Arsenal
Traduit par
Ian Wright, Riccardo Calafiori et Chloe Kelly présentent le maillot extérieur d’Arsenal pour la saison 2026-2027, inspiré des années 1990, alors que l’équipe de Mikel Arteta s’apprête à défendre son titre de championne de Premier League
Arsenal remet au goût du jour un design emblématique
Arsenal et adidas ont officiellement présenté le nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027, une réinterprétation moderne d’un des maillots les plus emblématiques du football. Inspiré du célèbre maillot « Bruised Banana » porté entre 1991 et 1993, ce modèle bleu marine fait son retour alors que les champions d’Arteta s’apprêtent à défendre leur titre. Il marie le logo Trefoil d’adidas à des technologies de performance modernes, tout en rendant hommage à l’histoire du club.
Les joueurs s'approprient cet héritage
Pour accompagner ce lancement, une série de courts-métrages met en scène Declan Rice, Chloe Kelly, Riccardo Calafiori, Ian Wright, Little Simz ainsi que des supporters d’Arsenal, qui racontent les histoires attachées aux maillots et leur symbolique.
Calafiori a déclaré : « Nous avons tous hâte de porter ce maillot. Nous savons l’impact que le “Bruised Banana” a eu sur nos supporters ; il suffit de voir combien d’entre eux le portent encore aujourd’hui pour comprendre à quel point il compte pour le club. Nous sommes fiers de porter un maillot chargé d’une telle histoire et de nous en inspirer pour continuer à aller de l’avant. »
Une version moderne d’un grand classique
Le nouveau maillot présente un fond bleu marine orné d’un motif géométrique inspiré du design original, mêlant des tons bleu marine et jaunes pour un look contemporain. Des touches de rouge et de jaune viennent rehausser le col rond orné du trèfle, tandis que l’écusson d’Arsenal côtoie le logo adidas en forme de trèfle.
Calafiori a ajouté : « C'est à notre tour de forger notre propre héritage au sein du club. Nous avons vécu tant de moments incroyables avec nos supporters, mais nous en voulons encore plus. Nous voulons continuer à gagner, à créer ensemble des souvenirs exceptionnels et donner à nos supporters encore plus de raisons d'être fiers de l'équipe. »
Conçu pour optimiser le confort sur le terrain, le maillot intègre la technologie CLIMACOOL+ d’adidas, qui régule la température corporelle grâce à une gestion avancée de l’humidité et à des zones d’aération stratégiquement placées.
- Arsenal
L’équipe est prête pour une nouvelle campagne.
Le maillot extérieur 2026-27 s'accompagne d'un short et de chaussettes bleu marine coordonnées, rehaussés de détails rouges et jaunes pour un ensemble visuel cohérent sur le terrain.
Disponible dès maintenant dans les boutiques du club d'Arsenal, chez certains revendeurs adidas, sur Arsenal Direct et sur la boutique en ligne d'adidas, ce nouveau maillot inaugure la saison à venir, tandis que l'équipe d'Arteta entend capitaliser sur son sacre en Premier League pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire du club.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles