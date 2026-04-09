Ibrahima Konaté se dit « heureux » pour le PSG, optant pour des propos surprenants en zone mixte après la défaite de Liverpool en Ligue des champions

Liverpool doit désormais relever un défi de taille pour garder ses espoirs européens intacts après la prestation sans faille du PSG au Parc des Princes. Les buts de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia ont condamné l’équipe d’Arne Slot à une défaite 2-0, la laissant avec un déficit important à combler lors du match retour.

La situation est d’autant plus préoccupante que les Parisiens ont disposé de davantage de temps pour peaufiner leur préparation. Tandis que les Reds doivent déjà se tourner vers le championnat, le champion de France a bénéficié d’un report de match, décision stratégique de son instance dirigeante, pour aborder la manche retour à Anfield dans les meilleures conditions.