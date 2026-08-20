S’exprimant dans le podcast Stick to Football, Wright a fait part de sa frustration face aux spéculations en cours et a remis en question l’influence croissante des intermédiaires dans les affaires des clubs : « Je ne sais pas d’où ça sort, parce que je sais avec certitude que ça ne vient pas de son entourage.

« Ça ne vient pas de sa mère. Les supporters d’Arsenal doivent se calmer avec cette histoire selon laquelle sa mère essaierait de le placer partout. Myles a déjà dit qu’il était heureux de rester. Pourquoi Arsenal n’a-t-il pas simplement dit qu’il n’était pas à vendre ? Ce serait un très bon recrutement pour Manchester United, bien sûr que oui. Regardez ce qu’il fait.

« Il se passe des choses et, encore une fois, c’est ce qui m’inquiète avec Arsenal, c’est la manière dont nous faisons désormais des affaires avec des intermédiaires. Comment cette histoire peut-elle sortir alors que nous savons avec certitude que ça se passe et qu’ils veulent rester et sont heureux.

« [Gabriel] Martinelli n’a été contacté par personne au club, mais il a été proposé partout, qui fait ça ? Pourquoi cela arrive-t-il ? »