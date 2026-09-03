Lorsque Roman Abramovich a racheté Chelsea en juillet 2003, puis que Sheikh Mansour a pris le contrôle de Manchester City le 1er septembre 2008, les deux clubs ont été propulsés au rang de superpuissances du football moderne. Autrefois équipes de milieu de tableau qui s’échangeaient dans les années 1990 des joueurs modestes comme David Rocastle et Terry Phelan, les deux clubs se sont transformés en mastodontes financiers.

Avant 2008, les mouvements de joueurs comprenaient le transfert de Shaun Wright-Phillips à Stamford Bridge pour 21 millions de livres sterling en 2005, avant son retour à City pour 8,5 millions de livres trois ans plus tard. Tal Ben Haim a lui aussi quitté Londres pour Manchester dans le cadre d’un transfert à 5 millions de livres.

Cependant, le paysage de l’après-2008 a complètement redéfini leur relation sur le marché des transferts, la transformant en un échange direct d’actifs à très gros enjeux entre rivaux dans la course au titre.