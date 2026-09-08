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Alvino Hanafi

Traduit par

Hoeness s’en prend aux détracteurs d’Undav ! Le patron de Stuttgart défend farouchement son capitaine avant l’ouverture de la Ligue des champions

VfB Stuttgart vs Viking
D. Undav
VfB Stuttgart
Viking
Ligue des Champions
S. Hoeness

L’entraîneur principal du VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, a vigoureusement défendu le capitaine Deniz Undav après de récentes critiques des médias sur sa forme irrégulière. Hoeness a insisté sur le fait qu’Undav restait central dans le retour de Stuttgart en Ligue des champions, alors que le club reçoit Viking Stavanger.

  • Hoeness défend farouchement le capitaine Undav

    L'entraîneur principal du VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, a vigoureusement pris la défense du capitaine Deniz Undav avant l'ouverture de leur campagne de Ligue des champions contre Viking Stavanger. Undav a fait l'objet d'un examen médiatique après des performances discrètes lors des premiers matches de Bundesliga de Stuttgart contre le Bayern Munich et le 1. FC Koln.

    Hoeness a rapidement balayé cette couverture négative, en soulignant le rôle crucial d'Undav dans la qualification du club pour la plus prestigieuse compétition européenne.

    « Deniz Undav est l'une des principales raisons pour lesquelles nous jouons la Ligue des champions, a déclaré Hoeness. Tout le monde doit le comprendre. »

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  • VfB Stuttgart - Team Presentation 2026/27Getty Images Sport

    L’entraîneur fustige une couverture médiatique « catastrophique »

    S'adressant aux journalistes avant la rencontre de milieu de semaine à la MHPArena, Hoeness a rejeté les affirmations selon lesquelles l'attaquant international allemand était en sous-performance. Tout en reconnaissant qu'Undav n'a peut-être pas encore atteint son meilleur niveau, l'entraîneur a insisté sur le fait que sa contribution globale reste vitale.

    Hoeness a mis en avant le leadership d'Undav et sa profonde compréhension tactique comme des atouts majeurs pour l'équipe.

    « Son jeu n'a pas été aussi catastrophique que certains articles le laissent entendre, a déclaré Hoeness. C'est notre capitaine et quelqu'un qui comprend et lit le jeu de manière incroyablement bonne. Il nous est toujours précieux. »

  • Undav s’entraîne malgré un problème au tendon d’Achille

    Undav gérait récemment des problèmes au tendon d’Achille, mais Hoeness a confirmé que l’attaquant s’était entraîné sans problème avant la 1re journée. Le capitaine est sorti indemne de la victoire 4-1 de Stuttgart contre le 1. FC Koln, tout comme le reste de l’effectif.

    Alors que Luca Jaquez et Nikolas Nartey se rapprochent d’un retour à l’entraînement complet, Dennis Seimen, Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas et Justin Diehl restent indisponibles.

    Stuttgart affronte une équipe de Viking FK pleinement en rythme, qui en est à son 19e match de la saison dans son championnat.

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  • imago-sport-1082581754.jpgPressefoto Baumann

    De grandes ambitions pour la campagne européenne

    Avec Undav en forme et à la tête de l’équipe, Hoeness a affiché de grandes attentes pour le retour de Stuttgart sur la scène continentale. L’entraîneur a qualifié ce lever de rideau à domicile d’occasion fantastique pour les supporters de Cannstatt.

    Hoeness a exhorté son équipe à maintenir un rythme élevé face à ses adversaires norvégiens afin d’imposer le tempo du match.

    Stuttgart vise à faire forte impression d’entrée dans la phase de ligue avant de reprendre ses obligations sur la scène nationale.

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