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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Traduit par

Hiérarchie de l'effectif de l'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027 : qui sera retenue pour l'équipe d'Angleterre de Sarina Wiegman l'été prochain ?

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

La campagne de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027 est officiellement lancée. Elle ne s’est pas déroulée comme l’aurait espéré l’Angleterre jusqu’à présent, une deuxième place dans le groupe condamnant l’équipe de Sarina Wiegman à passer par les barrages. Mais les finalistes de l’édition 2023 sont toujours censées se qualifier pour le tournoi de 2027, même si elles empruntent la voie la plus longue.

Alors, si l’Angleterre décroche bien son billet pour le Brésil, qui sera du voyage ? Bien sûr, plusieurs noms semblent d’ores et déjà assurés de figurer dans la liste finale en juin prochain. Après tout, Wiegman est à la tête de l’Angleterre depuis plus de quatre ans maintenant, donc nous savons quelles joueuses elle privilégie, à quoi ressemblent généralement ses compositions de départ dans un contexte de tournoi et quel type de joueuse elle souhaite avoir pour compléter son groupe, en dehors des évidences.

Cela ne veut pas dire, pour autant, qu’il est facile de prédire l’ensemble du groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027. Beaucoup de nouveaux noms ont émergé depuis la campagne triomphale de l’Euro 2025 et, malheureusement, plusieurs joueuses sont actuellement écartées des terrains en raison de blessures de longue durée.

Alors que la campagne de qualification de l’Angleterre approche de son dénouement et que la nouvelle saison de Women’s Super League a débuté, qui semble certaine d’avoir sa place dans le groupe de Wiegman ? Qui a encore quelque chose à prouver pendant ce processus ? Et qui pourrait être en danger de manquer le rendez-vous ? GOAL fait le point sur l’état du vivier des Lionesses à l’approche du tournoi de l’été prochain...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Titulaires indiscutables

    En raison de la stabilité autour de l’Angleterre et de la longévité de Wiegman à sa tête, ainsi que des enseignements tirés des précédents grands tournois, il y a beaucoup de joueuses que l’on peut inscrire avec confiance sur la liste pour le voyage au Brésil l’été prochain, à condition qu’aucune ne soit frappée par une blessure.

    La capitaine Leah Williamson en fait évidemment partie, à condition qu’elle soit apte, tout comme la gardienne titulaire Hannah Hampton. Parmi les autres joueuses qui ont consolidé leur place dans le onze de Wiegman au fil de son mandat figurent Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp et Alessia Russo. Ce serait absolument stupéfiant si l’une de ces six joueuses n’était pas du voyage au Brésil.

    Total de joueuses : 8

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Les autres leaders de Wiegman

    Il serait facile d’avancer que plusieurs joueuses de ce groupe suivant mériteraient d’être incluses parmi les incontournables ci-dessus, mais elles glissent juste dans une catégorie inférieure car elles ne sont pas tout à fait des titulaires indiscutables comme les autres. Ce serait tout de même une énorme surprise si l’une de ces joueuses n’était pas choisie par Wiegman pour représenter l’Angleterre au Brésil, tant elles se sont imposées comme des joueuses de premier plan et des leaders importantes au cours de son mandat.

    Parmi elles figurent Jess Carter, Esme Morgan et Alex Greenwood, qui sont presque toujours certaines d’être appelées en sélection d’Angleterre à l’heure actuelle, même si elles peuvent entrer ou sortir du onze de départ selon la manière dont Wiegman organise sa défense. Toutes les trois apportent une polyvalence précieuse, en plus de leur qualité et de leur expérience, et semblent promises à un rôle vital au sein du groupe de 2027.

    Ella Toone fait toujours face à une forte concurrence pour sa place au poste de n°10, mais elle finit régulièrement par s’imposer comme le premier choix de Wiegman, tandis que Beth Mead et Chloe Kelly ont prouvé qu’elles étaient des membres extrêmement importantes de cette équipe, même si ce n’est pas toujours comme titulaires à chaque match. Toutes les trois ont offert des moments décisifs lors des précédents succès de l’Angleterre et devraient être du voyage pour le Brésil.

    Nombre total de joueuses : 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    En pleine progression

    À partir de ce stade, le niveau de certitude baisse. Cela dit, les joueuses de cette catégorie suivent une trajectoire positive dans l’optique de l’Angleterre et ont de très grandes chances d’être impliquées l’été prochain en conséquence.

    Aggie Beever-Jones fait partie depuis longtemps des membres de ce groupe, après avoir occupé la plupart des deux dernières années le rôle de doublure de Russo au poste d’avant-centre. Cela a un peu changé récemment en raison de l’émergence de Michelle Agyemang, qui est entrée en jeu avant elle à plusieurs reprises à l’Euro 2025. Mais Beever-Jones reste très bien placée dans la hiérarchie globale de cette sélection anglaise et redevient la doublure attitrée de Russo pendant l’absence sur blessure d’Agyemang.

