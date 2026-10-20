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Howard Webb, patron des arbitres, explique pourquoi Sven Botman a échappé au carton rouge pour son intervention sur Nicolas Jackson lors de la victoire d’Aston Villa contre Newcastle
Webb veut que les arbitres assument leurs décisions
Le patron de l’arbitrage Webb a défendu le processus de décision qui a permis à Botman d’échapper à un carton rouge pour son intervention controversée sur Jackson lors de la victoire 1-0 d’Aston Villa à St James’ Park. Après le match, Jackson a exprimé sa frustration en estimant que le tacle était assez dangereux pour provoquer une blessure grave. Webb a toutefois maintenu que l’équipe arbitrale avait suivi les protocoles appropriés. Le patron du PGMOL a souligné que la décision de l’arbitre sur le terrain restait prioritaire en Premier League cette saison.
Dans le dernier épisode de Match Officials Mic’d Up, Webb a précisé que l’arbitre vidéo, Stuart Attwell, avait eu raison de ne pas intervenir, car la décision prise sur le terrain par Jarred Gillett ne constituait pas une erreur manifeste. Botman a semblé passer par-dessus le ballon, mais l’absence de contact direct de ses crampons avec la jambe de Jackson faisait de cet incident une question d’appréciation. Webb a rappelé que l’arbitre vidéo avait pour consigne d’adopter une « approche moins interventionniste » afin d’éviter de réarbitrer les matches depuis le studio de Stockley Park.
« Nous ne voulons pas que l’arbitre vidéo réarbitre la décision de l’arbitre. Nous voulons que l’arbitre reste maître de sa décision et que l’arbitre vidéo n’intervienne que lorsqu’un élément est clairement erroné », a déclaré Webb à Sky Sports. Le patron du PGMOL a expliqué qu’en l’absence d’un « mouvement de fermeture en ciseaux » ou d’un contact net avec la cheville, le seuil requis pour une intervention de l’arbitre vidéo n’avait tout simplement pas été atteint pendant l’action.
- AFP
L’importance de l’arbitrage subjectif
Webb a également expliqué que si Gillett avait d’emblée adressé un carton rouge au défenseur de Newcastle, la VAR aurait probablement confirmé cette décision.
« Si la VAR avait constaté un contact appuyé des crampons de Botman, jambe tendue, avec la cheville ou le tibia de Jackson, ou si ses jambes s’étaient refermées en ciseaux, je pense que nous serions probablement arrivés à une conclusion différente après l’examen des images par la VAR », a ajouté Webb.
Cohérence des décisions concernant les actes de brutalité
Laissant de côté la polémique de Tyneside, Webb est également revenu sur la récente expulsion de Rodrigo Bentancur lors du match nul 1-1 entre Tottenham et Manchester United. Le milieu de Tottenham a été expulsé pour un coup de tête porté à Luke Shaw, après une altercation provoquée par une intervention du défenseur de Manchester United. Dans ce cas, Webb a estimé que les arbitres avaient pris la bonne décision en distinguant une poussée appuyée d’un acte violent impliquant la tête.
« On pourrait soutenir que la poussée de Luke Shaw est elle aussi appuyée, mais elle touche la poitrine, et on voit rarement des joueurs être expulsés pour des poussées à la poitrine », a déclaré Webb en analysant les images.
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Des précisions sur le coup de tête de Bentancur
« Donc, un carton jaune pour Luke Shaw pour son geste, mais je pense que Bentancur doit ensuite recevoir un carton rouge pour sa réaction avec la tête », a conclu Webb. En expliquant publiquement ces décisions, le PGMOL espère renforcer la transparence et aider les supporters à comprendre pourquoi certaines décisions très médiatisées sont prises.
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