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Cristiano Ronaldo knockouts GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Huit matchs, aucun but : Cristiano Ronaldo cherche à mettre fin à son bilan catastrophique en phase à élimination directe de la Coupe du monde avec le Portugal

Analysis
Portugal
C. Ronaldo
Coupe du monde
FEATURES
Portugal vs Croatie

Lorsque le Portugal affrontera la Croatie jeudi, Cristiano Ronaldo tentera de réaliser un exploit qu’il n’a encore jamais accompli : marquer un but en phase à élimination directe de la Coupe du monde. Le Portugais est l’un des meilleurs attaquants que le football ait jamais connus et, face à l’Ouzbékistan la semaine dernière, il est devenu le premier joueur à marquer lors de six éditions différentes du tournoi le plus prestigieux de la discipline, ce qui témoigne de sa longévité remarquable et de son éthique de travail.

Cependant, non seulement Ronaldo n’a jamais remporté la Coupe du monde, mais il n’a jamais vraiment atteint son meilleur niveau lors des phases finales – ou du moins pas lorsque cela comptait le plus. Certes, il occupe la 11e place ex æquo au classement des meilleurs buteurs de tous les temps, aux côtés de Gary Lineker, Thomas Müller et Gabriel Batistuta, mais ses 10 buts marqués à ce jour ont tous été inscrits lors de la phase de poules.

Comment expliquer que l’un des finisseurs les plus redoutables de l’histoire du football n’ait toujours pas inscrit son premier but en phase à élimination directe de la Coupe du monde ? Et quelles sont ses chances de marquer enfin contre la Croatie à Toronto ?

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    2006 : L'ailier au clin d'œil

    Ronaldo a inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde 2006 en devenant, à 21 ans, le plus jeune buteur de l’histoire du Portugal. Entré en jeu face à l’Iran lors de la 2^e journée du groupe D, il a transformé un penalty dans les arrêts de jeu pour sceller la victoire 2-0. Ce penalty restera son unique réalisation du tournoi.

    Âgé de seulement 21 ans et évoluant encore comme ailier vif plutôt que comme avant-centre prolifique, il ne trouva pas le chemin des filets lors des quatre rencontres à élimination directe, ce qui, au vu de la quatrième place finale des Portugais, ne retint guère l’attention. En revanche, son attitude suscita un vif débat en Allemagne.

    Chaque touche de balle de Ronaldo a été huée lors de la défaite 1-0 en demi-finale contre la France, car il aurait joué un rôle clé dans l'expulsion de son coéquipier à Manchester United, Wayne Rooney, pour une faute sur Ricardo Carvalho en quarts de finale face à l'Angleterre.

    « Je l’ai vu s’approcher de l’arbitre et lui tendre le carton, et je pense qu’il a vraiment dépassé les bornes », a déclaré Steven Gerrard, le milieu de terrain des Three Lions. « S’il était l’un de mes coéquipiers, je serais absolument dégoûté par son comportement. Après l’expulsion de Wayne, [Ronaldo] a fait un clin d’œil à son banc et à ses coéquipiers, et cela résume assez bien le genre de personne qu’il est. »

    Frank Lampard a ajouté : « Il est censé être coéquipier de Wayne à Manchester United et il fait un truc pareil. Ce n’est pas sympa, n’est-ce pas ? On nous avait dit que quiconque tenterait de faire infliger un carton jaune ou rouge à un autre joueur recevrait lui-même un carton jaune, mais ça ne s’est tout simplement pas produit. »

    Ronaldo, auteur du penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but face à l’Angleterre, a toujours affirmé n’avoir rien fait de répréhensible. Toutefois, le groupe d’étude technique de la FIFA n’a pas partagé cet avis et a désigné Lukas Podolski comme meilleur jeune joueur du tournoi, devant le Portugais, au nom de l’esprit sportif.

    « Nous attendons un comportement correct et nous avons critiqué cela », a reconnu le responsable du groupe, Holger Osieck. « Les joueurs doivent être des modèles et le fair-play est un critère important. »

    • Publicité
  • FBL-WC2010-MATCH56-ESP-PORAFP

    2010 : « Une tristesse inimaginable »

    À l’approche de la Coupe du monde 2010, Cristiano Ronaldo portait le brassard de capitaine du Portugal et incarnait tous les espoirs de la Seleção. L’élimination en huitièmes de finale l’a donc particulièrement affecté. L’attaquant n’a inscrit qu’un seul but en Afrique du Sud, le sixième lors de la victoire 7-0 contre la Corée du Nord, son premier en sélection depuis seize mois.

