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Adhe Makayasa

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Hugo Ekitike vit une « année décisive » : l'attaquant de Liverpool et de l'équipe de France se confie sur sa collaboration avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé à l'approche de la Coupe du monde

H. Ekitike
Liverpool
Premier League
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
France

L'attaquant de Liverpool Hugo Ekitike a qualifié sa première saison en Angleterre d'« année charnière » après une performance remarquable lors de la victoire 2-1 de la France contre le Brésil en match amical. Le joueur de 23 ans, qui a rejoint Anfield en provenance de l'Eintracht Francfort l'été dernier, s'impose rapidement dans les plans de Didier Deschamps. À l'approche de la Coupe du monde 2026, Ekitike savoure la liberté de jouer aux côtés de talents de classe mondiale dans l'attaque française.

  • S'imposer à Foxborough

    Ekitike a considérablement renforcé ses chances d’intégrer le onze de départ de la France lors de la Coupe du monde après avoir trouvé le chemin des filets lors de la victoire âprement disputée de la France contre la Seleção au Gillette Stadium. L’ancien jeune joueur du Paris Saint-Germain a disputé son septième match international avec l’équipe A, en tant que titulaire au sein d’un trio offensif dynamique aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. Bien que la France se soit retrouvée réduite à 10 après l'expulsion de Dayot Upamecano à la 55e minute, Ekitike a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour doubler l'avance de son équipe à la 65e minute. Ce but a couronné une performance impressionnante qui justifie la décision de Liverpool d'investir massivement dans cet attaquant, qui a déjà inscrit 11 buts en Premier League lors de sa première saison sur les rives de la Merseyside.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Profiter pleinement de la liberté

    En évoquant son rôle au sein d'une ligne offensive pleine de stars, Ekitike a souligné les avantages tactiques de jouer aux côtés de créateurs de haut niveau. L'attaquant garde les pieds sur terre malgré sa forme exceptionnelle, qui lui a permis d'inscrire 17 buts toutes compétitions confondues cette saison.

    Il a déclaré à TF1 : « Avec des joueurs comme Kylian et Ousmane, j’ai la possibilité d’aller où je veux. J’aime pouvoir être libre, et c’est encore mieux si je marque des buts. Je m’amuse et j’aide l’équipe de France à gagner. J’ai encore beaucoup de progrès à faire, c’est une année charnière pour moi. C’est une véritable source de fierté, je profite de tout ce que je peux. J'espère être là [à la Coupe du monde], je continue à faire ce que je fais. »

  • L'adaptation d'Anfield

    L'ascension fulgurante d'Ekitike sur la scène internationale est le reflet direct de son adaptation sans heurts à la Premier League. Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Francfort, l'attaquant a contribué à 23 buts en 42 apparitions, offrant à Liverpool un pivot mobile et efficace. Pour la France, son émergence offre à Deschamps un profil offensif polyvalent qui complète la vitesse de Mbappé et le dribble de Dembélé. La complicité affichée dans le Massachusetts laisse penser que les Bleus ont peut-être trouvé la dernière pièce de leur puzzle offensif alors qu'ils se préparent à affronter un groupe de Coupe du monde comprenant le Sénégal, la Norvège et le vainqueur d'un barrage.

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    Une audition aux États-Unis

    La France poursuivra sa tournée américaine ce dimanche contre la Colombie dans le Maryland, offrant ainsi à Ekitike une dernière occasion majeure de consolider sa place de titulaire avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. À son retour à Liverpool pour la fin de saison, le maintien de cette forme prolifique constituera le test ultime alors qu'il espère mener l'attaque de son pays cet été.

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