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Seif Darwish - سيف درويش
Loai Mohamed

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حوار Kooora.. Premier professionnel jordanien en Pologne : Al-Taamari a relevé le plafond de mes ambitions.. et je mérite une place sur la liste du Mondial

Coupe du monde
S. Darwish
M. Tamari
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Stal Rzeszow vs Odra Opole
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É.-U.
Pologne

سif Darwish affirme que la Jordanie surprendra tout le monde lors de la Coupe du monde.

Saif Darwish, joueur de la sélection olympique jordanienne (U23), estime qu’il mérite une chance de rejoindre l’équipe nationale A, qui se prépare à disputer la Coupe du monde 2026 l’été prochain.

Darwish, sacré champion de Jordanie avec Al-Hussein Irbid la saison dernière, est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football jordanien à l’heure actuelle.

Il est devenu le premier joueur jordanien à évoluer professionnellement en Pologne. Son poste de prédilection est ailier droit, mais il sait aussi jouer sur le côté gauche, ainsi qu’en tant que meneur de jeu au milieu de terrain.

Darwish, 22 ans, a rejoint l’été dernier le club polonais Stal Mielec en provenance d’Al-Hussein Irbid, sous la forme d’un transfert libre, avant d’être prêté à Stal Rzeszów, également en Pologne.

Darwish a gravi les échelons dans les catégories d’âge de la Jordanie, ayant représenté les sélections U18, U20 et U23. Il ambitionne désormais de se faire une place dans la liste du sélectionneur marocain Jamal Sellami, avant la toute première participation des « Nashama » à une Coupe du monde dans l’histoire.

Darwish s’est exprimé, dans son entretien avec Kooora, sur son expérience professionnelle en Europe, son admiration pour les prestations de son compatriote Mousa Al-Taamari, star du Stade Rennais en France, ainsi que sur ses ambitions pour la période à venir. Place à l’entretien.

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  • إdans quelle mesure le professionnalisme précoce en Europe t’a-t-il été bénéfique, et t’es-tu adapté à la situation là-bas ?

    J’ai beaucoup bénéficié du fait de jouer en Europe tôt ; c’est ma première expérience professionnelle et l’étape la plus importante de ma vie. Il était important d’être au contact des Européens et de découvrir l’approche avec laquelle ils jouent.

    L’adaptation a été difficile au début, en raison de la différence de langue, ainsi que des différences entre les écoles techniques du football. Mais j’étais certain que je pouvais accomplir beaucoup ici. Après quelques séances d’entraînement, les joueurs de mon équipe m’ont beaucoup aidé à m’adapter rapidement, et maintenant je suis devenu l’un des leurs ; nous sommes comme une famille.

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  • Préférez-vous poursuivre votre parcours dans le championnat polonais afin de continuer à acquérir de l’expérience, ou partir pour une nouvelle aventure l’été prochain ?

    Il était important pour moi de vivre une expérience professionnelle en Europe, afin de m’habituer à la manière de jouer et au rythme mondial. Dieu merci, mon niveau s’est amélioré par rapport à mes débuts avec l’équipe, et j’ai acquis de l’expérience.

    À la fin de la saison, je discuterai avec mon agent de la prochaine étape de ma carrière ; je n’ai pas de plans pour le moment.

  • Après l’arrivée d’Ali Al-Azaïza à Al-Shabab saoudien et le retour d’Al-Fakhouri à Pyramids en Égypte, pourriez-vous envisager de tenter une expérience dans le monde arabe ?

    Pour l’instant, je veux rester dans les championnats européens. J’ai déjà reçu des offres de clubs arabes, mais après en avoir parlé avec mon agent, j’ai décidé de rester en Europe afin de progresser.

  • ما الذي ينقص اللاعبين العرب للاحتراف في الدوريات الأوروبية الكبرى، ولماذا تفشل معظم التجارب sur le vieux continent ?

    Il ne leur manque qu’une bonne mentalité, car sur le plan du jeu, il y a des joueurs arabes meilleurs que les Européens.

    À mon avis, la raison de l’échec des expériences des Arabes dans les autres championnats européens est le manque de persévérance des joueurs. Certains ont poursuivi leur carrière dans les grands championnats, comme Moussa Al-Tamari ; ce qu’il réalise a rehaussé le plafond de mes ambitions. Je suis en contact avec lui, car il connaît les championnats européens et me donne des conseils.

  • ما هي البطولة الأوروبية التي تحلم باللعب فيها مستقبلًا؟

    J’aime le championnat espagnol, je suis un fan de Barcelone.

  • من هو قدوتك aux niveaux arabe et mondial ?

    Mon modèle au niveau arabe est Moussa Al-Tamari, et à l’échelle mondiale, Luka Modrić, ancien joueur du Real Madrid, malgré mon amour pour le Barça.

  • Passons à la Coupe du monde : l’entraîneur Jamal Essalami t’a-t-il contacté au sujet d’une éventuelle intégration à la sélection avant le tournoi ?

    Non, l’entraîneur ne m’a pas parlé, ni aucun responsable de la Fédération jordanienne de football jusqu’à présent.

  • هل ترى أنك تستحق الحصول على فرصة في المنتخب الأردني الأول بعد التألق مع المنتخب الأولمبي؟

    Bien sûr que je le mérite. Je veux représenter l’équipe nationale de mon pays et aller avec elle le plus loin possible. Je continue de faire de mon mieux pour hisser le drapeau de mon pays toujours plus haut. Je suis maintenant l’ambassadeur du football jordanien ici en Pologne ; c’est pourquoi je fais tout mon possible pour que le drapeau jordanien flotte partout.

  • من الصعب توقّع نتائج دقيقة، لكن في مجموعة تضمّ الأرجنتين (حاملة اللقب) ومع افتراض وجود منتخبات قوية أخرى، ستكون مهمة المنتخب الأردني شديدة الصعوبة. توقّعات عامة محتملة: - **الهدف الواقعي:** المنافسة على **المركز الثالث** ومحاولة خطف نقاط قد تفتح باب التأهل كأفضل ثالث (إذا كان نظام البطولة يسمح بذلك). - **أمام الأرجنتين:** الاحتمال الأكبر **خسارة**، مع كون أفضل سيناريو هو **تعادل** إذا نجح الأردن في تنظيم دفاعي ممتاز واستغلال الهجمات المرتدة والكرات الثابتة. - **أمام بقية منتخبات المجموعة:** فرص الأردن تعتمد على مستوى الخصمين الآخرين؛ غالبًا ستكون هناك مباراة أو مباراتان يمكن فيها **اقتناص تعادل أو فوز** إذا كان الفارق الفني ليس كبيرًا. سيناريوهات تقريبية (على سبيل الإرشاد فقط): - **متفائل:** 4–5 نقاط (فوز + تعادل/تعادلين) مع أمل بالتأهل. - **واقعي:** 1–3 نقاط (تعادل أو تعادلان وربما خسارتان). - **صعب:** 0–1 نقطة إذا كانت بقية المجموعة قوية جدًا. إذا أخبرتني باسمَي المنتخبين الآخرين في المجموعة، ومستوى الأردن وقتها (مثل تصنيفه أو نتائجه الأخيرة)، أقدّم توقّعًا أقرب للواقع.

    L’équipe nationale jordanienne compte des joueurs expérimentés, qui se sont illustrés avec leurs clubs, et nous cherchons à être le « cheval noir » du tournoi ; tout le monde sera surpris par le niveau des Nashama dans ce tournoi.

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