Hugo Ekitike reçoit les encouragements de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus ayant exprimé son « immense déception » après l’annonce de la grave blessure de la star de Liverpool

La nouvelle a assommé aussi bien le camp français que les supporters de Liverpool. Evacué sur civière lors de la défaite 2-0 des Reds à Anfield, Ekitike a subi une rupture du tendon d’Achille. Cette grave blessure va tenir le joueur de 23 ans éloigné des terrains pendant environ neuf mois, mettant fin à sa saison en club et l’écartant de la prochaine Coupe du monde.

Face à cette situation malheureuse, Deschamps s'est exprimé par l'intermédiaire de la Fédération française de football pour faire part de sa tristesse : « Il s'est gravement blessé mardi soir contre le PSG. La gravité de sa blessure l'empêchera malheureusement de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde. Hugo fait partie de la douzaine de jeunes joueurs ayant fait leurs débuts internationaux ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, tant sur le terrain qu’en dehors. Cette blessure est évidemment un coup dur pour lui, mais aussi pour l’équipe de France. Sa déception est immense. »



