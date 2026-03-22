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Simone Gervasio

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Hojlund contre Yerry Mina : « Il ne joue pas au foot, les arbitres le laissent faire tout ce qu'il veut ». Du pincement au téton aux antécédents, que s'est-il passé ?

Une dispute sur les réseaux sociaux entre l'attaquant de Naples et le défenseur de Cagliari : la raison.

Rasmus Hojlund s'en est pris à Yerry Mina sur les réseaux sociaux. L'attaquant de Naples a accusé le défenseur de Cagliari d'antisportivité après la dernière rencontre entre leurs deux équipes, remportée par les Napolitains à l'extérieur. Ce n'est pas la première fois que de telles polémiques sont soulevées à l'encontre du Colombien, qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de gestes à la limite de la régularité sur le terrain.


« Yerry Mina ne joue pas au football. Les arbitres continuent de le laisser faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. » Telles sont les accusations du Danois contenues dans une réponse à un post publié sur Instagram.

  • Pour étayer cette plainte, on trouve quelques photos qui immortalisent un moment précis du match entre Cagliari et Naples, vers la 78e minute, lorsque le défenseur sarde au visage renfrogné se rend coupable d’un comportement tout à fait condamnable. Alors qu'il tente de se dégager de son marquage, l'ancien joueur de l'Atalanta et de Manchester United est stoppé par un pincement aux tétons, un incident qui s'était déjà produit par le passé – toujours avec Mina – et qui avait échappé à l'arbitre et au VAR. Hojlund tente immédiatement de faire valoir ses droits et soulève même son maillot pour montrer à l'arbitre Mariani ce qu'il a subi, mais celui-ci lui dit de continuer.


    Comme indiqué, le joueur de Cagliari, âgé de 31 ans, a été accusé à plusieurs reprises de tels comportements. On l’a vu protagoniste d’un large éventail de gestes incorrects et de contacts interdits : des bousculades aux coups de coude, des coups de pied aux provocations verbales virulentes à l’encontre de divers attaquants de la Serie A. Après Osimhen, Morata et Durosinmi, la liste s’est désormais allongée et comprend également Hojlund.

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