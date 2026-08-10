Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Sweden v Greece - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Hull City annonce sa septième recrue de l'été alors qu'une star suédoise de la Coupe du monde boucle un transfert à 3,5 millions de livres sterling

Mercato
E. Stroud
Hull
Premier League

Hull City a officiellement bouclé le transfert de l'international suédois Elliot Stroud en provenance du champion d'Allsvenskan Mjallby pour 3,5 millions de livres sterling, avec un contrat de quatre ans. Polyvalent, le joueur de 24 ans devient la septième recrue estivale de Hull City après sa montée en Premier League, apportant à l'effectif une expérience européenne confirmée et un vécu international.

  • Les Tigers bouclent l’accord pour Stroud

    Hull a officiellement bouclé le transfert de Stroud en provenance de Mjallby pour un montant annoncé de 3,5 millions de livres sterling. Le polyvalent joueur de 24 ans a signé un contrat de quatre ans au MKM Stadium, qui comprend une option pour une année supplémentaire. Stroud arrive avec un bilan impressionnant après avoir inscrit 19 buts et délivré 13 passes décisives en 87 apparitions en championnat avec Mjallby, après avoir également aidé le club suédois à remporter le titre d'Allsvenskan 2025 ainsi que la Svenska Cupen.


    • Publicité
  • CORRECTION / FBL-WC-2026-SWE-TRAININGAFP

    « Une opportunité excitante »

    Un trophée national remporté en Suède lui a ouvert les portes d'une convocation pour l'effectif de la Coupe du monde 2026, où Stroud a disputé quatre matches avec sa sélection, qui a atteint les seizièmes de finale. Revenant sur son arrivée en Angleterre, Stroud a déclaré sur le site officiel du club : « Je suis super heureux et super excité de commencer ici. Quand j'ai entendu parler de l'intérêt pour la première fois, c'était la seule chose que je voulais faire. J'ai des ambitions personnelles de jouer au plus haut niveau possible. Quand une opportunité comme celle-ci se présente, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Le faire ici, à Hull, est une opportunité excitante. »

  • « Un rêve pour moi de jouer en Premier League »

    Des trophées et une exposition internationale constituent des atouts précieux pour Stroud alors qu’il s’adapte aux exigences du football anglais de haut niveau. Revenant sur ses expériences sur la scène mondiale et sur ses ambitions avec Hull, il a ajouté : « La Coupe du monde a été une expérience incroyable. Représenter son pays lors d’une Coupe du monde est le plus grand honneur que l’on puisse avoir en tant que joueur. C’était un rêve pour moi de jouer en Premier League. Je suis très enthousiaste à l’idée d’avoir cette opportunité et, je l’espère, de créer quelque chose de magique cette saison. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-WC-2026-MATCH57-JPN-SWEAFP

    Un test attend Manchester United

    Stroud rejoint la liste des nouvelles recrues arrivées à Hull cet été, qui comprend Jack Butland, Oscar Zambrano, Matt Targett, Hidemasa Morita, Konstantinos Tzolakis et Jens Hjerto-Dahl. La direction de Hull est également associée à d'autres renforts afin d'étoffer la profondeur de l'effectif avant la fermeture du mercato. Hull recevra Manchester United au MKM Stadium le 22 août pour son premier match de Premier League depuis la saison 2016-2017.

Jeux d'amitié des clubs
Hull crest
Hull
HUL
Nice crest
Nice
NCE