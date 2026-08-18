Arsenal a lancé sa saison de la meilleure des manières avec une victoire éclatante contre Manchester City lors du Community Shield, mais Wright n’est toujours pas convaincu que l’effectif soit totalement prêt pour tenir sur la durée. Malgré les arrivées de Christos Tzolis et Bruno Guimaraes, l’ancien attaquant insiste sur le fait que Mikel Arteta a besoin de davantage de joueurs de tout premier plan pour passer au niveau supérieur.

« Arsenal a encore beaucoup de travail à faire sur le marché et les choses ont été lentes jusqu’à présent. Je sais que la Coupe du monde aurait eu un gros impact là-dessus, mais comme nous savons à quel point il est important de bien démarrer ce championnat, plus vite ces nouveaux joueurs pourront arriver, mieux ce sera », a déclaré Wright à Metro.

« Nous avons entendu ce que l’entraîneur a dit après la défaite en finale de la Ligue des champions à propos de ce qu’il fallait pour passer au niveau supérieur pour ce club, donc c’est sur cette base que nous allons juger le club. »



