« Hoeneß n'a pas besoin de l'autorisation de Rettig » : nouvelle salve dans la polémique entre le FC Bayern et la DFB

Hoeneß a multiplié les critiques envers Nagelsmann ces dernières semaines, pointant des rotations excessives et une répartition des rôles peu claire. Le patron du FC Bayern a également reproché à l’ancien coach du club (2021-2023) d’être « facilement vexé » et trop centré sur lui-même.

« Si l’Allemagne parvient à former une équipe, alors que l’entraîneur n’a pas réussi à aligner deux fois de suite le même onze, alors nous avons une chance. Notre sélectionneur pense qu’il va gagner le match. Non, c’est l’équipe qui va gagner le match », a déclaré Hoeneß au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Dans une interview accordée à DAZN, il a enfoncé le clou : « Qui est notre avant-centre ? Notre gardien ? Notre latéral droit, notre latéral gauche ? Si ça continue, nous présenterons au premier match de la Coupe du monde un onze qui n’aura jamais joué ensemble, et ça, ce n’est pas possible. »