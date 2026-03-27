Hugo Ekitike vit une « année décisive » : l'attaquant de Liverpool et de l'équipe de France se confie sur sa collaboration avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé à l'approche de la Coupe du monde

En évoquant son rôle au sein d'une ligne offensive pleine de stars, Ekitike a souligné les avantages tactiques de jouer aux côtés de créateurs de haut niveau. L'attaquant garde les pieds sur terre malgré sa forme exceptionnelle, qui lui a permis d'inscrire 17 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Il a déclaré à TF1 : « Avec des joueurs comme Kylian et Ousmane, j’ai la possibilité d’aller où je veux. J’aime pouvoir être libre, et c’est encore mieux si je marque des buts. Je m’amuse et j’aide l’équipe de France à gagner. J’ai encore beaucoup de progrès à faire, c’est une année charnière pour moi. C’est une véritable source de fierté, je profite de tout ce que je peux. J'espère être là [à la Coupe du monde], je continue à faire ce que je fais. »