Alors que le football féminin continue de se développer dans le monde entier, le record de transfert du sport suit la même tendance. En fait, rien qu’en 2025, le montant record mondial a été battu pas moins de quatre fois. Cela signifie que l’argent déboursé par Chelsea à l’été 2020 pour recruter Pernille Harder, pour le montant le plus élevé de l’histoire du football féminin, figure désormais bien plus bas dans la liste des transferts les plus chers, même plus dans le top 40.

Keira Walsh a pris la place de Harder et s’est hissée en tête de cette liste à l’été 2022, mais son transfert de Manchester City à Barcelone ne figure même plus dans le top 20, la milieu de terrain anglaise ayant elle-même été impliquée dans une opération plus onéreuse en janvier 2025, lorsqu’elle est revenue en Angleterre pour rejoindre Chelsea.

Alors, quels sont les transferts les plus lucratifs de l’histoire du football féminin ? GOAL passe en revue les opérations les plus coûteuses que ce sport ait connues à ce jour...