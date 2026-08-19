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Hommage émouvant ! Newcastle et Liverpool s’unissent pour honorer Kevin Keegan avant l’ouverture de la Premier League
Une marque de respect commune pour une double légende
Dans une puissante démonstration d’unité entre deux des institutions les plus emblématiques du football anglais, les joueurs de Newcastle United et de Liverpool rendront conjointement hommage à la mémoire de Keegan ce dimanche. Lors de l’échauffement d’avant-match à St James' Park, tous les joueurs des deux effectifs entreront sur la pelouse en portant des maillots d’entraînement avec « Keegan 7 » imprimé dans le dos.
Les hommages visuels s’étendront jusqu’au centre même du terrain, où une immense mosaïque a été créée à partir de nombreux maillots initialement déposés par des supporters endeuillés à l’extérieur du stade. Cette mosaïque sera exposée dans le rond central avant le coup d’envoi, symbolisant le lien profond entre l’homme connu sous le nom de « King Kev » et les fans qui l’adoraient.
- Hulton Archive
Des icônes reviennent sur le Tyneside pour une cérémonie commémorative
Le club a confirmé que l’épouse de Kevin, Jean Keegan, et sa famille seront les invitées d’honneur du match, aux côtés d’une liste prestigieuse d’anciens joueurs qui ont brillé sous sa direction, notamment Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola, Les Ferdinand, ainsi que d’autres membres clés de ses équipes emblématiques.
Avant le coup d’envoi, une minute d’applaudissements sera observée par toutes les personnes présentes dans le stade, permettant aux supporters des deux camps de célébrer la vie et les accomplissements de Keegan. Pour marquer davantage l’occasion, Keegan figurera en couverture du programme de match.
Animations menées par les supporters et spectacles visuels
L’atmosphère à St James' Park sera renforcée par les efforts de Wor Flags, le célèbre groupe de supporters réputé pour ses immenses chorégraphies. Il prévoit de prendre en main l’ensemble du stade afin d’offrir un superbe décor visuel aux événements de la journée, en veillant à ce que l’enceinte soit recouverte d’images dédiées à l’homme qui a dirigé le club à deux reprises.
Au-delà des banderoles et des drapeaux, le club a géré les milliers d’hommages floraux laissés par les supporters d’une manière durable et pleine de sens. Les fleurs qui recouvraient le pourtour du stade à la fin du mois de juillet ont été transformées en compost, ensuite répandu sur les terrains d’entraînement du club, nourrissant littéralement le sol pour les futures générations de joueurs.
- Hulton Archive
Mises à jour logistiques pour les supporters assistant au match
Newcastle United a exhorté tous ses supporters à arriver au stade bien plus tôt que d’habitude ce dimanche afin de s’assurer qu’ils ne manquent pas le début des cérémonies. Compte tenu de l’ampleur des hommages prévus et de l’atmosphère émotionnelle attendue, le club souhaite que les tribunes soient pleines bien avant le coup d’envoi programmé à 16 h 30.
Lors de son illustre passage de six ans à Anfield dans les années 1970, Keegan a définitivement assis son statut de légende de Liverpool. Il a mené Liverpool à une remarquable moisson de trophées, remportant trois titres de First Division, une Coupe d’Europe, une FA Cup et deux Coupes de l’UEFA avant son transfert très médiatisé à Hambourg.
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