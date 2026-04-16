Hugo Ekitike forfait pour la Coupe du monde et écarté des terrains pendant NEUF mois : Liverpool confirme la terrible blessure au tendon d'Achille

Le club a publié jeudi un communiqué officiel confirmant le pire scénario pour le joueur de 23 ans à l'issue d'examens médicaux. Ce diagnostic constitue un coup dur pour l'attaquant, qui était en grande forme cette saison, avec 17 buts et six passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues.

Selon le communiquédu club, l’attaquant a été contraint de quitter ses partenaires en première mi-temps du match de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, mardi à Anfield, après une glissade sur la pelouse. Les examens médicaux ont confirmé une rupture du tendon d’Achille.