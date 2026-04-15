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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Hugo Ekitike reçoit les encouragements de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus ayant exprimé son « immense déception » après l’annonce de la grave blessure de la star de Liverpool

H. Ekitike
D. Deschamps
Liverpool vs Paris Saint-Germain
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France

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a adressé un message fort à Hugo Ekitike après l’annonce de sa grave blessure. L’attaquant de Liverpool, auteur d’une saison exceptionnelle en Premier League, a vu ses rêves de Coupe du monde 2026 s’envoler après s’être blessé lors de la défaite en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain mardi.

  • Un revers cuisant pour Ekitike

    La nouvelle a assommé aussi bien le camp français que les supporters de Liverpool. Evacué sur civière lors de la défaite 2-0 des Reds à Anfield, Ekitike a subi une rupture du tendon d’Achille. Cette grave blessure va tenir le joueur de 23 ans éloigné des terrains pendant environ neuf mois, mettant fin à sa saison en club et l’écartant de la prochaine Coupe du monde.

    Face à cette situation malheureuse, Deschamps s'est exprimé par l'intermédiaire de la Fédération française de football pour faire part de sa tristesse : « Il s'est gravement blessé mardi soir contre le PSG. La gravité de sa blessure l'empêchera malheureusement de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde. Hugo fait partie de la douzaine de jeunes joueurs ayant fait leurs débuts internationaux ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, tant sur le terrain qu’en dehors. Cette blessure est évidemment un coup dur pour lui, mais aussi pour l’équipe de France. Sa déception est immense. »


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  • Colombia v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Le soutien indéfectible du staff des Bleus

    Malgré un retour à la compétition seulement prévu pour 2027, le sélectionneur a tenu à souligner l’importance que l’ancien joueur du PSG a déjà acquise dans son dispositif tactique. Avec huit sélections et deux buts à son actif, Ekitike s’imposait comme une option crédible pour le secteur offensif des Bleus. Deschamps se dit convaincu que ce jeune talent surmontera cette épreuve :

    « Hugo retrouvera son meilleur niveau, j’en suis certain. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l’ensemble du staff. Nous savons qu’il sera pleinement derrière l’équipe de France, et nous pensons tous très fort à lui », a ajouté Deschamps.

  • Conséquences majeures pour Liverpool

    Le choc est tout aussi vif dans le Merseyside. Arne Slot, dont l’équipe a été éliminée de la Ligue des champions par le PSG en quarts de finale, doit désormais mener à bien le reste de la saison de Premier League sans son principal atout offensif. L’absence d’Ekitike, arrivé l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort pour environ 69 millions de livres sterling et déjà auteur de 17 buts et 6 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, pourrait compromettre les chances du club de se qualifier pour la prochaine édition de la C1.


  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    Le casse-tête de la sélection pour la Coupe du monde

    Pour Deschamps, cette situation bouleverse ses plans à quelques semaines seulement de l'annonce de sa sélection pour la Coupe du monde. Autrefois considéré comme un possible titulaire, Ekitike cède sa place, contraignant le sélectionneur à se tourner vers d'autres profils issus du vaste vivier français, ce qui pourrait rouvrir la porte à des vétérans confirmés ou à une surprise de dernière minute.

    L’absence de l’attaquant sur la scène internationale coïncide avec la crise immédiate qui secoue Anfield, où Liverpool s’apprête à disputer un derby du Merseyside à haut risque contre Everton ce dimanche.