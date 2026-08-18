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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

Ian Wright met en garde Arsenal face à la menace de Chelsea dans la course au titre en Premier League et insiste sur le fait que les Gunners ont besoin de davantage de recrues de premier plan

I. Wright
Arsenal
X. Alonso
M. Arteta
Premier League
Chelsea
Nottingham Forest

La légende d'Arsenal Ian Wright a lancé un double avertissement à son ancien club alors qu'il se prépare à défendre son titre de Premier League. L'attaquant emblématique estime qu'Arsenal doit retourner sur le marché des transferts pour y ajouter des joueurs de premier plan, tout en gardant un œil méfiant sur un Chelsea en plein renouveau sous Xabi Alonso.

  • Wright réclame des renforts pour Arsenal

    Arsenal a lancé sa saison de la meilleure des manières avec une victoire éclatante contre Manchester City lors du Community Shield, mais Wright n’est toujours pas convaincu que l’effectif soit totalement prêt pour tenir sur la durée. Malgré les arrivées de Christos Tzolis et Bruno Guimaraes, l’ancien attaquant insiste sur le fait que Mikel Arteta a besoin de davantage de joueurs de tout premier plan pour passer au niveau supérieur.

    « Arsenal a encore beaucoup de travail à faire sur le marché et les choses ont été lentes jusqu’à présent. Je sais que la Coupe du monde aurait eu un gros impact là-dessus, mais comme nous savons à quel point il est important de bien démarrer ce championnat, plus vite ces nouveaux joueurs pourront arriver, mieux ce sera », a déclaré Wright à Metro.

    « Nous avons entendu ce que l’entraîneur a dit après la défaite en finale de la Ligue des champions à propos de ce qu’il fallait pour passer au niveau supérieur pour ce club, donc c’est sur cette base que nous allons juger le club. »


    • Publicité
  • Xabi AlonsoGetty Images

    Chelsea s’impose comme l’inattendu outsider dans la course au titre

    Si Arsenal est largement considéré comme favori pour conserver son titre, Wright a identifié une menace potentielle venant de l’ouest de Londres. Après une décevante dixième place la saison dernière, Chelsea a changé d’entraîneur avec l’arrivée d’Alonso aux commandes. Wright estime que l’absence de football européen pour les Blues pourrait constituer un avantage décisif, en leur permettant de se concentrer entièrement sur les compétitions nationales et de lancer un sérieux défi pour le titre.

    « City, Chelsea et Liverpool ont tous de nouveaux entraîneurs, ce qui les rend tous un peu imprévisibles », a expliqué Wright. « C’est une saison de transition énorme pour City : pas de Bernardo Silva, Stones, Pep ni Rodri. Mais ils ont Haaland, et cela vous emmènera loin независимо des autres problèmes. »

    Il a ajouté : « Je vois bien Chelsea lutter si Alonso prend un bon départ et parvient à les rendre plus solides défensivement. Il a fait venir quelques joueurs expérimentés, ce dont ils avaient besoin depuis un moment. Je peux les voir trouver un bon rythme sans football européen. »

  • Évaluation du reste du peloton de Premier League

    Wright a également suivi de près les équipes de milieu de tableau susceptibles de bousculer l’ordre établi. Il a désigné le Nottingham Forest d’Oliver Glasner comme une équipe à surveiller.

    « Je vais désormais garder un œil sur Nottingham Forest depuis l’arrivée d’Oliver Glasner », a ajouté Wright. « Ils ont beaucoup de talent, qu’ils ont su conserver, Glasner est un très bon entraîneur, et ils ont réalisé quelques bonnes recrues. Des équipes comme Brighton, Bournemouth et Sunderland ont l’Europe à gérer, ce qui pourrait les affecter en championnat et jouer en faveur de Forest. »

    « Tottenham a aussi un match par semaine et a beaucoup progressé. Il lui manque probablement encore un buteur, mais je m’attends à ce qu’il remonte fortement au classement. »

    @wrightyofficial

    This has gone on long enough… can we get rid of the rule that means players get a yellow card if they take their shirt off?! Sign our petition (link in bio) and let’s bring some joy back to the game! @Gillette #ad #BodyShavingWorthCelebrating #TheBestYourBodyCanGet #GilletteBODY

    ♬ original sound - Ian Wright


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  • Arsenal FA Cup 1993 Ian WrightGetty

    Une campagne pour la joie dans les célébrations de buts

    Au-delà de ses analyses tactiques, Wright a exprimé haut et fort son désir de voir le football retrouver des racines plus émotionnelles. Il soutient actuellement une campagne visant à mettre fin aux cartons jaunes pour les célébrations avec le maillot enlevé.

    En repensant à sa propre carrière, Wright s’est souvenu : « Je dirais celui quand on a joué Aston Villa, avec mon t-shirt “I love the lads”. Les choses commençaient tout juste à se mettre en place, nous réalisions de très bons mouvements en équipe et je passais d’excellents moments avec les gars ; c’était génial. C’est probablement mon meilleur. Chaque fois que je vois la photo, je ressens l’atmosphère du vestiaire et la joie que nous partagions. »