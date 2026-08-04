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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

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Historique du record des transferts féminins : liste des joueuses les plus chères du football féminin

WOMEN'S FOOTBALL
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Ligue des Champions
NWSL
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
Manchester City Women
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL Série printemps
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia
M. Malard
Manchester United Women
Kerolin

Chelsea, Arsenal, Orlando Pride et les London City Lionesses ont tous battu le record du monde à eux seuls en 2025, alors que les dépenses dans le football féminin augmentent

Alors que le football féminin continue de se développer dans le monde entier, le record de transfert du sport suit la même tendance. En fait, rien qu’en 2025, le montant record mondial a été battu pas moins de quatre fois. Cela signifie que la somme déboursée par Chelsea à l’été 2020 pour recruter Pernille Harder, contre le plus gros montant de l’histoire du football féminin, se situe désormais bien plus bas dans la liste des transferts les plus chers, même plus dans le top 40.

Keira Walsh a pris la place de Harder et s’est hissée en tête de cette liste à l’été 2022, mais son transfert de Manchester City à Barcelone ne figure même plus dans le top 20, la milieu de terrain anglaise ayant elle-même été impliquée dans une opération plus onéreuse en janvier 2025, lorsqu’elle est revenue en Angleterre pour rejoindre Chelsea.

Alors, quels sont les transferts les plus lucratifs de l’histoire du football féminin ? GOAL passe en revue les opérations les plus coûteuses qu’ait connues ce sport à ce jour...

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    15Racheal Kundananji (du Madrid CFF au Bay FC)

    Quelques semaines seulement avant le propre transfert à prix d'or de Barbra Banda à l'Orlando Pride, sa coéquipière en sélection zambienne Racheal Kundananji est devenue la joueuse la plus chère de l'histoire du football féminin en rejoignant un autre club de la NWSL, Bay FC. La franchise d'expansion a marqué les esprits en déboursant 862 000 $ (685 000 £) pour la faire venir en Californie depuis le Madrid CFF, avec lequel elle a inscrit 33 buts en 43 matches de championnat.

    Kundananji n'a pas encore tout à fait retrouvé ce niveau aux États-Unis, mais Bay FC, de manière générale, n'a pas encore réellement laissé son empreinte en NWSL depuis son arrivée dans le championnat en 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    14Keira Walsh (de Barcelone à Chelsea)

    Walsh est revenue en Angleterre en janvier 2025, lorsque Chelsea a bouclé un sensationnel transfert de dernière minute pour la milieu de terrain. Si le montant initial a été estimé à environ 460 000 £ (572 000 $), des compléments et des bonus devaient le faire augmenter. À la fin de la saison 2024-2025, les médias espagnols ont indiqué que c’était exactement ce qui s’était produit, Chelsea ayant finalement payé 850 000 € (714 000 £/884 000 $) pour l’une des meilleures milieux défensives de la planète.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    13Claudia Martinez (de Club Olimpia au Washington Spirit)

    Claudia Martinez a été l’une des révélations de 2025, grâce à une incroyable Copa América au cours de laquelle elle a inscrit six buts en seulement cinq matches avec un Paraguay qui n’a même pas atteint les demi-finales, ce qui lui a permis de terminer co-meilleure buteuse à seulement 17 ans. 

    Le Washington Spirit a lui aussi clairement été impressionné par ce qu’il a vu de la jeune attaquante, en la recrutant quelques mois plus tard, en janvier 2026. ESPN a rapporté que le club de NWSL avait déboursé la coquette somme de 950 000 $ pour la recruter au Club Olimpia, seulement quelques jours après que Martinez a fêté son 18e anniversaire.

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  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    12Tarciane (de Houston Dash à Lyon)

    Après une seule saison en NWSL, Tarciane est devenue la deuxième joueuse la plus chère de l'histoire lorsqu'elle a signé à Lyon en février 2025. L'Equipe a rapporté que le montant du transfert de la joueuse de 21 ans s'élevait à environ 960 000 $ (762 000 £), un record pour l'élite du football féminin français, et un chiffre qui aurait fait d'elle la détentrice du record du monde si l'opération avait été conclue quelques semaines plus tôt.

  • Croix BethuneImagn

    11Croix Bethune (de Washington Spirit à Kansas City Current)

    Deux autres joueuses ont rejoint le club du million de dollars le même jour, au terme de quelques minutes complètement folles en NWSL le 11 février, à commencer par Croix Bethune. La joueuse de 24 ans, élue à la fois meilleure rookie et meilleure milieu de terrain de la NWSL en 2024, a demandé à être transférée par le Washington Spirit, qui en avait fait le troisième choix de la draft deux ans plus tôt, et a rejoint le Kansas City Current pour 1 million de dollars (732 000 £).

