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Hugo Ekitike reçoit les encouragements de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus ayant exprimé son « immense déception » après l’annonce de la grave blessure de la star de Liverpool
Un revers cuisant pour Ekitike
La nouvelle a assommé aussi bien le camp français que les supporters de Liverpool. Evacué sur civière lors de la défaite 2-0 des Reds à Anfield, Ekitike a subi une rupture du tendon d’Achille. Cette grave blessure va tenir le joueur de 23 ans éloigné des terrains pendant environ neuf mois, mettant fin à sa saison en club et l’écartant de la prochaine Coupe du monde.
Face à cette situation malheureuse, Deschamps s'est exprimé par l'intermédiaire de la Fédération française de football pour faire part de sa tristesse : « Il s'est gravement blessé mardi soir contre le PSG. La gravité de sa blessure l'empêchera malheureusement de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde. Hugo fait partie de la douzaine de jeunes joueurs ayant fait leurs débuts internationaux ces derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, tant sur le terrain qu’en dehors. Cette blessure est évidemment un coup dur pour lui, mais aussi pour l’équipe de France. Sa déception est immense. »
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Le soutien indéfectible du staff des Bleus
Malgré un retour à la compétition seulement prévu pour 2027, le sélectionneur a tenu à souligner l’importance que l’ancien joueur du PSG a déjà acquise dans son dispositif tactique. Avec huit sélections et deux buts à son actif, Ekitike s’imposait comme une option crédible pour le secteur offensif des Bleus. Deschamps se dit convaincu que ce jeune talent surmontera cette épreuve :
« Hugo retrouvera son meilleur niveau, j’en suis certain. Mais je tenais à lui témoigner tout mon soutien, ainsi que celui de l’ensemble du staff. Nous savons qu’il sera pleinement derrière l’équipe de France, et nous pensons tous très fort à lui », a ajouté Deschamps.
Conséquences majeures pour Liverpool
Le choc est tout aussi vif dans le Merseyside. Arne Slot, dont l’équipe a été éliminée de la Ligue des champions par le PSG en quarts de finale, doit désormais mener à bien le reste de la saison de Premier League sans son principal atout offensif. L’absence d’Ekitike, arrivé l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort pour environ 69 millions de livres sterling et déjà auteur de 17 buts et 6 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, pourrait compromettre les chances du club de se qualifier pour la prochaine édition de la C1.
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Le casse-tête de la sélection pour la Coupe du monde
Pour Deschamps, cette situation bouleverse ses plans à quelques semaines seulement de l'annonce de sa sélection pour la Coupe du monde. Autrefois considéré comme un possible titulaire, Ekitike cède sa place, contraignant le sélectionneur à se tourner vers d'autres profils issus du vaste vivier français, ce qui pourrait rouvrir la porte à des vétérans confirmés ou à une surprise de dernière minute.
L’absence de l’attaquant sur la scène internationale coïncide avec la crise immédiate qui secoue Anfield, où Liverpool s’apprête à disputer un derby du Merseyside à haut risque contre Everton ce dimanche.