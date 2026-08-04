Selon The i Paper, Hull s’est joint à West Ham dans la course à la signature de l’ailier de Tottenham, Solomon. Tottenham prévoit d’autoriser au moins trois départs avant la fermeture du mercato et a fixé le prix de l’international israélien de 27 ans à 20 M£, même si les premières offres devraient se situer entre 10 M£ et 20 M£.

Depuis son arrivée libre en provenance de Fulham en 2023, Solomon n’a disputé que cinq matches avec l’équipe première de Tottenham et a été prêté à Leeds United, Villarreal et à la Fiorentina.







