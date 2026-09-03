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Histoire d’argent bleu ! Comment Chelsea et Manchester City ont échangé des stars et atteint un total de 350 millions de livres dépensés lors du boom des milliardaires
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Les doubles superpuissances construisent un pipeline direct
Lorsque Roman Abramovich a racheté Chelsea en juillet 2003, puis que Sheikh Mansour a pris le contrôle de Manchester City le 1er septembre 2008, les deux clubs ont été propulsés au rang de superpuissances du football moderne. Autrefois équipes de milieu de tableau qui s’échangeaient dans les années 1990 des joueurs modestes comme David Rocastle et Terry Phelan, les deux clubs se sont transformés en mastodontes financiers.
Avant 2008, les mouvements de joueurs comprenaient le transfert de Shaun Wright-Phillips à Stamford Bridge pour 21 millions de livres sterling en 2005, avant son retour à City pour 8,5 millions de livres trois ans plus tard. Tal Ben Haim a lui aussi quitté Londres pour Manchester dans le cadre d’un transfert à 5 millions de livres.
Cependant, le paysage de l’après-2008 a complètement redéfini leur relation sur le marché des transferts, la transformant en un échange direct d’actifs à très gros enjeux entre rivaux dans la course au titre.
- AFP
Les échanges d’actifs stratégiques définis
Depuis le rachat par Sheikh Mansour, les transactions directes entre Chelsea et Manchester City ont généré plus de 350 millions de livres sterling de frais de transfert au total. Cette période a débuté avec le transfert de Wayne Bridge à City pour 10 millions de livres sterling en 2009, avant que Daniel Sturridge n’effectue le trajet inverse vers Chelsea pour une indemnité finale de 8,3 millions de livres sterling fixée par un tribunal.
Par la suite, des acteurs des sacres en championnat ont changé de camp. Raheem Sterling a rejoint Stamford Bridge pour 47,5 millions de livres sterling en 2022, tandis que Mateo Kovacic a signé à City pour 25 millions de livres sterling en 2023.
Cette filière a aussi été marquée par des arrivées libres emblématiques, notamment le passage temporaire de Frank Lampard à City en 2014 et l’arrivée de Willy Caballero à Chelsea en 2017.
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Les trois indemnités de transfert record de l’ère moderne
Le sommet financier de cette filière entre deux superpuissances est défini par trois transferts majeurs qui dominent les livres des records. Enzo Fernandez trône largement en tête après son transfert historique de 125 millions de livres à Manchester City lors du dernier jour du mercato en septembre 2026.
Raheem Sterling représente le deuxième plus gros transfert entre les deux clubs, ayant bouclé un départ de 47,5 millions de livres de l’Etihad Stadium vers Stamford Bridge en juillet 2022.
Le podium est complété par Cole Palmer, dont le transfert de 40 millions de livres vers l’ouest de Londres en septembre 2023 constitue la troisième transaction la plus coûteuse de l’histoire des transferts directs entre les deux rivaux.
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L’accord pour Fernandez fixe une nouvelle référence
La relation en cours a atteint un sommet absolu lors du dernier jour du mercato, en septembre 2026, avec le transfert historique d'Enzo Fernandez à Manchester City. City a accepté une indemnité de 125 millions de livres sterling, égalant le record britannique, pour recruter le milieu argentin en provenance de Chelsea, trois ans et demi après son arrivée dans l'ouest de Londres.
Cette transaction historique a fait de Fernandez le premier joueur de l'histoire du football à être transféré pour des indemnités individuelles supérieures à 100 millions de livres sterling à deux reprises distinctes.
Au-delà de Fernandez, l'ère de la Premier League a vu un total de 15 joueurs et membres de l'académie effectuer directement le passage entre les deux clubs, en commençant par David Rocastle et Terry Phelan au milieu des années 1990. La chronologie complète comprend George Weah, Shaun Wright-Phillips (transféré à deux reprises), Tal Ben Haim, Wayne Bridge, Daniel Sturridge, Frank Lampard, Willy Caballero, Raheem Sterling, Mateo Kovacic, Cole Palmer, Marcus Bettinelli, ainsi que les recrues de jeunes Michael Olise et Ryan McAidoo.
Selon Transfermarkt, avec plus de 350 millions de livres sterling échangés après 2008, la filière directe entre Stamford Bridge et l'Etihad Stadium reste l'un des réseaux commerciaux les plus lucratifs du football moderne.
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