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Horrible blessure au haut du corps ! L’ancien ailier de l’Angleterre Andros Townsend RENVERSE par un rouleau de terrain dans un incroyable accident survenu avant le match
L’ancien ailier de l’Angleterre impliqué dans un étrange accident avec un rouleau compresseur sur un terrain
L’ancien international anglais Andros Townsend a miraculeusement échappé à une blessure grave après un horrible incident avec un engin de terrain en Thaïlande. L’ailier de 35 ans a été renversé par un lourd rouleau pour pelouse au Tinsulanon Stadium avant le match de PT Prachuap contre Pattani FC.
Cette collision insolite s’est produite alors que l’effectif de PT Prachuap effectuait ses préparatifs d’avant-match sur la pelouse.
Townsend a tenté un talon aérien près de la ligne de touche avant d’être percuté directement par le rouleau en mouvement, subissant des blessures à la hanche et à la cuisse.
- Sebastian Frej
Les coéquipiers réagissent avec horreur alors que Townsend se retrouve coincé sous un roller
Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient l’engin d’entretien motorisé traverser la surface de jeu avant de percuter l’ancienne star de Premier League. Townsend s’est retrouvé piégé sous le lourd rouleau compresseur, tandis que la panique se propageait dans le stade.
Plusieurs coéquipiers se sont détournés, pris de peur et de choc, tandis que d’autres se sont précipités pour venir en aide à l’ailier immobilisé.
Malgré la nature terrifiante de l’accident, le staff médical a immédiatement examiné le joueur afin d’évaluer l’ampleur de l’impact.
Un retour tardif remarquable couronne une échappée miraculeuse
Dans un extraordinaire retournement de situation, Townsend a évité des dommages mettant fin à sa carrière et a réussi à retrouver ses coéquipiers sur le banc des remplaçants. Alors que le PT Prachuap menait 3-0 grâce à des buts de Saharat Kanyaroj, Taoua Ferreira et Edgar Mendez, l’ailier est entré sur la pelouse dans le temps additionnel.
L’ancien international anglais aux 13 sélections a rejoint le PT Prachuap après des passages à Kanchanaburi Power et dans le club turc d’Antalyaspor.
Sa carrière comprend des passages marquants en Premier League à Tottenham Hotspur, Newcastle United, Crystal Palace, Everton et Luton Town.
- Insidefoto
Prachuap va de l’avant après un étrange incident lors d’un jour de match
Le PT Prachuap a pris les trois points en Thai League 1 malgré le chaos inquiétant qui a entouré sa recrue phare avant le match. Townsend devrait subir de nouveaux examens physiques au niveau de la hanche et de la cuisse dans les prochains jours.
Le club cherchera à s’assurer que son ailier vedette soit totalement remis avant son prochain match de championnat.
Dans le même temps, la vidéo de cet incident insolite continue d’attirer une large attention au sein de la communauté mondiale du football.
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