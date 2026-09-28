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Adhe Makayasa
Traduit par

Hugo Souza répond aux accusations d’« erreur » après ne pas avoir réagi sur le coup franc de Nestory Irankunda lors du match nul du Brésil

H. Souza
N. Irankunda
Australie vs Brésil
Australie
Brésil
Matchs Amicaux

Le gardien du Brésil Hugo Souza a défendu sa réaction statique sur le spectaculaire coup franc de Nestory Irankunda lors du match amical nul 1-1 de la Seleção face à l’Australie à Townsville. Le portier des Corinthians a salué la précision de la frappe, tout en insistant sur le fait qu’une intense exposition médiatique fait simplement partie de ce qu’implique le fait de représenter les quintuples champions du monde.

  • Le gardien battu par une frappe enroulée

    Le gardien des Corinthians a honoré sa deuxième sélection avec le Brésil lorsque l’équipe de Carlo Ancelotti a affronté une solide formation australienne à Townsville. Titulaire dans les buts, le joueur de 27 ans est resté cloué sur place à la 68e minute quand l’exquis coup franc enroulé d’Irankunda a trouvé le chemin des filets. Une tête spectaculaire dans le temps additionnel du remplaçant Rayan a finalement sauvé le Brésil, laissant Souza toujours en quête d’une première victoire en sélection après une défaite contre le Japon pour ses débuts.


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  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Le gardien accepte l’inévitable examen public

    Au micro du diffuseur brésilien TV Globo, le gardien a rejeté les affirmations selon lesquelles il était fautif, préférant plutôt saluer l’exécution du coup de pied arrêté adverse. Admettant être resté complètement cloué sur sa ligne, Souza a déclaré : « Je pense que le gars [Irankunda] a frappé ce coup franc de manière brillante. Au moment où j’ai pensé à plonger, le ballon était déjà passé. »

    Reconnaissant l’exposition médiatique incessante qui accompagne la défense des buts du Brésil, le portier de Corinthians a ajouté : « Il est évident que les critiques vont arriver : “Il n’a pas plongé, je pense qu’il aurait pu l’avoir, je pense que c’était une erreur, je ne pense pas que c’était une erreur...” Cela arrivera sur n’importe quel but que j’encaisse ici en sélection, moi ou n’importe quel autre gardien.

    « Cela fait partie du poste, de l’ampleur du maillot que nous portons, et il est naturel que ce genre de récits et d’opinions émergent. Bien sûr, pour moi, c’est un peu frustrant de ne pas avoir encore gagné un match avec la sélection brésilienne. »

  • L’expérience nationale forge le caractère

    La surveillance féroce de supporters exigeants n’a rien de nouveau pour Souza, qui a connu une pression intense après avoir porté les couleurs de deux des plus grands clubs du Brésil, Flamengo et Corinthians.

    En expliquant comment ce creuset national a forgé sa résilience, le gardien a déclaré : « Pour être tout à fait honnête, j’ai connu les deux plus gros projecteurs [Flamengo et Corinthians]. J’en ai traversé un et maintenant je vis l’autre. Ce sont les deux plus grands foyers médiatiques du Brésil. Naturellement, cela a deux faces. Il faut simplement s’y habituer. »

    Le numéro un du Timão a assuré que le fait de gérer une telle surveillance lui était utile sur la scène internationale, ajoutant : « Quand les choses vont bien, les éloges sont immenses ; quand les choses tournent mal, le retour de bâton est tout aussi intense. Je pense que cela me donne la peau très dure pour venir ici avec la Seleção et comprendre que ce ne sera pas différent.

    « Quand la surveillance arrive, elle frappe fort. Quand les critiques arrivent, elles frappent fort. Et peu importe ce que j’en pense, ou ce que ma famille en pense, les exigences seront toujours lourdes. »

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  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    Le match retour à Brisbane met à l’épreuve une composition expérimentale

    Le Brésil d'Ancelotti affrontera l'Australie au Suncorp Stadium de Brisbane mardi, avant de conclure sa tournée internationale contre l'Inde. Alors que le technicien italien devrait continuer à faire des ajustements avec un groupe expérimental, Souza aura à cœur de décrocher cette première victoire tant attendue s'il est titulaire. Ce match revanche constitue un test immédiat pour la défense de la sélection brésilienne, qui devra afficher une plus grande solidité face aux contre-attaques tranchantes de l'Australie.

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