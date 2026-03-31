Ibrahima Konaté serait prêt à rejoindre le Real Madrid, dans l'attente d'une offre des « Blancos »

Konaté n'a pas encore décidé de son avenir à Liverpool, et le défenseur a l'intention de clarifier la situation avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Le Français n'a pas encore prolongé son contrat avec les Reds, et comme son contrat actuel expire en juin, plusieurs grands clubs européens ont commencé à s'intéresser à lui. Parmi les clubs intéressés figure le Real Madrid, qui a désigné l'ancien joueur du RB Leipzig comme une cible prioritaire pour sa défense.

Si l'entourage du défenseur international affirme qu'il n'y a rien d'officiel avec le géant espagnol, l'idée de rejoindre Chamartin serait très séduisante pour le joueur.

Selon AS, Konaté a décliné toutes les récentes propositions de Liverpool concernant une prolongation de contrat, ce qui suscite un pessimisme total à Anfield quant à son avenir à long terme en Premier League.



