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Hoeness s’en prend aux détracteurs d’Undav ! Le patron de Stuttgart défend farouchement son capitaine avant l’ouverture de la Ligue des champions
Hoeness défend farouchement le capitaine Undav
L'entraîneur principal du VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, a vigoureusement pris la défense du capitaine Deniz Undav avant l'ouverture de leur campagne de Ligue des champions contre Viking Stavanger. Undav a fait l'objet d'un examen médiatique après des performances discrètes lors des premiers matches de Bundesliga de Stuttgart contre le Bayern Munich et le 1. FC Koln.
Hoeness a rapidement balayé cette couverture négative, en soulignant le rôle crucial d'Undav dans la qualification du club pour la plus prestigieuse compétition européenne.
« Deniz Undav est l'une des principales raisons pour lesquelles nous jouons la Ligue des champions, a déclaré Hoeness. Tout le monde doit le comprendre. »
- Getty Images Sport
L’entraîneur fustige une couverture médiatique « catastrophique »
S'adressant aux journalistes avant la rencontre de milieu de semaine à la MHPArena, Hoeness a rejeté les affirmations selon lesquelles l'attaquant international allemand était en sous-performance. Tout en reconnaissant qu'Undav n'a peut-être pas encore atteint son meilleur niveau, l'entraîneur a insisté sur le fait que sa contribution globale reste vitale.
Hoeness a mis en avant le leadership d'Undav et sa profonde compréhension tactique comme des atouts majeurs pour l'équipe.
« Son jeu n'a pas été aussi catastrophique que certains articles le laissent entendre, a déclaré Hoeness. C'est notre capitaine et quelqu'un qui comprend et lit le jeu de manière incroyablement bonne. Il nous est toujours précieux. »
Undav s’entraîne malgré un problème au tendon d’Achille
Undav gérait récemment des problèmes au tendon d’Achille, mais Hoeness a confirmé que l’attaquant s’était entraîné sans problème avant la 1re journée. Le capitaine est sorti indemne de la victoire 4-1 de Stuttgart contre le 1. FC Koln, tout comme le reste de l’effectif.
Alors que Luca Jaquez et Nikolas Nartey se rapprochent d’un retour à l’entraînement complet, Dennis Seimen, Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas et Justin Diehl restent indisponibles.
Stuttgart affronte une équipe de Viking FK pleinement en rythme, qui en est à son 19e match de la saison dans son championnat.
- Pressefoto Baumann
De grandes ambitions pour la campagne européenne
Avec Undav en forme et à la tête de l’équipe, Hoeness a affiché de grandes attentes pour le retour de Stuttgart sur la scène continentale. L’entraîneur a qualifié ce lever de rideau à domicile d’occasion fantastique pour les supporters de Cannstatt.
Hoeness a exhorté son équipe à maintenir un rythme élevé face à ses adversaires norvégiens afin d’imposer le tempo du match.
Stuttgart vise à faire forte impression d’entrée dans la phase de ligue avant de reprendre ses obligations sur la scène nationale.
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