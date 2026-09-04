À noter que la FIFA a publié en avril le règlement de la Coupe du monde féminine 2027 et qu’il y a été annoncé que la taille des effectifs avait été portée à 26 joueuses. Cela est courant depuis un certain temps dans les grands tournois du football masculin, mais cela ne s’était pas encore généralisé dans le football féminin, Wiegman étant limitée à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023 et l’Euro 2025. Elle pourra toutefois sélectionner trois noms supplémentaires si l’Angleterre se qualifie pour le tournoi au Brésil.

Parmi les décisions à prendre pour les toutes dernières places figure le choix des deux gardiennes qui seront les doublures de Hampton. Les options de Wiegman à ce poste ont eu du mal à enchaîner un temps de jeu régulier ces derniers mois, et cela fera probablement la différence au final. Les transferts estivaux de Khiara Keating, à Liverpool, et de Sophie Baggaley, à Birmingham City, augmentent leurs chances, mais Ellie Roebuck semble avoir une vraie concurrence pour sa place à Aston Villa. Anna Moorhouse, de son côté, s’était détachée de ce groupe en jouant semaine après semaine avec l’Orlando Pride, mais un prêt à Manchester City, où elle semble devoir être une doublure, la fait entrer dans cette catégorie.

En défense, étant donné la polyvalence de tant de membres les plus probables de cette projection de l’effectif de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027, il est toujours difficile d’évaluer sur quel groupe Wiegman va s’arrêter. De manière réaliste, tous les postes de la ligne défensive sont couverts avec les six joueuses mentionnées précédemment, il s’agit donc simplement de savoir quelles autres qualités ou quelle profondeur supplémentaire à certains postes elle souhaite avoir à sa disposition.

Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite comme à gauche, tandis que Poppy Pattinson s’est aussi récemment imposée comme une option naturelle pour ce rôle problématique d’arrière gauche. La défenseure centrale Lotte Wubben-Moy, de son côté, faisait partie des effectifs à l’Euro 2022, à la Coupe du monde féminine 2023 et à l’Euro 2025, et cela pourrait nettement jouer en sa faveur, même si son temps de jeu avec Arsenal sera aussi un facteur.

Au milieu de terrain, Grace Clinton a eu du mal à accumuler des minutes, et a connu quelques petits pépins, depuis son transfert à Manchester City, et cela s’avère préjudiciable à ses ambitions avec l’Angleterre, tandis que sa coéquipière en club Laura Blindkilde Brown brille avec le leader de la Women's Super League, ce qui s’est traduit par davantage d’opportunités avec l’Angleterre. Erica Parkinson, la joueuse de 17 ans qui a reçu sa première convocation chez les A pour la trêve internationale d’avril en raison des blessures de Toone et Clinton, s’est elle aussi désormais invitée dans les discussions à ce poste, tout comme Lexi Potter, appelée en octobre.

Puis il y a Freya Godfrey, la joueuse de 21 ans qui a été régulièrement impliquée dans les sélections de l’Angleterre au cours de la dernière année, et Keira Barry, l’ailière de Bay FC qui a remplacé Godfrey lorsque cette dernière a déclaré forfait pour le rassemblement en avril. Les secteurs offensifs sont très fournis dans cette équipe, si bien qu’il se peut que seules des absences conduisent à l’inclusion de l’une ou l’autre dans le groupe l’été prochain, mais beaucoup de choses peuvent aussi changer d’ici là en matière de temps de jeu et de forme.

Nombre total de joueuses : 33