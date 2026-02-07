Goal.com
Mark Doyle

Hugo Ekitike n'égale peut-être pas Erling Haaland en termes de buts marqués, mais le « nouveau Fernando Torres » de Liverpool possède un jeu complet dont le numéro 9 de Man City, en perte de forme, ne peut que rêver.

À l'approche de la mi-temps, alors que Liverpool perdait 1-0 contre Newcastle United, Anfield se préparait déjà à une nouvelle défaite décevante dans cette saison particulièrement difficile. Mais en l'espace de 138 secondes, Hugo Ekitike a complètement changé l'ambiance dans le Merseyside. Le premier but du Français, une finition au premier poteau sur une passe en retrait astucieuse de Florian Wirtz, a peut-être été crucial, mais c'est son deuxième but qui a déclenché la frénésie des supporters.

Après avoir récupéré une longue passe en profondeur de Milos Kerkez depuis l'arrière, Ekitike a pris le dessus sur Malick Thiaw avant de le dépasser facilement et de glisser le ballon du bout du pied derrière Nick Pope, dans les filets de Newcastle. Le mélange de vitesse, de puissance et de précision de cet attaquant élancé aux pieds magiques semblait très familier, en particulier à Steven Gerrard.

« Ekitike me rappelle (Fernando) Torres chaque fois que je le regarde », s'est enthousiasmé l'ancien capitaine de Liverpool sur TNT Sports. « Il marque des buts similaires : si vous lui laissez de l'espace dans le couloir, il s'en sert, il est trop rapide, vous ne pouvez pas le rattraper et il est redoutable. »

Étonnamment, Ekitike est également en meilleure forme actuellement que le meilleur buteur de la Premier League, Erling Haaland, à l'approche du grand match de dimanche contre Manchester City.

    La baisse de forme de Haaland

    Haaland est sans doute devenu victime de son propre succès. Tout résultat inférieur à un but par match est considéré comme décevant pour le meilleur buteur au monde.

    Il est toutefois indéniable que Haaland n'était pas au meilleur de sa forme la saison dernière, avec seulement 22 buts marqués en 31 apparitions en Premier League - un excellent ratio pour presque tous les autres joueurs, mais pas pour celui que l'on surnomme « Terminator » dans le monde du football.

    « Je n'ai pas su concrétiser mes occasions », a-t-il lui-même admis lors de la saison 2024-2025, au cours de laquelle City n'a remporté aucun trophée. « Je dois faire mieux, je n'ai pas été assez bon. »

    Haaland a toutefois débuté la saison actuelle comme un homme en mission. À la huitième semaine, il avait déjà marqué 11 fois. Cinq jours avant Noël, il a porté son total à 19 buts en seulement 17 matchs grâce à un doublé contre West Ham. Haaland ne semblait pas seulement en passe de battre son propre record du nombre de buts marqués en une seule saison (36), il était en passe de le pulvériser.

    Cependant, au cours des sept semaines et des sept matchs qui ont suivi ce doublé à l'Etihad le 20 décembre, le numéro 9 norvégien n'a marqué qu'une seule fois, lors du match nul 1-1 contre Brighton, et encore, sur penalty.

    « Ne sous-estimez jamais les attaquants. »

    Guardiola a très justement souligné que seul un imbécile pourrait s'attendre à ce que Haaland continue longtemps à avoir des difficultés devant le but.

    « Ne sous-estimez jamais les attaquants, les buteurs, car ils finiront toujours par vous faire taire », a déclaré le manager de City. « Il marquera des buts jusqu'à la fin de sa vie, c'est certain. »

    Guardiola avait également raison lorsqu'il a affirmé que City avait la chance d'avoir Haaland : « Sans lui, nous ne serions pas dans la position où nous sommes aujourd'hui. Il apporte beaucoup et s'améliore dans de nombreux domaines. »

    Cela a certainement été le cas à certains moments cette saison. Lors de la folle victoire 5-4 à Fulham, par exemple, Haaland a non seulement marqué un but, mais il en a également créé deux autres, pour Tijjani Reijnders et Phil Foden.

