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Huit cartons rouges ont été distribués lors d’un match chaotique entre l’équipe nationale féminine des États-Unis et le Brésil, l’arbitrage étant qualifié de « véritable scandale »
Le chaos s’empare de Fortaleza alors que le Brésil voit rouge
Ce qui devait être un match de préparation de haut niveau en vue de la Coupe du monde que le Brésil accueillera l'année prochaine a tourné au chaos total à l'Arena Castelao. Dans un élan de fermeté sans précédent, l’arbitre espagnole Paola Cebollada Lopez a expulsé quatre membres du staff technique brésilien et quatre joueuses. La situation est devenue si tendue que les forces anti-émeute ont dû encercler les officiels au coup de sifflet final pour assurer leur sécurité, sous les yeux de plus de 55 000 supporters.
Tout a commencé avec le sélectionneur brésilien Arthur Elias, sanctionné d’un carton jaune pour un litige concernant les tenues, puis expulsé à la 77^e minute pour avoir donné un coup de pied dans le ballon. La frustration a rapidement gagné la pelouse, entraînant notamment Bia Zaneratto, avant que la défenseuse Tarciane ne reçoive un carton rouge dans le temps additionnel pour un coup de coude sur Sophia Wilson. Alors que les deux équipes regagnaient les vestiaires, une échauffourée générale a éclaté et deux autres Brésiliennes ont été exclues.
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Wilson a été le grand artisan d’une victoire « peu glorieuse »
Malgré l’intensité physique de la rencontre et les nombreux cartons distribués, l’équipe nationale américaine a fait preuve d’une résilience que l’entraîneuse Emma Hayes s’efforce d’inculquer à ses joueuses. Le breakthrough tant attendu est finalement intervenu à la 63^e minute, lorsque la détermination de Wilson a fait la différence. La frappe puissante de l’attaquante des Portland Thorns a été déviée de manière imprévisible par Isabela Chagas et a été officiellement comptabilisée comme un but contre son camp, inscrivant ainsi l’unique but de la soirée.
La star brésilienne Angelina dénonce une « véritable honte »
Les retombées du match ont été immédiates, les joueuses brésiliennes dirigeant leur colère contre l’équipe d’arbitrage et leurs homologues américaines. La milieu de terrain Angelina n’a pas mâché ses mots en conférence de presse, formulant de graves accusations concernant le comportement des joueuses de l’équipe nationale américaine sur le terrain. Les Brésiliennes estiment avoir été lésées par plusieurs décisions, non sanctionnées selon elles par le système VAR dans le feu de l’action.
Au micro des journalistes, via Sportv, elle a ainsi déclaré : « Honnêtement, ce qui s’est passé ici aujourd’hui est une véritable honte. »
« Le quatrième arbitre ne savait pas ce qu’il se passait sur la pelouse, et le VAR était inopérant. Ils ne vérifient rien : l’une de nos joueuses se fait marcher dessus, et personne ne réagit. Puis, à la moindre bousculade, l’arbitre menace d’expulser nos joueuses. C’est très dur à accepter.
« Une de leurs joueuses a donné une interview en disant que l’ambiance était sympa. Mais sur le terrain, elle nous traitait de nulles, affirmant qu’on ne savait pas jouer au foot. C’est un manque de respect flagrant, aussi bien de la part de l’arbitrage que des joueuses américaines. »
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Le pari tactique de Hayes s’avère payant
Pour Hayes, ce résultat a validé son appel à une approche « plus agressive » après la défaite 2-1 concédée face à cet adversaire quelques jours plus tôt. Elle a effectué six changements dans son onze de départ, alignant des joueuses au physique imposant comme Michelle Cooper et Avery Patterson pour contrer le style de jeu brésilien. La sélectionneuse avait prévenu son groupe : pour s’imposer dans les conditions particulières de l’Amérique du Sud en vue de la prochaine Coupe du monde, il faudrait s’adapter ; ses joueuses ont répondu en refusant de céder un pouce de terrain.
Les États-Unis n’ont toutefois pas échappé au carnet de l’arbitre : Rose Lavelle et Claire Hutton ont reçu des avertissements pour des fautes tactiques destinées à protéger le score. Mais l’ancienne coach de Chelsea retiendra surtout la force mentale affichée par ses jeunes talents. L’équipe nationale américaine entame désormais une longue pause dans ses engagements internationaux, son prochain match n’étant prévu qu’à la fin du mois de novembre. Elle quitte le Brésil en sachant qu’elle possède le cran de s’imposer, même de manière peu gracieuse, dans les environnements les plus hostiles.