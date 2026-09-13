Aubameyang continue de défier son âge dans l’élite espagnole, inscrivant son nom dans les livres d’histoire aux côtés de l’un des plus grands buteurs de tous les temps. En trouvant le chemin des filets lors du nul âprement disputé 1-1 du Deportivo La Corogne contre Getafe, l’international de 37 ans a désormais marqué lors de chacun des cinq premiers matches de son équipe en Liga en 2026-2027. Cette remarquable régularité fait de lui le premier joueur à réussir une telle performance depuis Ibrahimovic en 2009, lorsque l’icône suédoise menait l’attaque de Barcelone.

Selon DAZN España, Aubameyang n’est que le 11e joueur de toute l’histoire de la compétition à marquer lors des cinq premières journées d’une saison. La série du buteur gabonais a commencé lors de la journée d’ouverture contre Elche et s’est poursuivie avec des réalisations pleines de sang-froid face à Malaga, Valence et Villarreal.