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Hull City, en route vers la Premier League, bat le record de transfert pour le défenseur du Rayo Vallecano Nobel Mendy
Un accord historique pour Hull City
Hull City a officiellement confirmé la signature de Mendy en provenance du Rayo Vallecano pour un montant record dans l’histoire du club, un signal fort alors que l’équipe se prépare à la vie en Premier League. Le défenseur central de 21 ans a engagé son avenir au MKM Stadium en signant un contrat de cinq ans, le club conservant une option pour prolonger l’accord d’une saison supplémentaire.
Si les détails financiers exacts du transfert n’ont pas été divulgués par le club, les dirigeants de Hull City ont confirmé que l’opération dépasse le précédent record établi un peu plus tôt ce mois-ci. Ce record avait été brièvement détenu par le gardien grec Konstantinos Tzolakis, arrivé de l’Olympiacos pour un montant supérieur à 20 millions de livres sterling, hors bonus.
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Réaliser un rêve de Premier League
L’international sénégalais a exprimé son enthousiasme à l’idée de ce transfert, soulignant son ambition de toujours de se tester dans le championnat le plus compétitif du monde. S’exprimant auprès des médias officiels du club après l’annonce, le défenseur n’a pas pu cacher sa fierté : « Je suis très heureux d’être ici et très fier d’être ici également. »
Mendy a ajouté : « Je suis un joueur très athlétique, et je suis défenseur dans l’âme. J’aime aussi beaucoup le jeu, ainsi que ressortir proprement de derrière et de manière agressive quand c’est nécessaire. Je veux jouer en Premier League depuis que je suis petit, donc c’est un grand défi à relever et je suis prêt pour ça. »
De l’expérience sur la scène continentale
Malgré son âge relativement jeune, Mendy arrive dans l’East Yorkshire avec une solide expérience du très haut niveau, notamment des apparitions dans de grandes finales européennes. Lors de son unique saison en Liga avec le Rayo Vallecano, il a disputé 28 matches et a démontré sa menace offensive en inscrivant deux buts.
Incroyablement, c’était la deuxième année consécutive que Mendy atteignait la finale de la Ligue Europa Conférence, après avoir subi une défaite avec le Rayo Vallecano contre Crystal Palace cette année. Lors de la campagne précédente, il faisait partie de l’effectif du Real Betis qui s’était hissé jusqu’au match phare du tournoi, avant d’échouer face à un autre club londonien, Chelsea. Pour avoir affronté des clubs anglais de tout premier plan sur la scène européenne, Mendy possède une compréhension claire des exigences requises.
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Expérience internationale et perspectives d’avenir
Sur la scène internationale, Mendy a déjà commencé à se faire un nom avec l’équipe nationale du Sénégal. Il a honoré sa première sélection en équipe A avec le Sénégal en mars, lors d’un match contre la Gambie, confirmant encore un peu plus son statut parmi les plus grands espoirs défensifs émergents d’Afrique de l’Ouest.
Mendy devient la huitième recrue de Hull City lors de ce mercato estival après sa promotion en Premier League. Les Tigers mettent désormais la dernière main à leur préparation avant de lancer leur campagne dans l’élite à domicile contre Manchester United le 22 août.
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