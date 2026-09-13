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Getafe CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduit par

Historique ! Pierre-Emerick Aubameyang égale le record vieux de 17 ans de Zlatan Ibrahimović en Liga grâce à une superbe série de buts

Pierre Emerick Aubameyang
Z. Ibrahimovic
Getafe
Deportivo de A Coruna
LaLiga

Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé une seconde jeunesse pour s’offrir un morceau d’histoire en Liga après ses exploits avec le Deportivo La Corogne. L’attaquant vétéran est parvenu à égaler un record qui tenait depuis 17 ans, le plaçant dans la même catégorie que le légendaire buteur Zlatan Ibrahimovic.

  • Aubameyang égale le record de longue date de Zlatan

    Aubameyang continue de défier son âge dans l’élite espagnole, inscrivant son nom dans les livres d’histoire aux côtés de l’un des plus grands buteurs de tous les temps. En trouvant le chemin des filets lors du nul âprement disputé 1-1 du Deportivo La Corogne contre Getafe, l’international de 37 ans a désormais marqué lors de chacun des cinq premiers matches de son équipe en Liga en 2026-2027. Cette remarquable régularité fait de lui le premier joueur à réussir une telle performance depuis Ibrahimovic en 2009, lorsque l’icône suédoise menait l’attaque de Barcelone.

    Selon DAZN España, Aubameyang n’est que le 11e joueur de toute l’histoire de la compétition à marquer lors des cinq premières journées d’une saison. La série du buteur gabonais a commencé lors de la journée d’ouverture contre Elche et s’est poursuivie avec des réalisations pleines de sang-froid face à Malaga, Valence et Villarreal.

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    Le joueur phare du Deportivo prolonge sa série d’invincibilité

    La dernière contribution de l’attaquant vétéran a été capitale pour son équipe lors de son déplacement au Coliseum. Le Deportivo s’est retrouvé dans une situation délicate après avoir concédé l’ouverture du score à la 66e minute, mais Aubameyang a répondu présent au moment où son équipe en avait le plus besoin. Il a réussi à égaliser à la 78e minute d’une tête parfaitement placée, à la suite d’un centre précis de Yeremy Pino.

    Cette intervention tardive a permis à l’équipe d’Antonio Hidalgo de préserver son invincibilité cette saison, confirmant un peu plus encore son statut de surprise de l’exercice.

    L’impact d’Aubameyang au Deportivo a été tout simplement transformateur. Depuis son retour en Espagne pour un deuxième passage dans le pays, il est immédiatement devenu le point de référence de l’attaque du promu. Les statistiques confirment sa domination : après seulement cinq matches, l’attaquant totalise déjà cinq buts et deux passes décisives.

  • Jalons historiques pour le club galicien

    Au-delà du record à l’échelle du championnat, Aubameyang a également inscrit son nom dans la riche histoire du Deportivo. Il n’est désormais que le troisième joueur à marquer lors des cinq premiers matches du club dans une saison, rejoignant un groupe très fermé d’anciens héros de Riazor.

    Les précédents joueurs à avoir atteint ce cap étaient Pahino lors de la campagne 1954/55 et Walter Pandiani en 2003/04. Cet exploit fait du Deportivo le seul club de l’histoire de la Liga à être représenté par trois joueurs différents dans la liste de ceux qui ont marqué lors des cinq premières journées.

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    Une carrière nomade trouve un foyer à La Corogne

    Le parcours d’Aubameyang vers ce record a été l’un des plus éclectiques du football moderne. Après avoir porté les couleurs de géants européens tels que l’AC Milan, le Borussia Dortmund, Arsenal, Chelsea et Barcelone, ainsi qu’après un passage en Arabie saoudite à Al-Qadsiah, il a apporté une riche expérience du très haut niveau sur la côte galicienne. Son précédent passage en Espagne, à Barcelone, a été bref mais réussi, et son retour a prouvé que son instinct de buteur reste plus affûté que jamais.

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