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Hors de la zone de relégation ! Marco Rose décroche sa première victoire en Premier League, Bournemouth punit Sunderland, réduit à dix, grâce à son réalisme
Début catastrophique pour Sunderland
L’après-midi ne pouvait pas plus mal commencer pour Sunderland, mené au score et réduit à dix dès les vingt premières minutes. Kevin Danso, l’ancien défenseur de Tottenham, a vécu un après-midi à oublier. Tout a commencé dès la sixième minute, lorsqu’Evanilson l’a facilement dominé physiquement avant de centrer pour Marcus Tavernier, qui a marqué de la tête dans le but vide son quatrième but de la saison.
La situation de Sunderland a encore empiré onze minutes plus tard, lorsque le cauchemar de Danso s’est poursuivi. Evanilson a de nouveau pris le dessus sur le défenseur, utilisant sa puissance pour passer devant lui alors qu’il fonçait vers la surface de réparation. En tombant, Danso a fait chuter l’attaquant de Bournemouth à l’entrée de la surface, ne laissant à l’arbitre Craig Pawson d’autre choix que de lui adresser un carton rouge direct.
Malgré son infériorité numérique, Sunderland est d’abord resté dans le match grâce à son gardien Robin Roefs. Sollicité à plusieurs reprises, il s’est notamment interposé deux fois devant l’ailier brésilien Rayan grâce à d’impressionnants réflexes.
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Evanilson profite d’un cadeau de la défense
Les espoirs de retour de Sunderland se sont pratiquement envolés trois minutes seulement après la reprise, à la suite d’une erreur défensive catastrophique. Omar Alderete a tenté une passe en retrait ordinaire vers Roefs, mais son ballon, insuffisamment appuyé, s’est arrêté bien avant d’atteindre son gardien.
Avec beaucoup de sang-froid, Evanilson a facilement contourné Roefs, sorti de ses buts, avant de pousser le ballon au fond des filets pour porter le score à 2-0. Un but mérité pour l’attaquant, à l’origine de la plupart des bonnes actions offensives de Bournemouth tout au long du match.
Rose prend ses marques en Angleterre
Pour Rose, cette victoire est un immense soulagement alors qu’il continue de s’adapter aux exigences de la Premier League. Si Bournemouth signe ainsi sa première victoire en championnat cette saison, le club connaît un tout autre sort en Europe, après avoir remporté ses deux premiers matches de Ligue Europa face à la Real Sociedad et au Sturm Graz.
Ces trois points permettent à Bournemouth de sortir de la zone de relégation et offrent un regain de moral bienvenu à Rose et à un effectif qui peine à trouver de la régularité. Rose a pris les rênes du club de la côte sud cet été, après avoir été limogé du RB Leipzig en mars en raison de mauvais résultats en Bundesliga. Il a succédé à Andoni Iraola, qui avait notamment mené Bournemouth à la sixième place la saison dernière et à une qualification historique pour la Ligue Europa.
- AFP
Les difficultés de Sunderland à l’extérieur se poursuivent
À l’inverse, les perspectives restent sombres pour Sunderland, dont les difficultés à l’extérieur ne montrent aucun signe d’amélioration. Cette défaite laisse le club à la 19e place, avec seulement quatre points. Sunderland n’a plus gagné en championnat depuis sa victoire contre Fulham le 30 août, et son incapacité à prendre des points en déplacement devient un obstacle majeur dans sa lutte pour le maintien.
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