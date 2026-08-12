Hull City, en route vers la Premier League, bat le record de transfert pour le défenseur du Rayo Vallecano Nobel Mendy

Hull City a officiellement confirmé la signature de Mendy en provenance du Rayo Vallecano pour un montant record dans l’histoire du club, un signal fort alors que l’équipe se prépare à la vie en Premier League. Le défenseur central de 21 ans a engagé son avenir au MKM Stadium en signant un contrat de cinq ans, le club conservant une option pour prolonger l’accord d’une saison supplémentaire.

Si les détails financiers exacts du transfert n’ont pas été divulgués par le club, les dirigeants de Hull City ont confirmé que l’opération dépasse le précédent record établi un peu plus tôt ce mois-ci. Ce record avait été brièvement détenu par le gardien grec Konstantinos Tzolakis, arrivé de l’Olympiacos pour un montant supérieur à 20 millions de livres sterling, hors bonus.