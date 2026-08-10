Hull City annonce sa septième recrue de l'été alors qu'une star suédoise de la Coupe du monde boucle un transfert à 3,5 millions de livres sterling

Un trophée national remporté en Suède lui a ouvert les portes d'une convocation pour l'effectif de la Coupe du monde 2026, où Stroud a disputé quatre matches avec sa sélection, qui a atteint les seizièmes de finale. Revenant sur son arrivée en Angleterre, Stroud a déclaré sur le site officiel du club : « Je suis super heureux et super excité de commencer ici. Quand j'ai entendu parler de l'intérêt pour la première fois, c'était la seule chose que je voulais faire. J'ai des ambitions personnelles de jouer au plus haut niveau possible. Quand une opportunité comme celle-ci se présente, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Le faire ici, à Hull, est une opportunité excitante. »