Hidden Gems FC : Comment Gift Orban est sorti de l'extrême pauvreté pour devenir une machine à marquer des buts en Europe
« Enfant des rues »
Orban a été élevé dans l'État nigérian de Benue par son père, tandis que sa mère résidait au Togo. Il a commencé à jouer au football dans un environnement qu'aucun enfant ne devrait avoir à subir.
« Je suis un enfant des rues », a-t-il déclaré à Sporza lorsqu'il jouait en Belgique pour Gand. « J'ai commencé à jouer au football quand j'étais petit garçon dans la banlieue de Lagos. Les gens étaient blessés, sous l'influence de l'alcool et de la drogue... Je me suis récemment rendu à Bruxelles avec un ami pour quelques jours. Lorsque nous sommes revenus à notre voiture, elle avait été complètement saccagée. Argent, cartes bancaires, passeport... Mon ami était terrifié, mais moi ? J'avais l'habitude de vivre ce genre de choses tous les jours. »
Orban est motivé par les difficultés qu'il a rencontrées dans sa jeunesse, et il est peut-être encore hanté par elles, même s'il tient à faire bouger les choses pour que d'autres n'aient pas à vivre les mêmes épreuves.
« C'était très dur et je préfère ne pas en parler. Je ne peux pas vous expliquer mes problèmes », a-t-il déclaré à L'Équipe. « Vous ne comprendrez pas, car vous êtes né en Europe. Si vous êtes pauvre en France, l'État peut vous aider, il existe des fondations et des associations caritatives. En Afrique, personne ne vous donne rien et vous mourez de faim. C'est pourquoi nous voulons tous jouer au football.
À Benue, si votre famille n'a pas d'argent, la vie est impossible. C'est ce qui me motive. Je ne veux plus jamais revivre cela. Nous devions trouver notre propre nourriture, tous les jours. Maintenant, je veux aider tous les pauvres, les orphelins, tous ceux qui ont une vie comme la mienne ou encore plus difficile. »
« Savez-vous ce qu'est la pauvreté ? », a-t-il ajouté. « La pauvreté en Europe et en Afrique, ce n'est même pas comparable. Vous dormez dans certains endroits, c'est insupportable. Puis vous vous réveillez et vous n'avez rien à manger. »
Personnage haut en couleur
Orban assume pleinement son attitude franche : « Je dis ce que je pense, je suis sincère. Les gens qui ne me connaissent pas me trouvent bizarre, mais si vous venez me parler, vous verrez que je suis très respectueux. » Cela lui a toutefois valu des ennuis à plusieurs reprises, notamment cette saison, lorsqu'il jouait pour Hellas Vérone en Serie A.
Après avoir donné une avance de 2-0 à son équipe en difficulté face au champion en titre, Naples, en janvier, Orban a couru vers une tribune remplie de supporters locaux et a tiré en l'air avec un pistolet imaginaire avant de se trancher la gorge avec son doigt. Sa célébration exagérée lui a valu un carton jaune, et les supporters de Naples ont eu le dernier mot, leur équipe ayant réussi à revenir au score pour obtenir un match nul 2-2.
Six semaines plus tard, Orban a reçu une sanction encore plus sévère lorsqu'il a été expulsé après seulement 11 minutes contre Parme pour avoir insulté verbalement un arbitre, ce qui lui a également valu une suspension de deux matchs.
Acte de foi
Malgré ces écarts de conduite, Orban a de nouveau démontré son instinct de buteur depuis son arrivée en Italie, où il a été prêté pour une saison par Hoffenheim. Avec sept buts à son actif, il est de loin le meilleur buteur de l'équipe de Vérone, qui lutte actuellement pour éviter la relégation. Marquer des buts a toujours été la spécialité d'Orban, même s'il était réticent à rejoindre un club ou une académie lorsqu'il était enfant.
« Enfant, je jouais tout le temps sur la plage », se souvient-il. « Dans le sable, on ne fait pas que jouer au football, on développe tous ses muscles... Je ne suis pas allé dans une académie de football avant l'âge de 13 ans environ. J'avais besoin de liberté. Dans la rue, je pouvais faire ce que je voulais, alors que dans une académie, on vous crie dessus. »
Sur les conseils de son père, Orban a finalement rejoint le Bison FC, avec lequel il a participé à des tournois auxquels assistaient des recruteurs de clubs européens. C'est là qu'il a été repéré par des représentants du club norvégien Stabaek, qui ont apprécié la vitesse et la puissance de l'attaquant. Cependant, après avoir assisté à un essai en Scandinavie, ils ont initialement décidé de ne pas signer Orban.
