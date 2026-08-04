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Hull City, fraîchement promu, rejoint West Ham dans la course à la signature de l’indésirable de Tottenham à 20 millions de livres sterling
Hull défie West Ham pour Solomon
Selon The i Paper, Hull s’est joint à West Ham dans la course à la signature de l’ailier de Tottenham, Solomon. Tottenham prévoit d’autoriser au moins trois départs avant la fermeture du mercato et a fixé le prix de l’international israélien de 27 ans à 20 M£, même si les premières offres devraient se situer entre 10 M£ et 20 M£.
Depuis son arrivée libre en provenance de Fulham en 2023, Solomon n’a disputé que cinq matches avec l’équipe première de Tottenham et a été prêté à Leeds United, Villarreal et à la Fiorentina.
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De Zerbi vise un nouvel attaquant de couloir
Malgré du temps de jeu sous Roberto De Zerbi pendant la pré-saison, Solomon reste clairement en dehors des plans de l'entraîneur pour la campagne 2026-2027, après avoir brièvement nourri l'espoir d'un rebond il y a un an sous Thomas Frank, alors que Tottenham cherchait des alternatives sur le marché.
Lors de leur tournée en Nouvelle-Zélande, De Zerbi a laissé entendre qu'une autre « bombe », c'est-à-dire un transfert majeur, pourrait venir couronner un mercato réussi. Cody Gakpo, de Liverpool, alors qu'Andoni Iraola cherche un remplaçant, et Savinho, de Manchester City, ont émergé comme les principales cibles pour le poste d'ailier.
Tottenham remanie son effectif après une frayeur
L’empressement de Tottenham à se séparer de Solomon s’inscrit dans le cadre d’une refonte majeure de l’effectif après une 17e place et une quasi-relégation la saison dernière. Tottenham a restructuré sa grille salariale afin de faciliter des arrivées phares comme celles de Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke, tout en s’attachant les services de Marcos Senesi, Andy Robertson et Martin Dubravka en tant qu’agents libres.
Cette purge en cours pourrait aussi ouvrir la voie à un départ du capitaine Cristian Romero vers l’Inter Milan ou l’Atletico Madrid avant le début de la saison, tandis que le potentiel retour de Guglielmo Vicario en Italie ouvre la porte à Antonin Kinsky pour démarrer comme numéro un.
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L’élan du marché des transferts monte avant le match d’ouverture
Les négociations autour du départ de Solomon devraient s’accélérer rapidement et pourraient aboutir dans les prochains jours, avant le coup d’envoi de la saison de Premier League le 21 août. Hull et West Ham sont désormais confrontés à un test de solidité financière alors qu’ils se disputent la possibilité de soumettre des offres initiales pour l’ailier avant la date limite.
The i Paper rapporte en outre que le jeune espoir Mikey Moore est prêt pour un nouveau prêt après avoir impressionné à Rangers, tandis que le club de Bundesliga du FC Koln et plusieurs prétendants de Championship sont sur les rangs.
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