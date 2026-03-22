Hojlund contre Yerry Mina : « Il ne joue pas au foot, les arbitres le laissent faire tout ce qu'il veut ». Du pincement au téton aux antécédents, que s'est-il passé ?

Rasmus Hojlund s'en est pris à Yerry Mina sur les réseaux sociaux. L'attaquant de Naples a accusé le défenseur de Cagliari d'antisportivité après la dernière rencontre entre leurs deux équipes, remportée par les Napolitains à l'extérieur. Ce n'est pas la première fois que de telles polémiques sont soulevées à l'encontre du Colombien, qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de gestes à la limite de la régularité sur le terrain.





« Yerry Mina ne joue pas au football. Les arbitres continuent de le laisser faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. » Telles sont les accusations du Danois contenues dans une réponse à un post publié sur Instagram.