupe du monde constitue un rendez-vous majeur dans le calendrier de Konaté, où il devrait être titularisé aux côtés de William Saliba au cœur de la défense française. Les Bleus comptent sur sa présence physique dans leur quête d’une troisième étoile aux États-Unis. En France, certains observateurs ont noté que la baisse récente de ses performances en club pourrait être liée à son avenir incertain, Liverpool, Chelsea et d’autres clubs étant déjà sur le coup pour le remplacer.
À l'approche de la date butoir d'avril, la pression va s'intensifier tant sur le club que sur le joueur pour trouver une solution. Si le Real Madrid décide de passer à l'action, il semble que Konaté soit plus que prêt à troquer le Merseyside contre la capitale espagnole. Pour l'instant, le défenseur reste en attente, guettant l'appel de Madrid tandis que Liverpool doit faire face à la réalité grandissante de perdre l'un de ses piliers défensifs.