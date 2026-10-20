Le patron de l’arbitrage Webb a défendu le processus de décision qui a permis à Botman d’échapper à un carton rouge pour son intervention controversée sur Jackson lors de la victoire 1-0 d’Aston Villa à St James’ Park. Après le match, Jackson a exprimé sa frustration en estimant que le tacle était assez dangereux pour provoquer une blessure grave. Webb a toutefois maintenu que l’équipe arbitrale avait suivi les protocoles appropriés. Le patron du PGMOL a souligné que la décision de l’arbitre sur le terrain restait prioritaire en Premier League cette saison.

Dans le dernier épisode de Match Officials Mic’d Up, Webb a précisé que l’arbitre vidéo, Stuart Attwell, avait eu raison de ne pas intervenir, car la décision prise sur le terrain par Jarred Gillett ne constituait pas une erreur manifeste. Botman a semblé passer par-dessus le ballon, mais l’absence de contact direct de ses crampons avec la jambe de Jackson faisait de cet incident une question d’appréciation. Webb a rappelé que l’arbitre vidéo avait pour consigne d’adopter une « approche moins interventionniste » afin d’éviter de réarbitrer les matches depuis le studio de Stockley Park.

« Nous ne voulons pas que l’arbitre vidéo réarbitre la décision de l’arbitre. Nous voulons que l’arbitre reste maître de sa décision et que l’arbitre vidéo n’intervienne que lorsqu’un élément est clairement erroné », a déclaré Webb à Sky Sports. Le patron du PGMOL a expliqué qu’en l’absence d’un « mouvement de fermeture en ciseaux » ou d’un contact net avec la cheville, le seuil requis pour une intervention de l’arbitre vidéo n’avait tout simplement pas été atteint pendant l’action.