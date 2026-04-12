L’entraîneur portugais Carlos Queiroz est proche de réaliser un record historique en Coupe du monde, s’il dirige la sélection ghanéenne lors de la prochaine édition, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Queiroz n’est actuellement lié par aucun contrat avec une sélection, après la résiliation à l’amiable de son engagement avec la Fédération omanaise de football en mars dernier.

Mais l’entraîneur portugais est entré en négociations avec la Fédération ghanéenne de football pour diriger les « Black Stars » au Mondial, en remplacement d’Otto Addo, qui a été limogé en raison de mauvais résultats.

Cependant, Queiroz n’est pas le seul candidat à ce poste ; ses compatriotes Fernando Santos et Paulo Bento sont également en concurrence.

L’agent de Queiroz, Tadeu Martins, a déclaré à Kooora avant-hier vendredi : « Il n’y a pas eu de contact de la part de la Fédération ghanéenne au cours de la période الماضية, mais nous avons reçu aujourd’hui le premier appel officiel. Nous verrons si ce projet nous convient. »

Le nom du nouveau sélectionneur du Ghana devrait être annoncé demain, lundi, comme l’avait indiqué précédemment le ministre ghanéen des Sports, Kofi Adams.