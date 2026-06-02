Ibrahima Konaté s’apprête à rejoindre le Real Madrid, seulement quelques jours après avoir officialisé son départ de Liverpool

Le défenseur de 27 ans quitte Anfield après cinq saisons couronnées de succès et ponctuées de nombreux titres, dont le sacre en Premier League en 2025. Après l’annonce officielle de son départ, le défenseur central s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour exprimer sa stupéfaction et sa tristesse face à la manière dont son aventure sur la côte de Merseyside s’est achevée, alors qu’il avait précédemment annoncé qu’une prolongation de contrat était imminente.

Son départ coïncide avec ceux, très médiatisés, de Mohamed Salah et Andrew Robertson. Cependant, alors que ces deux légendes ont reçu des adieux émouvants lors du match nul 1-1 contre Brentford, le défenseur français s'est vu complètement privé d'un véritable hommage de la part des supporters avant l'expiration officielle de son contrat.