    « Je me sens complètement désemparé, frustré et envahi par une tristesse inimaginable », a admis Ronaldo après la défaite 1-0 du Portugal face à l'Espagne, futur championne du monde.

    Il a également essuyé quelques critiques dans son pays natal pour avoir semblé rejeter la responsabilité de la défaite de la Seleção sur son entraîneur, les caméras ayant filmé Ronaldo en train de déclarer : « Comment puis-je expliquer [cette défaite] ? Posez cette question à Carlos Queiroz. »

    Il a ensuite précisé qu’il ne souhaitait pas manquer de respect : « Quand j’ai dit : “Posez la question à l’entraîneur”, c’était simplement parce que Carlos Queiroz tenait une conférence de presse », a-t-il expliqué. « Je suis un être humain, et comme tout être humain, je souffre et j’ai le droit de souffrir seul. Je sais que je suis le capitaine, et j’ai toujours assumé et j’assumerai mes responsabilités. »

    Queiroz a réagi en affirmant qu’il ne tolérerait jamais « que quiconque se place au-dessus des intérêts de l’équipe nationale ».

    « Le Portugal a besoin de Ronaldo, et Ronaldo a besoin de l’équipe nationale », a-t-il déclaré à l’AFP. « Mais si ce maillot déstabilise certains joueurs, ils n’ont pas leur place ici. »

  • Portugal v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    2014 : Élimination dès la phase de groupes

    Ronaldo a permis au Portugal de se qualifier pour la Coupe du monde 2014 en inscrivant les quatre buts de son équipe lors de cette victoire épique en barrage contre la Suède. Cependant, bien qu’il ait affirmé être « en pleine forme à 100 % » pour la phase finale malgré des inquiétudes liées à des problèmes au genou et à la cuisse, la superstar du Real Madrid de l’époque n’était plus que l’ombre de lui-même au Brésil.

    Il est resté discret lors de la défaite 4-0 contre l’Allemagne en ouverture, a servi l’égalisation de Silvestre Varela face aux États-Unis (2-2) puis inscrit le but de la victoire à la 80^e minute contre le Ghana ; pourtant, la Seleção a terminé troisième du groupe G et a manqué les huitièmes de finale.

    Ronaldo a inévitablement essuyé de nombreuses critiques pour avoir manqué des occasions qu’il aurait normalement converties, même si le sélectionneur Paulo Bento s’est empressé de prendre la défense de son capitaine.

    « Je ne pense pas qu’il soit juste de tout mettre sur le dos d’un seul joueur », a déclaré le sélectionneur portugais. « Nous avons commis une série d’erreurs tout au long du tournoi, lors de trois matches différents, et c’est cela qui nous a pénalisés. Je ne tiendrai jamais un joueur en particulier pour responsable de cela. La responsabilité de ne pas avoir atteint notre objectif m’incombe entièrement. Les joueurs ont essayé de remplir les rôles qui leur avaient été assignés.

    « Cristiano est généralement très efficace, mais là, il n’a pas réussi. Je ne tiendrai pas un seul joueur pour responsable. »

  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH49-URU-PORAFP

    2018 : La surprise de Sotchi

    Ronaldo a idéalement lancé sa Coupe du monde 2018 en signant un triplé lors du match nul spectaculaire (3-3) face à l’Espagne. Il a ainsi inscrit son premier coup franc en grand tournoi international, offrant au Portugal un point précieux.

    « Je suis très heureux, c’est un record personnel, un de plus dans ma carrière, mais le plus important est de mettre en avant ce que l’équipe a accompli », s’est réjoui le capitaine de la Seleção. « Nous avons affronté l’une des équipes favorites pour la victoire en Coupe du monde, nous avons mené deux fois au score et fait match nul, et je pense que c’est un résultat équitable. L’équipe se porte très bien et nous allons certainement bien nous en sortir. » Ce ne fut pourtant pas le cas.

    Bien que Ronaldo ait guidé le Portugal jusqu’en huitièmes de finale, il est resté muet et sans passe décisive dans le money time, la Seleção s’inclinant de manière surprenante 2-1 face à l’Uruguay à Sotchi.

