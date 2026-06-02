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Ibrahima Konaté s’apprête à rejoindre le Real Madrid, seulement quelques jours après avoir officialisé son départ de Liverpool
L’exode surprise d’Anfield met fin, de manière émouvante, à une ère riche en trophées.
Le défenseur de 27 ans quitte Anfield après cinq saisons couronnées de succès et ponctuées de nombreux titres, dont le sacre en Premier League en 2025. Après l’annonce officielle de son départ, le défenseur central s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour exprimer sa stupéfaction et sa tristesse face à la manière dont son aventure sur la côte de Merseyside s’est achevée, alors qu’il avait précédemment annoncé qu’une prolongation de contrat était imminente.
Son départ coïncide avec ceux, très médiatisés, de Mohamed Salah et Andrew Robertson. Cependant, alors que ces deux légendes ont reçu des adieux émouvants lors du match nul 1-1 contre Brentford, le défenseur français s'est vu complètement privé d'un véritable hommage de la part des supporters avant l'expiration officielle de son contrat.
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Le Real Madrid a officialisé l’arrivée d’un défenseur central français.
Selon une information exclusive d’Onze Mondial, le Real Madrid aurait conclu un accord définitif pour recruter ce défenseur très convoité sous forme de transfert gratuit. Le grand club espagnol admire depuis longtemps ce défenseur central de grande envergure, et le fait de recruter un joueur de son calibre sans frais de transfert représente un coup de maître. Les conditions personnelles auraient été entièrement finalisées entre le géant européen et les représentants du joueur, le défenseur étant impatient de relever un nouveau défi en Liga après avoir disputé 183 matches dans le championnat anglais.
L’élection présidentielle s’annonce comme le facteur décisif qui scellera la confirmation définitive.
Toutefois, la finalisation de ce transfert très médiatisé repose encore sur une condition politique interne majeure en Espagne. Selon nos informations, Florentino Pérez doit d’abord être réélu président du club pour que l’accord soit officiellement confirmé. Ce scrutin présidentiel, fixé à dimanche, déterminera l’avenir immédiat du mercato madrilène. Bien qu’un changement de direction demeure hautement improbable, Konaté doit patienter jusqu’à la fin du vote officiel avant de signer son contrat lucratif avec le géant espagnol.
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La campagne de promotion de la Coupe du monde précède la présentation officielle à Madrid.
La prochaine étape pour le défenseur consiste à se consacrer entièrement à ses obligations internationales avec les Bleus. Konaté se prépare actuellement pour la Coupe du monde de la FIFA de cet été, avec pour objectif de mener la défense française vers la gloire mondiale. Une fois sa campagne internationale terminée, une annonce officielle et une présentation à Madrid marqueront officiellement le début de ce nouveau chapitre passionnant.