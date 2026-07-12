La tension monte à l’approche de cette demi-finale très attendue de la Coupe du monde 2026 à Arlington, au Texas. Après la victoire de l’Espagne face à la Belgique en quarts de finale, Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone, a lancé les hostilités, laissant entendre que la France devrait ressentir la pression au vu de l’histoire récente entre les deux nations.

Konaté a rapidement répondu, écartant d’un geste les propos de l’adolescent. « La France a-t-elle peur de l’Espagne ? Non. Pour être tout à fait honnête, nous ne prêtons pas attention à tout ce qui se dit avant le match », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Nous ne devons avoir peur de personne. L’essentiel est de conserver l’humilité avec laquelle nous avons abordé cette compétition et de ne pas tomber dans ce genre de pièges, surtout à un moment aussi crucial. Il peut dire ce qu’il veut ; nous nous préparerons de la meilleure façon possible pour ce match, et j’espère qu’à la fin, le résultat sera en notre faveur. »