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Folarin BalogunGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Huit buts en huit matchs : Folarin Balogun affiche un niveau de forme optimal au moment le plus opportun, tant pour l’équipe nationale américaine que pour l’AS Monaco

Etats-Unis
F. Balogun
Monaco
FEATURES
Ligue 1

L’attaquant est au meilleur de sa forme, alors qu’il s’apprête à disputer les matchs les plus importants de sa carrière.

Il est souvent difficile de replacer les séries de performances dans leur contexte, mais dans le cas de Folarin Balogun, c'est assez simple. Un seul joueur en Europe a connu une série comparable à celle de Balogun, et beaucoup diront qu'il s'agit du meilleur joueur du monde. Quand on marque des buts à un rythme que seul Kylian Mbappé peut égaler, c'est que l'on est sur la bonne voie.

Ces derniers mois, tout ce que Balogun a entrepris s’est traduit par des succès. Son but marqué ce week-end contre Auxerre lui permet d’atteindre la marque de huit matchs consécutifs en championnat, performance qui l’place ex aequo au deuxième rang des plus longues séries de l’histoire de la Ligue 1. Ce qui rend la performance encore plus impressionnante ? Ajoutez-y deux réalisations en Ligue des champions et vous obtenez 10 buts marqués lors de ses 10 dernières sorties, souvent face à de solides formations.

Ces derniers mois, Balogun a affiché un niveau de classe mondiale, celui qu’on pressentait depuis toujours. Certes, son grand transfert à Monaco a connu quelques hauts et bas, mais le club n’a pas hésité à miser sur lui après son éclosion à Reims. La raison ? Il est capable de séries comme celle-ci.

Cette série tombe à pic pour Monaco, qui lutte pour un billet européen la saison prochaine, et pour l’équipe nationale américaine, qui dispose désormais d’un numéro 9 capable de faire gagner des matchs à l’approche de la Coupe du monde. En enfilant les buts, Balogun a répondu à beaucoup de questions, mais il en soulève une nouvelle : combien de temps va-t-il maintenir ce rythme ?

  • Folarin Balogun 2026Getty

    La série

    Pour mettre les choses en perspective, il suffit d’évoquer les légendes qui ont brillé en Ligue 1 depuis le début du siècle. Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Karim Benzema et Edinson Cavani ont tous fait de la Ligue 1 leur terrain de jeu et ont, chacun à leur tour, marqué l’histoire comme buteurs. Pourtant, à l’heure actuelle, Balogun est en train de réaliser quelque chose qu’aucun d’entre eux n’a accompli durant son passage en France.

    Sa série a commencé en Ligue des champions, le 17 février, lorsqu’il a inscrit un doublé lors de la défaite 3-2 de Monaco face au PSG en huitièmes de finale aller. Bien que l’ASM ait finalement été éliminée, Balogun a manifestement pris confiance.

    Après avoir frappé contre Lens et Angers, il a remis ça face au PSG le 6 mars, lors d’une victoire surprise 3-1 en L1. Brest et Lyon ont ensuite subi son talent avant la trêve internationale. Depuis son retour, Balogun a encore fait trembler les filets contre Marseille, le Paris FC puis, tout récemment, Auxerre. Soit huit buts en huit matches de championnat. Un total qui le place actuellement à égalité avec trois autres joueurs de ce siècle à avoir atteint cette marque.

    Un seul joueur a fait mieux : en 2001, Sonny Anderson avait trouvé le chemin des filets lors de 11 rencontres de Ligue 1 consécutives.

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  • Kylian MbappeGetty Images

    Mbappé en duel

    Alors que Balogun talonne Anderson, un seul autre joueur en Europe a réussi une série comparable à celle de l'Américain : le susmentionné Mbappé. Malgré les critiques sur son intégration au Real Madrid, ses statistiques en Espagne sont incontestables.

    Mbappé a lui-même aligné huit buts consécutifs plus tôt cette saison, entre le 13 septembre et le 1er novembre. Plus récemment, la star française a également trouvé le chemin des filets lors de huit des neuf dernières journées de championnat. Il reste la référence.