    Bethune a été retenue dans la deuxième équipe type lors du vote pour le Best XI de la NWSL en 2025, après avoir aidé le Spirit à atteindre la finale de la NWSL, et elle faisait aussi partie de l'équipe nationale féminine des États-Unis qui a remporté l'or olympique à Paris 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    10Claire Hutton (de Kansas City Current à Bay FC)

    Quelques minutes seulement avant l’annonce du transfert de Bethune au Current, le club a révélé que Claire Hutton, finaliste du prix de recrue de l’année 2025 en NWSL, était partie rejoindre Bay FC dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,1 million de dollars (805 000 £). La joueuse de 20 ans était un élément clé de Kansas City depuis son intégration en équipe première à l’adolescence, aidant l’équipe à remporter le NWSL Shield en 2025, et elle mettra désormais ses talents au service de la Californie avant la première saison d’Emma Coates à la tête de Bay FC.

  • Melvine Malard Chelsea signing 2026Ian Walton/Chelsea FC

    9Melvine Malard (de Manchester United à Chelsea)

    Des montants différents ont été rapportés concernant le transfert de Melvine Malard de Manchester United à Chelsea, intervenu en juillet 2026. La plupart des informations l’estiment toutefois à environ 850 000 £ (1,14 M$), ce qui en fait une vente record pour le club de Manchester United et le troisième transfert de l’histoire de Chelsea à dépasser 1 M$.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    8Naomi Girma (de San Diego Wave à Chelsea)

    Naomi Girma a été recrutée par Chelsea en janvier 2025 pour 883 000 £, un montant qui équivaut à 1 100 000 $ et qui a ainsi fait d’elle la première joueuse à un million de dollars dans le football féminin. 

    Bien qu’elle n’ait que 24 ans, Girma est déjà largement considérée comme l’une des meilleures défenseures centrales au monde, si ce n’est la meilleure. C’est une réputation qu’elle s’est forgée lors de ses trois premières saisons en NWSL avec le San Diego Wave, et qu’elle a assurément confirmée par ses performances avec les États-Unis aux Jeux olympiques de 2024, lors desquels elle et son équipe ont remporté l’or.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    7Jaedyn Shaw (de North Carolina Courage à Gotham)

    Le transfert le plus lucratif jamais réalisé entre deux clubs de la NWSL a eu lieu au milieu de l'année 2025, lorsque Gotham a payé 1 250 000 $ (909 000 £) pour Jaedyn Shaw. Après avoir rejoint le championnat en cours de saison 2022, à seulement 17 ans, Shaw s'est immédiatement fait remarquer, devenant la plus jeune joueuse à marquer pour ses débuts dans la compétition lorsqu'elle a trouvé le chemin des filets pour le San Diego Wave contre Chicago. Son étoile a ensuite continué de briller, en particulier lors de la saison 2023, quand le Wave a remporté le NWSL Shield.

    Elle n'allait toutefois pas rester sur la côte ouest. En janvier 2025, Shaw a rejoint le North Carolina Courage dans l'un des transferts les plus importants de l'histoire de la NWSL à cette date, mais celui-ci a été largement dépassé plus tard la même année lorsque Gotham a payé un montant record dans la ligue pour la recruter. Quelques mois plus tard, Shaw célébrait le premier sacre de sa carrière en NWSL Championship, après avoir brillé lors du dernier match de la saison face au Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    6Olivia Smith (de Liverpool à Arsenal)

    Girma a détenu le record du monde du montant d’un transfert dans le football féminin pendant six mois, jusqu’à ce qu’Arsenal fasse d’Olivia Smith la première joueuse à un million de livres en juillet 2025. Les Gunners ont été victimes de la magie de la joueuse de 20 ans en quart de finale de la FA Cup plus tôt dans l’année, lorsqu’elle a inspiré Liverpool vers une victoire improbable. Ils ne se faisaient donc aucune illusion quant à son talent, au point d’être prêts à payer une indemnité jamais vue auparavant dans le football féminin pour s’attacher ses services.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    5Lizbeth Ovalle (de Tigres à l’Orlando Pride)

    Le transfert de Smith à Arsenal a détenu le record du monde d’un transfert dans le football féminin pendant un peu plus d’un mois, avant qu’Orlando Pride ne débourse un montant encore supérieur pour s’attacher les services de la sensation mexicaine Ovalle en août 2025. La joueuse de 25 ans avait auparavant été liée à tous les plus grands clubs d’Europe, avec l’intérêt du FC Barcelone, de Manchester City, de Manchester United, de Chelsea, d’Arsenal, du Real Madrid et de Wolfsburg après ses exploits remarqués avec les Tigres. Cependant, le prochain chapitre de sa carrière se déroulera plutôt aux États-Unis, après sa signature chez le champion en titre de la NWSL pour un montant record mondial de 1,5 million de dollars (1,1 million de livres sterling).

