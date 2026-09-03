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Hull City publie un communiqué cinglant après que sa nouvelle recrue Robinio Vaz a été visée par des insultes racistes en ligne
Hull City condamne des abus « abjects » sur les réseaux sociaux
Le promu de Premier League Hull City a adopté une position ferme contre la haine en ligne après que sa recrue du dernier jour du mercato, Vaz, a été visée par des messages racistes. Le club a été contraint de supprimer une publication sur les réseaux sociaux destinée à souhaiter la bienvenue à l'attaquant de 19 ans, après qu'elle a été inondée de réponses offensantes.
Dans un communiqué détaillé, le club a exprimé son dégoût : « Hull City condamne les ignobles insultes racistes visant notre nouvelle recrue Robinio Vaz sur les réseaux sociaux. Aucun individu ne devrait jamais subir de propos discriminatoires, et le club apportera à Robinio tout son soutien. Hull City applique une politique de tolérance zéro envers toutes les formes de discrimination et, au cours des dernières 24 heures, nous avons été en contact avec la Premier League, l'association de lutte contre les discriminations Kick It Out et les entreprises de réseaux sociaux concernées. »
- AFP
Travaille avec la police pour identifier les auteurs.
Les Tigers ont confirmé qu’ils engageaient des démarches juridiques et d’enquête afin que les auteurs répondent de leurs actes. Le club coordonne activement ses efforts avec les forces de l’ordre pour retrouver les comptes responsables du flot d’insultes visant l’international français chez les jeunes.
Poursuivant son communiqué, Hull City a ajouté : « Nous travaillons également avec la police du Humberside et d’autres autorités compétentes pour identifier les comptes responsables de ces abus odieux, afin que des mesures appropriées puissent être prises contre ces individus. Nous sommes ravis que Robinio ait rejoint la famille Hull City, et nous savons que nos supporters partagent notre enthousiasme à l’idée de le voir à l’œuvre au MKM Stadium. Nous soutenons Robinio et encourageons tous les supporters à continuer de signaler toute forme de discrimination. »
Arrivée de haut niveau en provenance de la capitale italienne
Vaz arrive au MKM Stadium avec encore beaucoup à prouver malgré le prix important associé à son nom. L’attaquant français n’a rejoint l’Italie qu’en janvier, lorsque la Roma a déboursé un montant d’environ 17 millions de livres sterling pour le recruter en provenance de Marseille, mais il a eu du mal à s’imposer après n’avoir marqué qu’une seule fois en Serie A la saison dernière.
Désormais sous la direction de Sergej Jakirovic, Vaz cherche à relancer sa carrière en Angleterre. L’accord comprend une option permettant à Hull City de rendre le transfert définitif à la fin du mois de juillet, offrant à l’adolescent une voie claire vers un avenir à long terme en Premier League. Vaz lui-même semblait concentré sur la tâche qui l’attend, se contentant de publier « Nouveau chapitre » sur son compte Instagram pour marquer le début de son aventure avec le club de l’East Yorkshire.
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Départ tonitruant pour les Tigers de Premier League
Sur le terrain, Hull City est la surprise de ce début de saison de Premier League, occupant la troisième place du classement après un départ parfait. Le club a créé la sensation dans le championnat en battant Manchester United lors de la journée d'ouverture, avant d'enchaîner avec une victoire arrachée face à l'autre promu, Coventry City.
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