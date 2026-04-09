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Ibrahima Konaté se dit « heureux » pour le PSG, optant pour des propos surprenants en zone mixte après la défaite de Liverpool en Ligue des champions
Les Reds en difficulté à Paris
Liverpool doit désormais relever un défi de taille pour garder ses espoirs européens intacts après la prestation sans faille du PSG au Parc des Princes. Les buts de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia ont condamné l’équipe d’Arne Slot à une défaite 2-0, la laissant avec un déficit important à combler lors du match retour.
La situation est d’autant plus préoccupante que les Parisiens ont disposé de davantage de temps pour peaufiner leur préparation. Tandis que les Reds doivent déjà se tourner vers le championnat, le champion de France a bénéficié d’un report de match, décision stratégique de son instance dirigeante, pour aborder la manche retour à Anfield dans les meilleures conditions.
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Konaté jalouse le soutien des Français
Après la rencontre, Konaté a pointé du doigt le manque de soutien des clubs anglais de la part de la Premier League. Le défenseur a rappelé que Liverpool se retrouvait pénalisé pour la deuxième saison consécutive en phase à élimination directe de la Ligue des champions.
« C’est la deuxième fois consécutive que cela se produit ; la saison dernière, c’était pareil. J’aimerais que la Premier League fasse de même, mais la situation est totalement différente », a-t-il déclaré à Stan Sport. « D’une certaine manière, je suis content pour eux, car c’est positif que leur ligue les aide à aller loin en Ligue des champions. J’espère que la Premier League en fera de même à l’avenir. Pourquoi ne pas faire de même pour les clubs engagés en Ligue des champions ? »
Le débat sur la densité des calendriers
Ces déclarations ravivent le débat récurrent sur la protection des joueurs et le refus de la Premier League d’ajuster le calendrier des clubs engagés en coupes d’Europe. Alors que la Ligue 1 a reporté la rencontre cruciale du PSG contre Lens, Liverpool doit se rendre à Fulham, actuellement en pleine renaissance. La fatigue qui s’accumule dans les jambes des hommes de Klopp est une source d’inquiétude, d’autant que Fulham reste invaincu lors de ses trois dernières sorties face aux Reds. Les cadres de Liverpool doivent donc enchaîner sur un programme domestique éprouvant, tandis que leurs rivaux européens bénéficient de tout le temps nécessaire pour récupérer et peaufiner leurs stratégies.
- AFP
Et maintenant ?
Malgré des statistiques défavorables, les Reds abordent avec optimisme le match retour à Anfield la semaine prochaine, convaincus de pouvoir décrocher un résultat positif et ainsi atteindre les demi-finales. Mais avant ce rendez-vous européen, Liverpool se concentrera sur la réception de Fulham en Premier League samedi, avec l’objectif de réduire l’écart au classement avec les équipes de tête.