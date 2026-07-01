Huit matchs, aucun but : Cristiano Ronaldo cherche à mettre fin à son bilan catastrophique en phase à élimination directe de la Coupe du monde avec le Portugal

Ronaldo a inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde 2006 en devenant, à 21 ans, le plus jeune buteur de l’histoire du Portugal. Entré en jeu face à l’Iran lors de la 2^e journée du groupe D, il a transformé un penalty dans les arrêts de jeu pour sceller la victoire 2-0. Ce penalty restera son unique réalisation du tournoi.

Âgé de seulement 21 ans et évoluant encore comme ailier vif plutôt que comme avant-centre prolifique, il ne trouva pas le chemin des filets lors des quatre rencontres à élimination directe, ce qui, au vu de la quatrième place finale des Portugais, ne retint guère l’attention. En revanche, son attitude suscita un vif débat en Allemagne.

Chaque touche de balle de Ronaldo a été huée lors de la défaite 1-0 en demi-finale contre la France, car il aurait joué un rôle clé dans l'expulsion de son coéquipier à Manchester United, Wayne Rooney, pour une faute sur Ricardo Carvalho en quarts de finale face à l'Angleterre.

« Je l’ai vu s’approcher de l’arbitre et lui tendre le carton, et je pense qu’il a vraiment dépassé les bornes », a déclaré Steven Gerrard, le milieu de terrain des Three Lions. « S’il était l’un de mes coéquipiers, je serais absolument dégoûté par son comportement. Après l’expulsion de Wayne, [Ronaldo] a fait un clin d’œil à son banc et à ses coéquipiers, et cela résume assez bien le genre de personne qu’il est. »

Frank Lampard a ajouté : « Il est censé être coéquipier de Wayne à Manchester United et il fait un truc pareil. Ce n’est pas sympa, n’est-ce pas ? On nous avait dit que quiconque tenterait de faire infliger un carton jaune ou rouge à un autre joueur recevrait lui-même un carton jaune, mais ça ne s’est tout simplement pas produit. »

Ronaldo, auteur du penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but face à l’Angleterre, a toujours affirmé n’avoir rien fait de répréhensible. Toutefois, le groupe d’étude technique de la FIFA n’a pas partagé cet avis et a désigné Lukas Podolski comme meilleur jeune joueur du tournoi, devant le Portugais, au nom de l’esprit sportif.

« Nous attendons un comportement correct et nous avons critiqué cela », a reconnu le responsable du groupe, Holger Osieck. « Les joueurs doivent être des modèles et le fair-play est un critère important. »