    Balogun a déjà croisé Mbappé : sa saison de révélation, en 2022-2023, l’avait vu inscrire 21 buts sous les couleurs de Reims, où il était prêté. Malgré l’humilité de son club, il caressait l’espoir du Soulier d’or. Un trophée finalement attribué à Mbappé, auteur de 29 réalisations lors de son avant-dernière campagne avec le PSG.

    Nul ne prétend toutefois que Balogun est déjà au niveau de Mbappé, talent hors norme, champion du monde et futur légende des attaquants.

    En ce moment, Balogun démontre qu’il mérite de figurer dans les discussions de haut niveau. Pour convaincre définitivement, il lui faudra toutefois confirmer son niveau sur la scène internationale.

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    Calendrier de la Coupe du monde

    À l’approche de la Coupe du monde 2022, l’absence d’un véritable avant-centre de premier plan au sein de l’équipe nationale américaine constituait l’un des principaux sujets de débat. Josh Sargent brillait en Championship, mais venait de vivre une première saison contrastée en Premier League. Haji Wright, futur pensionnaire du Championship, était alors en pleine série de buts en Turquie. Jesus Ferreira se distinguait dans le championnat nord-américain, tandis que Ricardo Pepi, en pleine baisse de régime à Augsbourg, était resté à la maison.

    Cette fois, la donne a changé. Pepi, désormais buteur régulier au PSV, et Wright, sans doute le meilleur joueur du Championship cette saison avec Coventry City, semblent destinés à épauler Balogun. Pourtant, au vu de leur forme actuelle, aucun des deux ne paraît en mesure de détrôner l’attaquant monégasque du poste de titulaire.

    Lorsqu’il a rejoint les rangs de l’équipe nationale en 2023, Balogun était conscient de l’opportunité qui se présentait : devenir un pilier de la sélection américaine au plus haut niveau. Pour le staff fédéral, c’était l’assurance d’avoir un joueur capable d’imposer son niveau, là où peu de ses coéquipiers peuvent prétendre faire de même.

    S’il a connu quelques hauts et bas en club, l’attaquant a tout de même répondu présent en sélection : huit buts en 23 sélections, souvent marqués à des moments clés. L’un est tombé en finale de la Ligue des Nations 2023, deux autres lors de la Copa América, puis, cet automne, il a frappé lors de trois titularisations consécutives face au Japon, à l’Équateur et au Paraguay, trois équipes mondiales.

    Coïncidence : c’est justement le Paraguay qui croisera la route des États-Unis dès le premier match de la Gold Cup cet été. Malgré les critiques suite aux défaites de mars contre la Belgique et le Portugal, le groupe aborde cette rencontre en sachant qu’il peut compter sur un avant-centre en pleine confiance, capable de faire basculer une rencontre à lui seul.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    Une chance d'aller plus loin

    Balogun pourrait, en théorie, battre le record d’Anderson d’ici la fin de la saison s’il trouve le chemin des filets lors des prochaines rencontres face à Toulouse, Metz, Lille et Strasbourg. Mais Monaco a tout autant besoin de ses buts.

    À quatre journées de la fin, l’AS Monaco pointe à la septième place, à deux points de Marseille (6ᵉ), à trois unités de Rennes (5ᵉ) et à quatre longueurs de Lyon et Lille, respectivement 3ᵉ et 4ᵉ. Les résultats des prochaines semaines décideront de la qualification en Ligue des champions ou d’une exclusion de toute coupe européenne. La marge d’erreur est faible : chaque match compte.

    Le dernier match de Monaco est programmé le 17 mai, et la liste des joueurs américains sélectionnés pour la Coupe du monde sera dévoilée une semaine plus tard. D’ici là, chaque rencontre comptera pour Balogun : il n’aura pas le droit à l’erreur.

    Pourtant, à ce rythme, le repos serait son pire ennemi : l’attaquant voudra maintenir sa dynamique, et Monaco comme l’équipe des États-Unis comptent sur lui pour atteindre leurs objectifs.

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