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هل يحقق كيروش رقماً تاريخياً في كأس العالم عبر مواجهة غانا؟

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Ghana vs Panama
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L’entraîneur portugais est un visage familier au Mondial… mènera-t-il les rêves des Black Stars ?

L’entraîneur portugais Carlos Queiroz est proche de réaliser un record historique en Coupe du monde, s’il dirige la sélection ghanéenne lors de la prochaine édition, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Queiroz n’est actuellement lié par aucun contrat avec une sélection, après la résiliation à l’amiable de son engagement avec la Fédération omanaise de football en mars dernier.

Mais l’entraîneur portugais est entré en négociations avec la Fédération ghanéenne de football pour diriger les « Black Stars » au Mondial, en remplacement d’Otto Addo, qui a été limogé en raison de mauvais résultats.

Cependant, Queiroz n’est pas le seul candidat à ce poste ; ses compatriotes Fernando Santos et Paulo Bento sont également en concurrence.

L’agent de Queiroz, Tadeu Martins, a déclaré à Kooora avant-hier vendredi : « Il n’y a pas eu de contact de la part de la Fédération ghanéenne au cours de la période الماضية, mais nous avons reçu aujourd’hui le premier appel officiel. Nous verrons si ce projet nous convient. »

Le nom du nouveau sélectionneur du Ghana devrait être annoncé demain, lundi, comme l’avait indiqué précédemment le ministre ghanéen des Sports, Kofi Adams.

  • 5 publications consécutives ?

    Et si Queiroz prenait les rênes de la sélection ghanéenne lors de la Coupe du monde 2026, il deviendrait le deuxième entraîneur de l’histoire à participer à cinq éditions consécutives du Mondial.

    Âgé de 73 ans, Queiroz était un visage familier de la Coupe du monde, puisqu’il a pris part aux quatre dernières éditions, en 2010, 2014, 2018 et 2022.

    Queiroz a dirigé la sélection de son pays, le Portugal, en 2010, tandis qu’il a été avec l’Iran lors des trois autres éditions.

    Après avoir porté les rêves de deux sélections d’Europe et d’Asie au Mondial, Queiroz abordera la prochaine édition sous des couleurs africaines, si ses négociations avec la sélection ghanéenne aboutissent.

    Lors de ses quatre participations précédentes au Mondial, Queiroz a disputé 13 matchs dans le tournoi : 3 victoires, 4 nuls et 6 défaites.

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    Le titulaire du numéro actuel

    Le seul sélectionneur à avoir participé à cinq éditions consécutives de la Coupe du monde est Bora Milutinović, puisqu’il a porté les rêves de trois sélections issues de trois continents.

    Milutinović a entamé ses participations au Mondial lors de l’édition 1986 avec le Mexique, puis a dirigé le Costa Rica en 1990 et les États-Unis en 1994, ce qui signifie qu’il a entraîné deux sélections à domicile dans le tournoi.

    Le coach serbe a ensuite quitté la bannière américaine pour mener les rêves du Nigeria en 1998, avant de conclure ses participations en dirigeant la Chine en 2002.

    Au cours de son parcours en Coupe du monde, Milutinović a disputé 20 matchs : 8 victoires, 3 nuls et 9 défaites.

    Il convient de noter que le Brésilien Carlos Alberto Parreira détient le record du plus grand nombre de participations à la Coupe du monde, avec six, mais elles n’ont pas été consécutives.

    Il a ainsi dirigé le Koweït en 1982, puis a entamé une série de trois participations avec les Émirats arabes unis en 1990, le Brésil en 1994 (sacré champion) et l’Arabie saoudite en 1998.

    Absent de l’édition 2002, il est ensuite revenu avec la sélection brésilienne pour un nouveau mandat en 2006, avant de conclure ses participations en dirigeant l’Afrique du Sud à domicile lors de l’édition 2010.

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