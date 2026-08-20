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Ian Wright craint que le « nœud coulant du pur profit » ne conduise Arsenal à vendre Myles Lewis-Skelly
Les dépenses massives alimentent les spéculations
Arsenal chercherait au moins un départ important après avoir conclu un accord de 51 millions de £ pour Ezri Konsa d'Aston Villa, après avoir déjà recruté Christos Tzolis et Bruno Guimaraes. Ces dépenses ont alimenté les rumeurs autour de l'avenir de Lewis-Skelly, sur fond d'affirmations selon lesquelles le joueur formé au club aurait été proposé à Chelsea et Manchester United. Malgré la volonté de l'adolescent de rester et sa prestation remarquée dans le Community Shield, le refus du directeur général Richard Garlick d'exclure une vente a renforcé l'inquiétude des supporters.
- ZUMA Press Wire
Un consultant critique les agissements des intermédiaires
S’exprimant dans le podcast Stick to Football, Wright a fait part de sa frustration face aux spéculations en cours et a remis en question l’influence croissante des intermédiaires dans les affaires des clubs : « Je ne sais pas d’où ça sort, parce que je sais avec certitude que ça ne vient pas de son entourage.
« Ça ne vient pas de sa mère. Les supporters d’Arsenal doivent se calmer avec cette histoire selon laquelle sa mère essaierait de le placer partout. Myles a déjà dit qu’il était heureux de rester. Pourquoi Arsenal n’a-t-il pas simplement dit qu’il n’était pas à vendre ? Ce serait un très bon recrutement pour Manchester United, bien sûr que oui. Regardez ce qu’il fait.
« Il se passe des choses et, encore une fois, c’est ce qui m’inquiète avec Arsenal, c’est la manière dont nous faisons désormais des affaires avec des intermédiaires. Comment cette histoire peut-elle sortir alors que nous savons avec certitude que ça se passe et qu’ils veulent rester et sont heureux.
« [Gabriel] Martinelli n’a été contacté par personne au club, mais il a été proposé partout, qui fait ça ? Pourquoi cela arrive-t-il ? »
Les pressions budgétaires menacent les jeunes
L’ancien attaquant des Gunners a également critiqué la contradiction dans la politique de transferts du club, avertissant que les règles de profit imposent une pression injuste sur les talents du centre de formation : « Vous savez ce qui est déroutant ? Comment peut-on être sur Vinicius Junior alors qu’on cherche à battre des records pour signer ce gars, et maintenant on est désespérés à l’idée de vendre. Que se passe-t-il ?
« On a un gros effectif et quelqu’un doit partir, mais on dirait que tous ceux qui quittent Arsenal vont en Turquie, c’est encore autre chose.
« Le problème malheureux, quand vous avez un joueur qui sort du centre de formation, s’impose en équipe première et fait ce qu’il fait, c’est que vous avez toujours ce nœud coulant du profit pur autour de lui.
« C’est la même chose avec Ethan Nwaneri. J’entends maintenant qu’ils ne vont pas le vendre, qu’ils veulent le prêter, ce qui me plaît assez parce que je ne pense pas qu’à aucun moment il ait eu une série de matches pour tenter sa chance dans cette équipe.
« Quand vous avez quelqu’un comme Myles qui joue bien, c’est incroyable ce dont il est capable, alors bien sûr que Manchester United va regarder si quelque chose est possible.
« Ils ont vu Guimaraes arriver, ils ont vu Declan Rice. Il ne veut pas partir et la chose qui me laisse vraiment perplexe, c’est pourquoi Arsenal ne vient pas simplement dire qu’il n’est pas à vendre. »
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L’adolescent fait face à la concurrence au milieu de terrain
La concurrence au milieu de terrain d’Arsenal sera plus féroce que jamais, avec Guimaraes et Declan Rice qui limiteront les occasions de débuter régulièrement pour les jeunes talents émergents. La direction des Gunners doit désormais décider s’il faut valider des prêts de développement pour des espoirs comme Ethan Nwaneri ou conserver toute la profondeur d’effectif pour la défense du titre. Lewis-Skelly devra maintenir sa forme remarquable pour consolider sa place dans les plans de Mikel Arteta avant un calendrier chargé sur la scène nationale et européenne.
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