Les retombées du match ont été immédiates, les joueuses brésiliennes dirigeant leur colère contre l’équipe d’arbitrage et leurs homologues américaines. La milieu de terrain Angelina n’a pas mâché ses mots en conférence de presse, formulant de graves accusations concernant le comportement des joueuses de l’équipe nationale américaine sur le terrain. Les Brésiliennes estiment avoir été lésées par plusieurs décisions, non sanctionnées selon elles par le système VAR dans le feu de l’action.

Au micro des journalistes, via Sportv, elle a ainsi déclaré : « Honnêtement, ce qui s’est passé ici aujourd’hui est une véritable honte. »

« Le quatrième arbitre ne savait pas ce qu’il se passait sur la pelouse, et le VAR était inopérant. Ils ne vérifient rien : l’une de nos joueuses se fait marcher dessus, et personne ne réagit. Puis, à la moindre bousculade, l’arbitre menace d’expulser nos joueuses. C’est très dur à accepter.

« Une de leurs joueuses a donné une interview en disant que l’ambiance était sympa. Mais sur le terrain, elle nous traitait de nulles, affirmant qu’on ne savait pas jouer au foot. C’est un manque de respect flagrant, aussi bien de la part de l’arbitrage que des joueuses américaines. »