    Cependant, il y a encore beaucoup trop d'occasions où le joueur de 25 ans touche à peine le ballon, sans parler d'influencer le jeu, ce qui fait qu'il est parfois difficile de ne pas se demander : si Haaland ne marque pas, que fait-il exactement ?

    « Je connais mon rôle dans cette équipe. »

    Haaland est conscient du débat actuel sur son manque général d'implication dans le jeu de construction de City, mais insiste sur le fait que cela ne le dérange pas le moins du monde.

    « Quand je marque, personne n'en parle, mais quand je ne marque pas, les gens commencent à mentionner mes touches de balle », a déclaré l'attaquant au podcast Men in Blazers. « Cela fait partie de ma vie, les gens parlent et je ne peux pas contrôler ce qu'ils disent à mon sujet.

    Je dois juste me concentrer sur ce que je dois faire sur le terrain, et mon travail n'est pas d'être comme Rodri, de contrôler le jeu, mais d'être dans la surface et de conclure les attaques. C'est mon objectif, et je me fiche de ce que les gens disent. Il s'agit de se concentrer pour aider l'équipe à gagner.

    Au final, on peut jouer au football sans toucher le ballon, même si cela peut paraître drôle pour certains. On peut y arriver grâce à ses mouvements, son mental et sa perception du jeu. C'est une partie importante du jeu. Il ne s'agit pas seulement de toucher le ballon.

    Bien sûr, il faut toucher le ballon, mais je connais mon rôle dans cette équipe. »

    Essentiellement, le travail de Haaland consiste à marquer des buts, et il le fait mieux que n'importe quel autre joueur au monde.

    Il est également vrai que ses mouvements, ainsi que sa simple présence, occupent les défenseurs, créant ainsi du temps et de l'espace pour que les autres attaquants de City puissent faire leur travail.

    Cependant, même si Roy Keane est allé trop loin (comme d'habitude) en affirmant que « le jeu général de Haaland est celui d'un joueur de Ligue 2 », on ne peut nier que le jeu complet de l'attaquant laisse à désirer.

    Il est parfois comparé à Ronaldo, le numéro 9 le plus explosif de l'ère moderne, mais s'il est bien supérieur dans les airs, Haaland n'a pas les mêmes qualités que le Brésilien, qui pouvait prendre à lui seul le dessus sur les défenses adverses.

    Même si l'on considère ses contemporains, Haaland marque peut-être autant de buts que Kylian Mbappé ou Harry Kane, mais il est loin d'être un joueur aussi complet que ces deux derniers, ou même qu'Ekitike d'ailleurs.

    Ekitike prend la place de titulaire d'Isak

    Ekitike ne sera probablement jamais aussi prolifique que Haaland. Mais il pourrait être plus productif, sans pour autant vouloir dénigrer Haaland. Au contraire, la capacité d'Ekitike à marquer et à créer des occasions tout en menant l'attaque ne devrait inquiéter qu'Alexander Isak.

    On pouvait naturellement supposer qu'une fois Isak à plein régime après son arrivée de Newcastle à la date limite des transferts en septembre dernier, il serait le premier choix de Liverpool au poste d'avant-centre. Après tout, il avait sans doute détrôné Haaland en tant qu'attaquant le plus redouté de la Premier League la saison dernière et les Reds venaient de faire de lui le joueur le plus cher de l'histoire du football britannique, et le troisième plus cher de tous les temps.

    Cependant, Isak a ressenti les effets de son été honteux bien plus longtemps que prévu, à tel point que les fans ont été frustrés par la tentative avouée d'Arne Slot de le remettre en forme et en condition physique, tandis qu'Ekitike, qui avait fait des débuts sensationnels à Anfield, a fait des allers-retours dans l'équipe pendant la période la plus difficile de la saison.

