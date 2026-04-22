Il est souvent difficile de replacer les séries de performances dans leur contexte, mais dans le cas de Folarin Balogun, c'est assez simple. Un seul joueur en Europe a connu une série comparable à celle de Balogun, et beaucoup diront qu'il s'agit du meilleur joueur du monde. Quand on marque des buts à un rythme que seul Kylian Mbappé peut égaler, c'est que l'on est sur la bonne voie.

Ces derniers mois, tout ce que Balogun a entrepris s’est traduit par des succès. Son but marqué ce week-end contre Auxerre lui permet d’atteindre la marque de huit matchs consécutifs en championnat, performance qui l’place ex aequo au deuxième rang des plus longues séries de l’histoire de la Ligue 1. Ce qui rend la performance encore plus impressionnante ? Ajoutez-y deux réalisations en Ligue des champions et vous obtenez 10 buts marqués lors de ses 10 dernières sorties, souvent face à de solides formations.

Ces derniers mois, Balogun a affiché un niveau de classe mondiale, celui qu’on pressentait depuis toujours. Certes, son grand transfert à Monaco a connu quelques hauts et bas, mais le club n’a pas hésité à miser sur lui après son éclosion à Reims. La raison ? Il est capable de séries comme celle-ci.

Cette série tombe à pic pour Monaco, qui lutte pour un billet européen la saison prochaine, et pour l’équipe nationale américaine, qui dispose désormais d’un numéro 9 capable de faire gagner des matchs à l’approche de la Coupe du monde. En enfilant les buts, Balogun a répondu à beaucoup de questions, mais il en soulève une nouvelle : combien de temps va-t-il maintenir ce rythme ?