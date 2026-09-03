Le promu de Premier League Hull City a adopté une position ferme contre la haine en ligne après que sa recrue du dernier jour du mercato, Vaz, a été visée par des messages racistes. Le club a été contraint de supprimer une publication sur les réseaux sociaux destinée à souhaiter la bienvenue à l'attaquant de 19 ans, après qu'elle a été inondée de réponses offensantes.

Dans un communiqué détaillé, le club a exprimé son dégoût : « Hull City condamne les ignobles insultes racistes visant notre nouvelle recrue Robinio Vaz sur les réseaux sociaux. Aucun individu ne devrait jamais subir de propos discriminatoires, et le club apportera à Robinio tout son soutien. Hull City applique une politique de tolérance zéro envers toutes les formes de discrimination et, au cours des dernières 24 heures, nous avons été en contact avec la Premier League, l'association de lutte contre les discriminations Kick It Out et les entreprises de réseaux sociaux concernées. »