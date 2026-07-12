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Ibrahima Konaté affirme que l’équipe de France ne tombera pas dans le « piège » tendu par Lamine Yamal, répondant ainsi aux propos de la star espagnole qui a évoqué une certaine « peur » à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde
La France reste imperturbable face à la confiance de l'Espagne
La tension monte à l’approche de cette demi-finale très attendue de la Coupe du monde 2026 à Arlington, au Texas. Après la victoire de l’Espagne face à la Belgique en quarts de finale, Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone, a lancé les hostilités, laissant entendre que la France devrait ressentir la pression au vu de l’histoire récente entre les deux nations.
Konaté a rapidement répondu, écartant d’un geste les propos de l’adolescent. « La France a-t-elle peur de l’Espagne ? Non. Pour être tout à fait honnête, nous ne prêtons pas attention à tout ce qui se dit avant le match », a-t-il déclaré aux journalistes.
« Nous ne devons avoir peur de personne. L’essentiel est de conserver l’humilité avec laquelle nous avons abordé cette compétition et de ne pas tomber dans ce genre de pièges, surtout à un moment aussi crucial. Il peut dire ce qu’il veut ; nous nous préparerons de la meilleure façon possible pour ce match, et j’espère qu’à la fin, le résultat sera en notre faveur. »
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L’Espagne ne se résume pas à Lamine
Konaté est catégorique : l'équipe de Didier Deschamps ne peut pas se permettre de se concentrer uniquement sur un seul joueur. L'ancien défenseur central de Liverpool, qui vient de signer un transfert très médiatisé au Real Madrid, estime que la force collective de la « Roja » constitue le véritable danger.
Interrogé sur la stratégie à adopter face au jeune ailier, il a expliqué : « Pour être tout à fait honnête, nous n’y avons pas encore réfléchi en détail. L’Espagne est une équipe exceptionnelle, qui compte de nombreux joueurs de très haut niveau. Mais l’objectif n’est pas de se concentrer sur un seul joueur, car c’est toute l’équipe qui peut vous faire mal. Il ne s’agit pas seulement de Lamine, mais de l’Espagne tout entière. »
Affronter les fantômes de l'Euro 2024
L'Espagne domine depuis quelques années, notamment après sa victoire contre la France en demi-finale de l'Euro 2024, mais Konaté estime que certaines circonstances ont faussé ces résultats.
Il a déclaré : « Soyons honnêtes : c’était un match très difficile. Mais, en toute franchise – et avec tout le respect que je dois à chaque joueur de cette équipe de France –, le onze de départ qui a affronté l’Espagne ce jour-là, surtout en défense, comprenait plusieurs joueurs qui n’avaient pas encore leurs marques ensemble. C’était notre première sortie collective, et cela a posé problème. Dans des circonstances différentes, je ne crois pas que la rencontre aurait tourné de la sorte. »
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Konaté se réjouit de son transfert de rêve à Madrid
Konaté a pris le temps de revenir sur cette étape majeure de sa carrière après avoir signé au Real Madrid.
Malgré l’imminence de la demi-finale internationale, il mesure pleinement l’importance de ce transfert. « C’est le plus grand club de l’histoire. Tant qu’on n’a pas enfilé ce maillot, on ne s’en rend pas vraiment compte », a-t-il avoué.
Néanmoins, sa priorité immédiate reste de conduire la France en finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, alors que les Bleus cherchent à prendre leur revanche sur Yamal et l’Espagne.
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