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson (d’Angel City à Chelsea)

    Il y a eu beaucoup d’informations divergentes au sujet de l’indemnité versée par Chelsea pour Alyssa Thompson lors du deadline day du mercato de la WSL à l’été 2025. Dans un premier temps, The Athletic a indiqué qu’elle restait juste en dessous de la barre du million de livres sterling, avant que The Telegraph et The Guardian n’avancent le contraire. Selon ces deux derniers médias, l’opération constituait un record pour Chelsea, au-delà du montant payé pour Girma, et elle pouvait même grimper jusqu’à devenir un record du monde, même si elle semblait au départ inférieure à celle déboursée par l’Orlando Pride pour Lizbeth Ovalle.

    Cependant, lorsque la FIFA a publié son rapport mondial sur les transferts pour 2025, en janvier 2026, elle a classé le montant du transfert de Thompson au-dessus de celui d’Ovalle, ESPN notant au moment de l’accord initial qu’il pouvait atteindre 2 millions de dollars (1,5 million de livres sterling).

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    3Kerolin (de Manchester City à Barcelone)

    En termes d’indemnité initiale, le transfert de Kerolin à Barcelone depuis Manchester City pour 1,2 million d’euros (1,02 million de livres sterling / 1,38 million de dollars) constitue la troisième plus grosse opération de l’histoire du football féminin. L’internationale brésilienne n’avait rejoint l’Angleterre qu’en janvier 2025, en provenance du North Carolina Courage en NWSL, mais prenait déjà la direction de la Catalogne 18 mois plus tard, le Barça ayant sorti le chéquier pour s’attacher les services d’une attaquante polyvalente après les départs d’Alexia Putellas et de Salma Paralluelo.

    Différents médias ont avancé des montants variés pour cette opération, mais Manchester City l’a confirmée à hauteur de 1,2 million d’euros dans un communiqué du club.

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (Hacken au Real Madrid)

    Lorsque Felicia Schroder a bouclé son transfert de Hacken au Real Madrid à l’été 2026, il a été largement présenté comme un transfert record dans le monde. Cependant, le montant de référence à dépasser était systématiquement cité comme étant celui du transfert d’Ovalle à l’Orlando Pride, alors que plusieurs journalistes, ainsi qu’un rapport sur les transferts publié par la FIFA elle-même, affirmaient que le transfert de Grace Geyoro à London City Lionesses était plus important que celui qui avait envoyé l’internationale mexicaine en NWSL.

    Un porte-parole de Hacken a déclaré à Reuters : « Cela repose sur le fait que ce montant est supérieur au précédent record de 1,5 million de dollars, un montant record qui avait été confirmé à l’époque par l’Orlando Pride. Cependant, quel est exactement ce montant n’est pas quelque chose que nous rendons public. »

    Alors que, dans certains cas, le montant a été arrondi à 1,5 M€ (1,3 M£/1,7 M$), les médias suédois l’ont situé aux alentours de 15 millions de couronnes suédoises, ce qui correspondrait à environ 1,35 M€ (1,16 M£/1,56 M$).

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro (du PSG à London City Lionesses)

    Un nouveau record du monde des transferts dans le football féminin a été établi lors du dernier jour du mercato de la WSL à l’été 2025, lorsque le London City Lionesses a déboursé 1,65 M€ (1,43 M£/1,93 M$) pour faire venir au club la capitaine du Paris Saint-Germain, Grace Geyoro, avant ses débuts dans l’élite. London City est soutenu par les milliards de Michele Kang, qui possède aussi Lyon, grand rival du PSG, et le club a largement dépensé cet argent pour préparer son arrivée en WSL.

    London City a nié les affirmations selon lesquelles une indemnité record au niveau mondial avait été payée pour Geyoro. Cependant, le contraire a été rapporté par plusieurs journalistes et le rapport officiel mondial de la FIFA sur les transferts, publié quelques mois plus tard, a classé Geyoro comme le plus gros transfert international du football professionnel féminin en 2025, devant les opérations concernant Thompson, Ovalle et Girma.