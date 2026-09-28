Au micro du diffuseur brésilien TV Globo, le gardien a rejeté les affirmations selon lesquelles il était fautif, préférant plutôt saluer l’exécution du coup de pied arrêté adverse. Admettant être resté complètement cloué sur sa ligne, Souza a déclaré : « Je pense que le gars [Irankunda] a frappé ce coup franc de manière brillante. Au moment où j’ai pensé à plonger, le ballon était déjà passé. »

Reconnaissant l’exposition médiatique incessante qui accompagne la défense des buts du Brésil, le portier de Corinthians a ajouté : « Il est évident que les critiques vont arriver : “Il n’a pas plongé, je pense qu’il aurait pu l’avoir, je pense que c’était une erreur, je ne pense pas que c’était une erreur...” Cela arrivera sur n’importe quel but que j’encaisse ici en sélection, moi ou n’importe quel autre gardien.

« Cela fait partie du poste, de l’ampleur du maillot que nous portons, et il est naturel que ce genre de récits et d’opinions émergent. Bien sûr, pour moi, c’est un peu frustrant de ne pas avoir encore gagné un match avec la sélection brésilienne. »