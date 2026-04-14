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Hugo Ekitike a dû être évacué sur une civière après s'être gravement blessé en première mi-temps du match contre le PSG
Catastrophe à Anfield
Les Reds abordaient ce match retour des quarts de finale de la Ligue des champions avec l’obligation de remonter un déficit de 2-0, mais leur tâche s’est considérablement compliquée lorsque Ekitike s’est blessé à la 30e minute. Le joueur de 23 ans, qui affrontait son ancien club, a semblé se prendre les crampons dans le gazon, suscitant immédiatement l’inquiétude de ses coéquipiers et du staff médical.
Après plusieurs minutes de soins sur la pelouse, l’ancien parisien n’a pas pu reprendre sa place. Son évacuation sur civière a plongé Anfield dans une atmosphère morose, privant les Reds de leur principal atout offensif à un moment crucial de la rencontre.
- AFP
Selon les dernières informations médicales, son état de santé suscite une vive préoccupation.
Bien que l’étendue exacte des dommages doive encore être confirmée par le service médical du club, les premiers éléments laissent présager une blessure grave à la cheville. La nature de l’incident – qui s’est produit alors qu’aucun autre joueur ne se trouvait à proximité immédiate – évoque généralement une lésion ligamentaire qui pourrait tenir l’attaquant éloigné des terrains pendant une longue période, remettant en question sa disponibilité pour le reste de la saison.
Un coup dur pour l’international français, en pleine forme depuis son arrivée sur les bords de la Mersey. Au-delà de ses objectifs club, Ekitike est considéré comme un élément clé de l’équipe de France pour la prochaine Coupe du monde, et toute absence prolongée compromettrait sérieusement ses chances de figurer dans l’avion.
La crise des blessures s’aggrave chez les Slot
Le manager Slot doit résoudre un véritable casse-tête tactique : ses solutions offensives se raréfient au pire moment. Après l’effondrement des ambitions des Reds en Premier League et en FA Cup, l’indisponibilité prolongée d’Ekitike menace encore un peu plus leur quête d’une qualification en Ligue des champions, qui passe impérativement par une place honorable au classement domestique.
- AFP
Salah effectue une entrée surprise
Mohamed Salah a été appelé à remplacer le Français blessé. Si le « roi » égyptien voit son temps de jeu réduit ces derniers temps, il a su combler le vide laissé par la sortie d’Ekitike. Cette entrée en jeu revêt une importance particulière, puisque l’on s’attend généralement à ce que Salah quitte Anfield en fin de saison.
Alors que les Reds courraient encore après le score face aux champions de Ligue 1, son entrée a immédiatement apporté une nouvelle dimension tactique. Reste à savoir si l’Égyptien pourra jouer un rôle majeur dans la quête de titres européens et nationaux, l’ombre de la blessure d’Ekitike planant toujours sur la saison des Reds.