    En décembre, avant même la fracture désastreuse de la jambe d'Isak contre les Spurs, il était clair qu'Ekitike devait jouer. Il a répondu présent lors d'une série de titularisations avant Noël, avec six participations à des buts en quatre matchs, avant qu'un léger problème à la cuisse ne vienne freiner sa progression.

    Le lien avec Wirtz

    Cependant, Ekitike a repris là où il s'était arrêté lors de son retour au jeu le mois dernier. Contre Barnsley et Qarabag, il a contribué à un but et à une passe décisive avant de marquer un brillant doublé lors de la victoire de samedi contre Newcastle.

    L'international français a sans aucun doute été aidé par Florian Wirtz, qui a tardivement pris ses marques dans le championnat anglais. Les deux joueurs forment désormais un duo très dynamique, aucun autre duo de joueurs de Premier League n'ayant marqué autant de buts cette saison (six).

    « C'est un grand joueur qui a le sens du football », a déclaré Ekitike à propos de Wirtz dans son interview avec TNT Sports après le match contre Newcastle. « C'est assez facile pour moi de jouer avec lui.

    J'aime créer des espaces, faire le lien, et je peux tout faire avec ce genre de joueur. Il suffit de courir dans l'espace libre et je sais qu'il me trouvera, donc c'est vraiment agréable de jouer avec lui. »

    Ce sentiment est tout à fait réciproque, Wirtz révélant qu'ils s'entendent aussi bien en dehors du terrain que sur le terrain.

    « C'est un type formidable, avec une forte personnalité, et c'est déjà un bon ami pour moi », a déclaré l'international allemand à BBC Sport. « Nous nous connaissons depuis la Bundesliga, nous avons joué plusieurs fois l'un contre l'autre et nous avons déjà échangé nos maillots.

    C'est un joueur fantastique et il m'a même surpris quand je l'ai vu s'entraîner et jouer ici pour la première fois, car je ne savais pas qu'il était aussi bon. »

    Le meilleur reste à venir

    Wirtz n'est pas le seul à avoir été surpris par l'impact d'Ekitike à Anfield. Le grand Thierry Henry, un autre joueur auquel Ekitike a été comparé, s'est montré préoccupé par le manque de régularité de son compatriote, tout en affirmant qu'il ne maîtrisait pas bien les fondamentaux.

    Cependant, le vainqueur de la Coupe du monde a récemment qualifié Ekitike de meilleure recrue de la saison jusqu'à présent, en raison de son record de 15 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues pour une équipe qui connaît tant de hauts et de bas.

    « Il m'a surpris », a admis Henry dans sa chroniqueBetway. « Au début, il devait prouver qu'il pouvait [y arriver] à Liverpool, et il l'a fait. Aujourd'hui, le club est en difficulté, mais il continue à performer. Je savais qu'il en était capable, mais je ne pensais pas qu'il s'adapterait aussi rapidement.

    Bien sûr, il est plus facile de s'adapter quand une équipe est en pleine forme. Mais il s'est adapté, puis il est allé sur le banc, n'a rien dit, est revenu et continue de marquer des buts, donc il faut le mettre en avant. »

    Il y a évidemment encore des aspects du jeu d'Ekitike sur lesquels il doit travailler, comme sa finition et son habitude de trop s'éloigner du ballon parfois. Cependant, nous parlons d'un footballeur aux multiples talents qui s'est amélioré de manière exponentielle au cours des 18 derniers mois, excellant dans divers rôles : sur les ailes, en attaque ou derrière un numéro 9. En ce sens, il semble n'y avoir aucune limite à ce qu'il pourrait accomplir ou devenir.

    Haaland reste bien sûr l'attaquant le plus redouté du football anglais, et il pourrait bien faire taire ses détracteurs dimanche.

    Avec Ekitike, Liverpool ne dispose pas seulement d'un buteur, mais aussi d'un joueur capable de changer le cours d'un match, un bourreau de 23 ans à l'image de Torres qui n'a pas encore atteint son apogée. C'est une perspective vraiment terrifiante, non seulement pour Manchester City, mais aussi pour tous les rivaux des Reds, et peut-être même pour Isak.

