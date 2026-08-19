Dans une puissante démonstration d’unité entre deux des institutions les plus emblématiques du football anglais, les joueurs de Newcastle United et de Liverpool rendront conjointement hommage à la mémoire de Keegan ce dimanche. Lors de l’échauffement d’avant-match à St James' Park, tous les joueurs des deux effectifs entreront sur la pelouse en portant des maillots d’entraînement avec « Keegan 7 » imprimé dans le dos.

Les hommages visuels s’étendront jusqu’au centre même du terrain, où une immense mosaïque a été créée à partir de nombreux maillots initialement déposés par des supporters endeuillés à l’extérieur du stade. Cette mosaïque sera exposée dans le rond central avant le coup d’envoi, symbolisant le lien profond entre l’homme connu sous le nom de « King Kev » et les fans qui l’adoraient.