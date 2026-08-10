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Hull City annonce sa septième recrue de l'été alors qu'une star suédoise de la Coupe du monde boucle un transfert à 3,5 millions de livres sterling
Les Tigers bouclent l’accord pour Stroud
Hull a officiellement bouclé le transfert de Stroud en provenance de Mjallby pour un montant annoncé de 3,5 millions de livres sterling. Le polyvalent joueur de 24 ans a signé un contrat de quatre ans au MKM Stadium, qui comprend une option pour une année supplémentaire. Stroud arrive avec un bilan impressionnant après avoir inscrit 19 buts et délivré 13 passes décisives en 87 apparitions en championnat avec Mjallby, après avoir également aidé le club suédois à remporter le titre d'Allsvenskan 2025 ainsi que la Svenska Cupen.
- AFP
« Une opportunité excitante »
Un trophée national remporté en Suède lui a ouvert les portes d'une convocation pour l'effectif de la Coupe du monde 2026, où Stroud a disputé quatre matches avec sa sélection, qui a atteint les seizièmes de finale. Revenant sur son arrivée en Angleterre, Stroud a déclaré sur le site officiel du club : « Je suis super heureux et super excité de commencer ici. Quand j'ai entendu parler de l'intérêt pour la première fois, c'était la seule chose que je voulais faire. J'ai des ambitions personnelles de jouer au plus haut niveau possible. Quand une opportunité comme celle-ci se présente, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Le faire ici, à Hull, est une opportunité excitante. »
« Un rêve pour moi de jouer en Premier League »
Des trophées et une exposition internationale constituent des atouts précieux pour Stroud alors qu’il s’adapte aux exigences du football anglais de haut niveau. Revenant sur ses expériences sur la scène mondiale et sur ses ambitions avec Hull, il a ajouté : « La Coupe du monde a été une expérience incroyable. Représenter son pays lors d’une Coupe du monde est le plus grand honneur que l’on puisse avoir en tant que joueur. C’était un rêve pour moi de jouer en Premier League. Je suis très enthousiaste à l’idée d’avoir cette opportunité et, je l’espère, de créer quelque chose de magique cette saison. »
- AFP
Un test attend Manchester United
Stroud rejoint la liste des nouvelles recrues arrivées à Hull cet été, qui comprend Jack Butland, Oscar Zambrano, Matt Targett, Hidemasa Morita, Konstantinos Tzolakis et Jens Hjerto-Dahl. La direction de Hull est également associée à d'autres renforts afin d'étoffer la profondeur de l'effectif avant la fermeture du mercato. Hull recevra Manchester United au MKM Stadium le 22 août pour son premier match de Premier League depuis la saison 2016-2017.
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