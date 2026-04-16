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Hugo Ekitike forfait pour la Coupe du monde et écarté des terrains pendant NEUF mois : Liverpool confirme la terrible blessure au tendon d'Achille
Anfield théâtre d’une série de blessures
Le Français a été évacué sur civière, visiblement en détresse, au cours de la première mi-temps du quart de finale de Ligue des champions disputé mardi à Anfield, à la suite d’un incident sans contact. Ekitike a semblé perdre l’équilibre sur la pelouse alors qu’il courait après un ballon perdu, ce qui a nécessité une intervention médicale immédiate et son retrait du match. Les craintes initiales d’une longue indisponibilité se sont confirmées après des examens approfondis, privant les Reds d’un attaquant clé pour la phase décisive de la saison.
- AFP
Le diagnostic officiel est confirmé
Le club a publié jeudi un communiqué officiel confirmant le pire scénario pour le joueur de 23 ans à l'issue d'examens médicaux. Ce diagnostic constitue un coup dur pour l'attaquant, qui était en grande forme cette saison, avec 17 buts et six passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues.
Selon le communiquédu club, l’attaquant a été contraint de quitter ses partenaires en première mi-temps du match de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, mardi à Anfield, après une glissade sur la pelouse. Les examens médicaux ont confirmé une rupture du tendon d’Achille.
Une profonde déception en Coupe du monde
Au-delà de l’impact sur les plans tactiques de Liverpool, cette blessure a des répercussions sur la scène internationale, Ekitike étant pressenti pour mener l’attaque de l’équipe de France cet été. Le timing de cette rupture signifie qu’il manquera la possibilité de représenter son pays sur la scène mondiale.
Le communiqué du club, qui témoigne de son engagement à accompagner son rétablissement, précise : « Ekitike sera donc écarté des terrains pour les dernières semaines de la saison et ne pourra pas participer à la Coupe du monde cet été avec la France. De plus amples informations seront fournies en temps voulu, Hugo bénéficiant du soutien total de tout le monde au LFC. »
- AFP
Le long chemin du retour
Ekitike devrait subir une intervention chirurgicale corrective avant d'entamer un programme de rééducation qui le tiendra probablement éloigné des terrains jusqu'au début de l'année 2027. Liverpool doit désormais réorganiser son attaque en vue du derby crucial du Merseyside qui l'oppose à Everton ce week-end à Goodison Park, où une victoire serait indispensable pour garder intacts ses espoirs de qualification pour la Ligue des champions.