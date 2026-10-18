L’après-midi ne pouvait pas plus mal commencer pour Sunderland, mené au score et réduit à dix dès les vingt premières minutes. Kevin Danso, l’ancien défenseur de Tottenham, a vécu un après-midi à oublier. Tout a commencé dès la sixième minute, lorsqu’Evanilson l’a facilement dominé physiquement avant de centrer pour Marcus Tavernier, qui a marqué de la tête dans le but vide son quatrième but de la saison.

La situation de Sunderland a encore empiré onze minutes plus tard, lorsque le cauchemar de Danso s’est poursuivi. Evanilson a de nouveau pris le dessus sur le défenseur, utilisant sa puissance pour passer devant lui alors qu’il fonçait vers la surface de réparation. En tombant, Danso a fait chuter l’attaquant de Bournemouth à l’entrée de la surface, ne laissant à l’arbitre Craig Pawson d’autre choix que de lui adresser un carton rouge direct.

Malgré son infériorité numérique, Sunderland est d’abord resté dans le match grâce à son gardien Robin Roefs. Sollicité à plusieurs reprises, il s’est notamment interposé deux fois devant l’ailier brésilien Rayan grâce à d’impressionnants réflexes.