    Jess Park, Maya Le Tissier et Lucia Kendall, quant à elles, sont des joueuses qui ont intégré ce groupe ces derniers mois, car leurs performances très impressionnantes en club se sont traduites par des opportunités avec l’Angleterre.

    Si les quatre joueuses de cette catégorie peuvent continuer de cette manière, elles devraient se rendre à la Coupe du monde féminine 2027 comme membres importantes de l’effectif, que ce soit en tant que doublures fiables ou remplaçantes capables d’avoir un impact.

    Nombre total de joueuses : 18

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Dernières places disponibles

    À noter que la FIFA a publié en avril le règlement de la Coupe du monde féminine 2027 et qu’il y a été annoncé que la taille des effectifs avait été portée à 26 joueuses. Cela est courant depuis un certain temps dans les grands tournois du football masculin, mais cela ne s’était pas encore généralisé dans le football féminin, Wiegman étant limitée à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023 et l’Euro 2025. Elle pourra toutefois sélectionner trois noms supplémentaires si l’Angleterre se qualifie pour le tournoi au Brésil.

    Parmi les décisions à prendre pour les toutes dernières places figure le choix des deux gardiennes qui seront les doublures de Hampton. Les options de Wiegman à ce poste ont eu du mal à enchaîner un temps de jeu régulier ces derniers mois, et cela fera probablement la différence au final. Les transferts estivaux de Khiara Keating, à Liverpool, et de Sophie Baggaley, à Birmingham City, augmentent leurs chances, mais Ellie Roebuck semble avoir une vraie concurrence pour sa place à Aston Villa. Anna Moorhouse, de son côté, s’était détachée de ce groupe en jouant semaine après semaine avec l’Orlando Pride, mais un prêt à Manchester City, où elle semble devoir être une doublure, la fait entrer dans cette catégorie.

    En défense, étant donné la polyvalence de tant de membres les plus probables de cette projection de l’effectif de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027, il est toujours difficile d’évaluer sur quel groupe Wiegman va s’arrêter. De manière réaliste, tous les postes de la ligne défensive sont couverts avec les six joueuses mentionnées précédemment, il s’agit donc simplement de savoir quelles autres qualités ou quelle profondeur supplémentaire à certains postes elle souhaite avoir à sa disposition.

    Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite comme à gauche, tandis que Poppy Pattinson s’est aussi récemment imposée comme une option naturelle pour ce rôle problématique d’arrière gauche. La défenseure centrale Lotte Wubben-Moy, de son côté, faisait partie des effectifs à l’Euro 2022, à la Coupe du monde féminine 2023 et à l’Euro 2025, et cela pourrait nettement jouer en sa faveur, même si son temps de jeu avec Arsenal sera aussi un facteur.

    Au milieu de terrain, Grace Clinton a eu du mal à accumuler des minutes, et a connu quelques petits pépins, depuis son transfert à Manchester City, et cela s’avère préjudiciable à ses ambitions avec l’Angleterre, tandis que sa coéquipière en club Laura Blindkilde Brown brille avec le leader de la Women's Super League, ce qui s’est traduit par davantage d’opportunités avec l’Angleterre. Erica Parkinson, la joueuse de 17 ans qui a reçu sa première convocation chez les A pour la trêve internationale d’avril en raison des blessures de Toone et Clinton, s’est elle aussi désormais invitée dans les discussions à ce poste, tout comme Lexi Potter, appelée en octobre.

    Puis il y a Freya Godfrey, la joueuse de 21 ans qui a été régulièrement impliquée dans les sélections de l’Angleterre au cours de la dernière année, et Keira Barry, l’ailière de Bay FC qui a remplacé Godfrey lorsque cette dernière a déclaré forfait pour le rassemblement en avril. Les secteurs offensifs sont très fournis dans cette équipe, si bien qu’il se peut que seules des absences conduisent à l’inclusion de l’une ou l’autre dans le groupe l’été prochain, mais beaucoup de choses peuvent aussi changer d’ici là en matière de temps de jeu et de forme.

    Nombre total de joueuses : 33

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Outsiders

    D’autres pourraient-ils aussi entrer en ligne de compte ? Ce n’est pas impossible. Wiegman n’est pas étrangère au fait de rappeler des joueuses sorties de nulle part. Elle a emmené Laura Coombs à la Coupe du monde féminine 2023, mettant fin aux huit années d’absence de la joueuse de Manchester City avec la sélection anglaise, et elle a aussi rappelé Nikita Parris l’an dernier après que l’attaquante eut passé plus de deux ans à être mise de côté, même si elle n’a finalement pas été retenue pour l’Euro 2025.

    Alors, qui pourrait suivre leurs traces et intégrer cette sélection anglaise de manière apparemment inattendue, si le besoin s’en faisait sentir ?

    Millie Turner et Lucy Parker sont toutes deux des habituées de la WSL qui ont gravité autour du groupe de l’Angleterre sous Wiegman et pourraient probablement être les suivantes dans la hiérarchie si des blessures touchaient le groupe des défenseures centrales.

