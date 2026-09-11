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Hull City accepte une amende de 30 000 £ alors que trois supporters écopent d’interdictions de stade après des chants discriminatoires visant Chelsea
La FA inflige une amende à la suite d’incidents survenus lors du match de coupe
Selon la BBC, Hull City a accepté une amende de 30 000 £ infligée par la Football Association après des incidents de chants discriminatoires. Ces chants ont eu lieu lors de sa défaite 4-0 contre Chelsea en FA Cup au MKM Stadium en février.
Trois supporters avaient été arrêtés à l'époque pour avoir prétendument entonné des chants homophobes, et le club a désormais révélé que trois personnes ont été bannies pour une durée minimale de trois ans en conséquence. Les spectateurs ont été avertis à plusieurs reprises via le système de sonorisation du stade et sur les écrans pendant le match, un groupe de supporters qualifiant ce comportement de « tache sur notre sport ».
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Le club condamne fermement ce comportement
À l’issue de l’enquête de la FA, le club s’est exprimé pour dénoncer avec la plus grande fermeté les agissements des individus reconnus coupables. Ces chants ont conduit la FA à inculper le club pour ne pas avoir « garanti que ses spectateurs et/ou supporters (ainsi que toute personne se prétendant supporter) n’utilisent pas de propos ou n’adoptent pas un comportement inapproprié, offensant, abusif, indécent ou insultant en référence, explicite ou implicite, à l’orientation sexuelle ».
Le club a déclaré : « Hull City condamne, avec la plus grande fermeté possible, le langage offensant et inapproprié utilisé par les supporters responsables. » Il a également souligné que le « chant en question est reconnu comme une insulte homophobe et son usage peut constituer un crime de haine », avertissant que les contrevenants s’exposent à une arrestation et à des poursuites pénales.
Avertissements émis avant le match de Premier League
Alors que Hull City doit affronter à nouveau Chelsea en Premier League samedi, le club est déterminé à éviter une répétition des scènes disgracieuses observées plus tôt cette année. Il exhorte de manière proactive ses supporters en déplacement à ne pas entonner le même chant homophobe lors de leur visite à Stamford Bridge.
Le club a publié un message clair à destination des supporters, déclarant : « À l'approche du déplacement de samedi à Stamford Bridge, le club rappelle à tous les supporters que toute forme de discrimination est totalement inacceptable et ne sera pas tolérée. » Les dirigeants espèrent que les lourdes sanctions serviront de puissant moyen de dissuasion contre de futures infractions.
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Le choc à Stamford Bridge est désormais au centre de l'attention
Hull City va désormais tourner toute son attention vers le match de Premier League de samedi contre Chelsea à Stamford Bridge. Le club occupe actuellement la troisième place du classement avec sept points grâce à deux victoires et un match nul, tandis que Chelsea suit de près à la quatrième place après deux victoires et une défaite. Alors que la direction se concentre sur ce choc crucial du top 4, la sécurité du stade restera en état d’alerte maximale, le club espérant que ses avertissements proactifs garantissent un environnement sûr.
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