    Âgé de 33 ans, il était alors perçu par beaucoup comme un joueur en fin de parcours international. Interrogé sur son avenir en sélection, il est resté évasif.

    « Je pense que ce n’est pas le bon moment pour en parler », a-t-il déclaré à la FIFA, « mais je suis sûr que notre équipe nationale continuera d’être l’une des meilleures au monde, avec des joueurs exceptionnels, un groupe fantastique et de surcroît jeune. C’est une équipe qui a la grande ambition de triompher et c’est pourquoi je suis satisfait de tout. »

  • FBL-WC-2022-MATCH60-MAR-PORAFP

    2022 : Un an sur le banc

    Ronaldo était arrivé au Qatar avec sa confiance habituelle. Il voulait faire taire ses détracteurs après un départ chaotique de Manchester United et remporter le seul trophée manquant à son palmarès. Il est pourtant rentré de la même façon qu’il avait quitté Old Trafford, sa réputation ternie par des accès de mauvaise humeur affichés en public et par des informations selon lesquelles il aurait menacé en privé de quitter le camp du Portugal après avoir été écarté de la composition pour le match des huitièmes de finale contre la Suisse – que l’équipe de Fernando Santos a remporté 6-1 grâce à un triplé de Gonçalo Ramos, son remplaçant.

    « Je veux simplement que tout le monde sache que beaucoup de choses ont été dites, écrites et spéculées, mais mon dévouement envers le Portugal n’a jamais faibli, pas même un instant », a écrit Ronaldo dans un message publié sur les réseaux sociaux au lendemain de la défaite du Portugal en quarts de finale face au Maroc. « Je n’ai toujours été qu’un joueur parmi d’autres, me battant pour l’objectif de tous, et je ne tournerais jamais le dos à mes coéquipiers ni à mon pays. »

    « Pour l’instant, a-t-il ajouté, il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Merci, le Portugal. Merci, le Qatar… À présent, nous devons laisser le temps faire son œuvre et permettre à chacun de tirer ses propres conclusions. »

    Son unique but, inscrit sur penalty lors de la victoire initiale contre le Ghana, n’avait pas suffi à masquer son impatience, ni sa colère après avoir été remplacé durant la défaite surprise face à la Corée du Sud.

    Il était également révélateur qu’après avoir été laissé sur le banc contre la Suisse et le Maroc, Ronaldo, les larmes aux yeux, se soit directement dirigé vers le tunnel après la défaite du Portugal face à ce dernier. Âgé de 37 ans et auteur de deux nouveaux matches sans marquer lors de la phase de poules, même un joueur réputé pour défier le temps a d’abord pensé qu’une nouvelle Coupe du monde était hors de sa portée.

    « Remporter une Coupe du monde avec le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière », a-t-il écrit surInstagram. « Au cours de mes cinq participations à la Coupe du monde en seize ans, en jouant toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j’ai tout donné. J’ai tout laissé sur le terrain. Je ne reculerai jamais devant un combat et je n’ai jamais renoncé à ce rêve. Malheureusement, ce rêve s’est arrêté hier. »

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026 : l'heure est-elle venue de mettre fin à la sécheresse ?

    À peine l’arbitre avait-il sifflé la fin de la victoire 5-0 du Portugal face à l’Ouzbékistan que Ronaldo s’est précipité vers une caméra pour clamer : « Je suis de retour ! Je suis de retour ! » Pourtant, son retour n’a pas convaincu tout le monde, d’autant qu’il avait déjà semblé transparent lors du match nul inaugural contre la RD Congo.

    Certains observateurs estimaient qu’il était prématuré d’accorder trop d’importance aux deux buts inscrits par l’attaquant d’Al-Nassr face à une sélection classée 60e au ranking FIFA ; une prudence confirmée par sa nouvelle prestation mitigée contre la Colombie, laquelle a finalement devancé le Portugal en tête du groupe K en tenant en échec (0-0) l’équipe de Roberto Martínez à Miami.

    En conséquence, la Seleção affrontera la Croatie de Luka Modrić, qui a certes dépassé son apogée mais demeure dangereuse. On pourrait en dire autant de Ronaldo. À 41 ans, il a déjà prouvé qu’il pouvait encore marquer en Coupe du monde, mais il lui manque toujours ce premier but en phase à élimination directe. À toi de jouer, Cristiano…

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