Honte pour l'Argentine : Leandro Paredes déclenche une violente bagarre et écope d'un carton rouge lors de la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne

Ces incidents ont provoqué une vague de critiques de la part des consultants télévisés, qui ont pointé du doigt le comportement de l’Argentine après le coup de sifflet final. Interrogé lors de la retransmission sur ITV, l’ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, a livré un verdict sans appel.

« C'est une honte », a tranché Neville. « J'adore l'esprit de compétition des Argentins, qui se battent et se démènent comme des fous ; Messi les a portés à bout de bras, mais ces derniers matchs ont été une véritable honte. »

Shearer a également critiqué les agissements de Paredes lors de son analyse des incidents sur la BBC, déclarant : « Paredes a asséné deux ou trois coups de poing puissants au visage d’un adversaire. Il s’en est pris à eux. Cela n’a absolument pas sa place. Nous savons à quel point c’est important pour eux et nous savons à quel point cela fait mal de perdre, mais il y a une manière de perdre. Nous avons vu cela trop souvent de la part de l’Argentine. La réaction après le coup de sifflet final est terrible. »