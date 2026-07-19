AFP
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Honte pour l'Argentine : Leandro Paredes déclenche une violente bagarre et écope d'un carton rouge lors de la défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne
Le chaos s’est emparé du MetLife Stadium.
La finale de la Coupe du monde 2026 s'est conclue par des images peu reluisantes. Après le coup de sifflet final au MetLife Stadium, la défaite de l'Argentine face à l'Espagne a dégénéré en une altercation générale. Alors que les remplaçants de la « Roja » envahissaient la pelouse pour célébrer leur victoire, la tension a atteint son paroxysme chez les champions défaits.
Le milieu de terrain de Boca Juniors s’est retrouvé au cœur de la mêlée et a écopé d’un carton rouge pour son implication dans l’incident, déclenchant une altercation impliquant joueurs et membres du staff technique des deux équipes devant les zones techniques.
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Paredes et Fernández ont été expulsés.
Les images de l’incident montrent Paredes poussant violemment l’Espagnol Éric Garcia à la gorge, un geste qui fait tomber le défenseur et met le feu aux poudres, déclenchant une bagarre générale. Non content de cette première intervention, le milieu de terrain plaque ensuite au sol la jeune star du FC Barcelone, Gavi, lui assène un coup au visage avant de sembler le frapper avec ses pieds.
Les problèmes disciplinaires ne se sont toutefois pas arrêtés au coup de sifflet final. L’Argentine évoluait déjà à dix après l’expulsion de Fernández, sanctionné d’un deuxième carton jaune dans les dernières minutes du temps réglementaire. Ces deux expulsions ont conclu une soirée cauchemar pour l’équipe de Lionel Scaloni, qui n’a pas réussi à offrir à Lionel Messi le happy end que méritait sa carrière légendaire.
Neville et Shearer condamnent le comportement de l'Argentine
Ces incidents ont provoqué une vague de critiques de la part des consultants télévisés, qui ont pointé du doigt le comportement de l’Argentine après le coup de sifflet final. Interrogé lors de la retransmission sur ITV, l’ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, a livré un verdict sans appel.
« C'est une honte », a tranché Neville. « J'adore l'esprit de compétition des Argentins, qui se battent et se démènent comme des fous ; Messi les a portés à bout de bras, mais ces derniers matchs ont été une véritable honte. »
Shearer a également critiqué les agissements de Paredes lors de son analyse des incidents sur la BBC, déclarant : « Paredes a asséné deux ou trois coups de poing puissants au visage d’un adversaire. Il s’en est pris à eux. Cela n’a absolument pas sa place. Nous savons à quel point c’est important pour eux et nous savons à quel point cela fait mal de perdre, mais il y a une manière de perdre. Nous avons vu cela trop souvent de la part de l’Argentine. La réaction après le coup de sifflet final est terrible. »
- Getty Images
L'Argentine sous le feu des projecteurs après une finale chaotique
L'Espagne savoure un triomphe historique en Coupe du monde, tandis que l'Argentine digère une sortie prématurée lors de sa campagne de défense du titre. Cette finale pourrait aussi avoir marqué la dernière sortie de Messi en Coupe du monde ; des incidents chaotiques ont empêché le tournoi de s'achever normalement et exposent l'Albiceleste à de nouvelles critiques sur son attitude.
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