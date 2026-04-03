Saif Darwish, joueur de la sélection olympique jordanienne (U23), estime qu’il mérite une chance de rejoindre l’équipe nationale A, qui se prépare à disputer la Coupe du monde 2026 l’été prochain.

Darwish, sacré champion de Jordanie avec Al-Hussein Irbid la saison dernière, est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football jordanien à l’heure actuelle.

Il est devenu le premier joueur jordanien à évoluer professionnellement en Pologne. Son poste de prédilection est ailier droit, mais il sait aussi jouer sur le côté gauche, ainsi qu’en tant que meneur de jeu au milieu de terrain.

Darwish, 22 ans, a rejoint l’été dernier le club polonais Stal Mielec en provenance d’Al-Hussein Irbid, sous la forme d’un transfert libre, avant d’être prêté à Stal Rzeszów, également en Pologne.

Darwish a gravi les échelons dans les catégories d’âge de la Jordanie, ayant représenté les sélections U18, U20 et U23. Il ambitionne désormais de se faire une place dans la liste du sélectionneur marocain Jamal Sellami, avant la toute première participation des « Nashama » à une Coupe du monde dans l’histoire.

Darwish s’est exprimé, dans son entretien avec Kooora, sur son expérience professionnelle en Europe, son admiration pour les prestations de son compatriote Mousa Al-Taamari, star du Stade Rennais en France, ainsi que sur ses ambitions pour la période à venir. Place à l’entretien.

À lire aussi :

Un avocat international pour Kooora : l’affaire Maroc–Sénégal est plus complexe qu’elle n’en a l’air… et voici ma prévision sur le verdict du « TAS »

Exclusif pour Kooora… Le Sénégal sera-t-il sanctionné pour avoir célébré la CAN avant la décision du « TAS » ?

Après son départ d’Amman… Queiroz révèle à Kooora la vérité sur les offres de l’Arabie saoudite et du Ghana