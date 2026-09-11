Hull City accepte une amende de 30 000 £ alors que trois supporters écopent d’interdictions de stade après des chants discriminatoires visant Chelsea

Selon la BBC, Hull City a accepté une amende de 30 000 £ infligée par la Football Association après des incidents de chants discriminatoires. Ces chants ont eu lieu lors de sa défaite 4-0 contre Chelsea en FA Cup au MKM Stadium en février.

Trois supporters avaient été arrêtés à l'époque pour avoir prétendument entonné des chants homophobes, et le club a désormais révélé que trois personnes ont été bannies pour une durée minimale de trois ans en conséquence. Les spectateurs ont été avertis à plusieurs reprises via le système de sonorisation du stade et sur les écrans pendant le match, un groupe de supporters qualifiant ce comportement de « tache sur notre sport ».