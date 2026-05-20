« Uli Hoeneß n'a pas besoin de la permission d'Andreas Rettig pour s'exprimer », a déclaré Hainer dans une interview accordée au magazine Sport Bild. « En tant que supporters, nous voulons tous, avant tout, que l'équipe allemande remporte la victoire. »
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« Hoeneß n'a pas besoin de l'autorisation de Rettig » : nouvelle salve dans la polémique entre le FC Bayern et la DFB
Hoeneß a multiplié les critiques envers Nagelsmann ces dernières semaines, pointant des rotations excessives et une répartition des rôles peu claire. Le patron du FC Bayern a également reproché à l’ancien coach du club (2021-2023) d’être « facilement vexé » et trop centré sur lui-même.
« Si l’Allemagne parvient à former une équipe, alors que l’entraîneur n’a pas réussi à aligner deux fois de suite le même onze, alors nous avons une chance. Notre sélectionneur pense qu’il va gagner le match. Non, c’est l’équipe qui va gagner le match », a déclaré Hoeneß au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Dans une interview accordée à DAZN, il a enfoncé le clou : « Qui est notre avant-centre ? Notre gardien ? Notre latéral droit, notre latéral gauche ? Si ça continue, nous présenterons au premier match de la Coupe du monde un onze qui n’aura jamais joué ensemble, et ça, ce n’est pas possible. »
Andreas Rettig : « Je ne connais pas sa motivation profonde, je ne sais pas ce qui le pousse à agir ainsi. »
Le directeur général de la DFB, Andreas Rettig, a rétorqué lors d’un événement organisé par l’association locale « Düsseldorfer Jonges » : « Je ne rappelle pas qu’un membre de la DFB ait demandé à M. Hoeneß de livrer un avis intermédiaire sur M. Nagelsmann. Je ne saisis pas non plus ce qui motive son intervention. »
Le monde du football allemand attend désormais avec impatience la liste définitive que Nagelsmann doit dévoiler jeudi à 13 h. Plusieurs noms ont déjà filtré ces derniers jours. L’Allemagne entamera son parcours le 14 juin face à Curaçao, avant d’affronter la Côte d’Ivoire et l’Équateur dans le groupe initial.