Pour accompagner ce lancement, une série de courts-métrages met en scène Declan Rice, Chloe Kelly, Riccardo Calafiori, Ian Wright, Little Simz ainsi que des supporters d’Arsenal, qui racontent les histoires attachées aux maillots et leur symbolique.

Calafiori a déclaré : « Nous avons tous hâte de porter ce maillot. Nous savons l’impact que le “Bruised Banana” a eu sur nos supporters ; il suffit de voir combien d’entre eux le portent encore aujourd’hui pour comprendre à quel point il compte pour le club. Nous sommes fiers de porter un maillot chargé d’une telle histoire et de nous en inspirer pour continuer à aller de l’avant. »







