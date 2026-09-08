L'entraîneur principal du VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, a vigoureusement pris la défense du capitaine Deniz Undav avant l'ouverture de leur campagne de Ligue des champions contre Viking Stavanger. Undav a fait l'objet d'un examen médiatique après des performances discrètes lors des premiers matches de Bundesliga de Stuttgart contre le Bayern Munich et le 1. FC Koln.

Hoeness a rapidement balayé cette couverture négative, en soulignant le rôle crucial d'Undav dans la qualification du club pour la plus prestigieuse compétition européenne.

« Deniz Undav est l'une des principales raisons pour lesquelles nous jouons la Ligue des champions, a déclaré Hoeness. Tout le monde doit le comprendre. »