Hugo Ekitike n'égale peut-être pas Erling Haaland en termes de buts marqués, mais le « nouveau Fernando Torres » de Liverpool possède un jeu complet dont le numéro 9 de Man City, en perte de forme, ne peut que rêver.

Haaland est conscient du débat actuel sur son manque général d'implication dans le jeu de construction de City, mais insiste sur le fait que cela ne le dérange pas le moins du monde.

« Quand je marque, personne n'en parle, mais quand je ne marque pas, les gens commencent à mentionner mes touches de balle », a déclaré l'attaquant au podcast Men in Blazers. « Cela fait partie de ma vie, les gens parlent et je ne peux pas contrôler ce qu'ils disent à mon sujet.

Je dois juste me concentrer sur ce que je dois faire sur le terrain, et mon travail n'est pas d'être comme Rodri, de contrôler le jeu, mais d'être dans la surface et de conclure les attaques. C'est mon objectif, et je me fiche de ce que les gens disent. Il s'agit de se concentrer pour aider l'équipe à gagner.

Au final, on peut jouer au football sans toucher le ballon, même si cela peut paraître drôle pour certains. On peut y arriver grâce à ses mouvements, son mental et sa perception du jeu. C'est une partie importante du jeu. Il ne s'agit pas seulement de toucher le ballon.

Bien sûr, il faut toucher le ballon, mais je connais mon rôle dans cette équipe. »

Essentiellement, le travail de Haaland consiste à marquer des buts, et il le fait mieux que n'importe quel autre joueur au monde.

Il est également vrai que ses mouvements, ainsi que sa simple présence, occupent les défenseurs, créant ainsi du temps et de l'espace pour que les autres attaquants de City puissent faire leur travail.

Cependant, même si Roy Keane est allé trop loin (comme d'habitude) en affirmant que « le jeu général de Haaland est celui d'un joueur de Ligue 2 », on ne peut nier que le jeu complet de l'attaquant laisse à désirer.

Il est parfois comparé à Ronaldo, le numéro 9 le plus explosif de l'ère moderne, mais s'il est bien supérieur dans les airs, Haaland n'a pas les mêmes qualités que le Brésilien, qui pouvait prendre à lui seul le dessus sur les défenses adverses.

Même si l'on considère ses contemporains, Haaland marque peut-être autant de buts que Kylian Mbappé ou Harry Kane, mais il est loin d'être un joueur aussi complet que ces deux derniers, ou même qu'Ekitike d'ailleurs.