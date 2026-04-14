Les Reds abordaient ce match retour des quarts de finale de la Ligue des champions avec l’obligation de remonter un déficit de 2-0, mais leur tâche s’est considérablement compliquée lorsque Ekitike s’est blessé à la 30e minute. Le joueur de 23 ans, qui affrontait son ancien club, a semblé se prendre les crampons dans le gazon, suscitant immédiatement l’inquiétude de ses coéquipiers et du staff médical.

Après plusieurs minutes de soins sur la pelouse, l’ancien parisien n’a pas pu reprendre sa place. Son évacuation sur civière a plongé Anfield dans une atmosphère morose, privant les Reds de leur principal atout offensif à un moment crucial de la rencontre.







