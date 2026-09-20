L’ancien international anglais Andros Townsend a miraculeusement échappé à une blessure grave après un horrible incident avec un engin de terrain en Thaïlande. L’ailier de 35 ans a été renversé par un lourd rouleau pour pelouse au Tinsulanon Stadium avant le match de PT Prachuap contre Pattani FC.

Cette collision insolite s’est produite alors que l’effectif de PT Prachuap effectuait ses préparatifs d’avant-match sur la pelouse.

Townsend a tenté un talon aérien près de la ligne de touche avant d’être percuté directement par le rouleau en mouvement, subissant des blessures à la hanche et à la cuisse.