    Au milieu de terrain, Ruby Mace et Maisie Symonds sont deux jeunes espoirs qui ont déjà été appelées chez les seniors et qui jouent régulièrement, à la fois en club et avec les moins de 23 ans de l’Angleterre. Wiegman s’est régulièrement tournée vers les U23 pour compléter son groupe lorsque d’autres manquaient, mais aussi quand de jeunes joueuses méritaient l’occasion de franchir un cap.

    Encore une fois, en l’état actuel des choses, il serait peu probable qu’aucune de ces quatre joueuses soit impliquée en 2027. En effet, Parker et Symonds n’ont encore aucune sélection malgré leur présence dans des groupes seniors, tandis que Turner et Mace ne comptent qu’une sélection chacune. Mais toutes ont montré leurs qualités en WSL, elles connaissent déjà l’environnement et les cas de Mace et Symonds pourraient notamment évoluer, étant donné qu’elles sont encore très jeunes toutes les deux et qu’elles pourraient franchir un grand cap d’ici à l’été prochain.

    Total de joueuses : 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Femmes oubliées

    Au cours de ses quatre ans et demi à la tête de cette équipe, Wiegman a offert sa première sélection à 48 joueuses différentes. Six d’entre elles ont depuis pris leur retraite, mais il reste encore beaucoup de noms en activité, certains en deuxième division anglaise, que l’actuelle sélectionneuse de l’Angleterre avait à un moment ou à un autre dans ses plans.

    Beaucoup sont des joueuses plus âgées qui ont depuis été dépassées dans la hiérarchie par de jeunes talents, comme Parris, Bethany England et Jordan Nobbs. Ailleurs, ni Katie Zelem ni Gabby George n’ont vraiment retenu l’attention de Wiegman lors des rassemblements, malgré le fait qu’elles évoluent à des postes où il fallait renforcer l’effectif.

    On trouve aussi dans cette catégorie quelques joueuses plus jeunes, qui n’ont pas vraiment confirmé après avoir intégré l’équipe d’Angleterre. Ebony Salmon n’a plus été appelée depuis février 2023, après avoir eu du mal à marquer avec régularité au fil des années. Katie Robinson, de son côté, semblait être l’une des grandes favorites de Wiegman et a même gagné sa place dans le groupe pour la Coupe du monde féminine 2023, en partant pour l’Australie comme plus jeune joueuse de l’Angleterre, à 20 ans. Pourtant, elle n’a plus été impliquée avec les A depuis septembre de cette année-là, malgré un statut de joueuse régulière avec les moins de 23 ans pendant longtemps après cela.

    Total de joueuses : 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Absents de longue durée

    Ce qui complique cette projection, c’est une poignée d’absentes de longue durée qui seront de retour à la compétition avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2027, ce qui signifie qu’elles sont toujours en lice pour une place dans l’avion, mais difficiles à situer à l’heure actuelle.

    Parmi elles, Agyemang est la plus susceptible d’intégrer le groupe l’été prochain. L’attaquante a été une révélation en 2025, faisant une entrée fracassante avec un but inscrit seulement 41 secondes après ses débuts avec l’Angleterre, dans le cadre d’une arrivée tardive dans la liste pour l’Euro. En Suisse, elle a marqué deux fois en phase à élimination directe et a été désignée meilleure jeune joueuse du tournoi, avant de subir une blessure au ligament croisé antérieur en octobre. Elle sera toutefois bientôt de retour et espérera reprendre là où elle s’était arrêtée afin d’étoffer les options de Wiegman au poste d’avant-centre.

    Trois autres joueuses aux portes de ce groupe ont été écartées des terrains en raison de blessures au ligament croisé antérieur. Jessica Naz, l’attaquante de Tottenham absente depuis décembre 2025, compte six sélections ; la teenager Katie Reid n’a pas encore fait ses débuts avec l’équipe senior, mais elle était l’une des défenseures centrales les plus en forme du pays lorsqu’elle a reçu sa première convocation avec l’Angleterre en novembre, quelques jours avant l’annonce de sa blessure ; et Ella Morris avait été appelée comme solution potentielle au manque de profondeur au poste d’arrière droite juste avant l’Euro 2025, avant de se blesser au genou lors de ce même rassemblement. Morris a fait son retour à la compétition début avril et a largement le temps de se relancer dans la course.

    Missy Bo Kearns est une autre absente. Au départ, c’était pour des raisons bien plus heureuses. La milieu d’Aston Villa a annoncé en mars 2026 qu’elle était enceinte de son premier enfant, attendu pour septembre. Cependant, à la fin du mois de mars, elle a révélé qu’elle avait malheureusement perdu le bébé. Kearns était en réserve pour l’Euro 2025 et a disputé deux des matches amicaux de l’Angleterre à la fin de l’année, obtenant des opportunités avant des joueuses comme Blindkilde Brown et Clinton.

    Total : 49

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