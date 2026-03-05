Hidden Gems FC : Comment Gift Orban est sorti de l'extrême pauvreté pour devenir une machine à marquer des buts en Europe

Orban a été élevé dans l'État nigérian de Benue par son père, tandis que sa mère résidait au Togo. Il a commencé à jouer au football dans un environnement qu'aucun enfant ne devrait avoir à subir.

« Je suis un enfant des rues », a-t-il déclaré à Sporza lorsqu'il jouait en Belgique pour Gand. « J'ai commencé à jouer au football quand j'étais petit garçon dans la banlieue de Lagos. Les gens étaient blessés, sous l'influence de l'alcool et de la drogue... Je me suis récemment rendu à Bruxelles avec un ami pour quelques jours. Lorsque nous sommes revenus à notre voiture, elle avait été complètement saccagée. Argent, cartes bancaires, passeport... Mon ami était terrifié, mais moi ? J'avais l'habitude de vivre ce genre de choses tous les jours. »

Orban est motivé par les difficultés qu'il a rencontrées dans sa jeunesse, et il est peut-être encore hanté par elles, même s'il tient à faire bouger les choses pour que d'autres n'aient pas à vivre les mêmes épreuves.

« C'était très dur et je préfère ne pas en parler. Je ne peux pas vous expliquer mes problèmes », a-t-il déclaré à L'Équipe. « Vous ne comprendrez pas, car vous êtes né en Europe. Si vous êtes pauvre en France, l'État peut vous aider, il existe des fondations et des associations caritatives. En Afrique, personne ne vous donne rien et vous mourez de faim. C'est pourquoi nous voulons tous jouer au football.

À Benue, si votre famille n'a pas d'argent, la vie est impossible. C'est ce qui me motive. Je ne veux plus jamais revivre cela. Nous devions trouver notre propre nourriture, tous les jours. Maintenant, je veux aider tous les pauvres, les orphelins, tous ceux qui ont une vie comme la mienne ou encore plus difficile. »

« Savez-vous ce qu'est la pauvreté ? », a-t-il ajouté. « La pauvreté en Europe et en Afrique, ce n'est même pas comparable. Vous dormez dans certains endroits, c'est insupportable. Puis vous vous réveillez et vous n'avez rien à manger. »