Ce n'est que lorsque Stabaek a été confronté à une crise de blessures à l'avant qu'ils ont changé d'avis et qu'Orban a été invité à revenir pour signer son premier contrat professionnel. Cependant, il ne s'est pas très bien adapté à la vie dans un pays étranger.
« L'entraîneur m'a fait entrer en jeu et j'ai tout de suite marqué deux buts », a-t-il raconté. « J'ai fait la même chose lors du match suivant. J'étais alors sur une bonne lancée. Mais je dois avouer que la vie était difficile là-bas.
Pour la première fois, j'ai connu des températures proches de zéro degré, voire inférieures. Et la langue norvégienne... Bla, bla, bla. Ça me faisait mal aux oreilles ! Je n'aimais vraiment pas ce pays. Dans ma tête, j'avais déjà décidé que j'allais faire de mon mieux pour passer à l'étape suivante. Je ne pouvais tout simplement pas rester là-bas. »
Comparaisons avec Haaland
Orban s'est efforcé de quitter la Norvège en marquant 19 buts et en fournissant sept passes décisives en seulement 24 matchs pour Stabaek, et sa forme a rapidement attiré l'attention du responsable du recrutement de Gand, Samuel Cardenas. Il a toutefois dû faire preuve de beaucoup de persuasion avant que le club belge n'approuve un transfert de 4,5 millions d'euros, soit le deuxième montant le plus élevé jamais payé pour un joueur.
Les doutes quant à la valeur d'Orban ont été rapidement dissipés. Il a marqué 20 buts lors de ses 22 premières apparitions pour Gand, dont cinq triplés, dont l'un s'est avéré être le triplé le plus rapide jamais marqué dans une compétition européenne, lorsqu'il a marqué trois fois en 205 secondes contre Istanbul Basaksehir en Ligue Europa Conférence.
Les comparaisons avec Erling Haaland ont naturellement été faites, tandis que Tottenham était intéressé par le rapide attaquant avant d'opter finalement pour Brennan Johnson, de Nottingham Forest.
Hors ébullition
La série victorieuse d'Orban ne pouvait toutefois pas durer éternellement et il a connu des difficultés pendant la première moitié de la saison 2023-24, ne marquant que trois buts en 17 apparitions en Jupiler League, alors qu'il était de plus en plus souvent relégué sur le banc par l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck.
« Ce n'est pas facile pour lui », a déclaré Vanhaezebrouck à propos de son attaquant vedette. « L'année dernière, il était le héros et tout ce qu'il touchait se transformait en or. Aujourd'hui, il vit l'envers du décor, mais cela ne peut que le rendre plus fort pour l'avenir. »
Orban, cependant, était impatient de passer à autre chose et, en janvier 2024, il a rejoint Lyon pour un montant de 14 millions d'euros, qui aurait probablement été au moins doublé s'il avait quitté Gand six mois plus tôt. Il n'est toutefois resté qu'un an en France, car il a eu du mal à supplanter la légende du club Alexandre Lacazette dans l'effectif lyonnais, et il a ensuite rejoint Hoffenheim en Bundesliga.
L'attaquant a rapidement trouvé ses marques en Allemagne, marquant quatre buts lors de ses sept premières apparitions, mais il n'a pas réussi à maintenir ce rythme et s'est retrouvé à nouveau sur le banc à la fin de la saison, alors que Hoffenheim évitait de justesse la relégation. Un prêt à Vérone a ensuite été conclu l'été dernier, et Orban s'est retrouvé dans un nouveau pays pour la saison 2025-2026.
Et ensuite ?
Avec 11 matchs disputés en Serie A et seulement deux victoires à son actif depuis le début de la saison, Vérone se trouve à neuf points de la zone de relégation et risque fort de descendre en deuxième division. Il est donc peu probable que le club active l'option de 8 millions d'euros prévue dans le contrat de prêt d'Orban. De son côté, Hoffenheim est bien placé pour se qualifier pour la Ligue des champions et ne devrait donc pas faire appel à Orban la saison prochaine, compte tenu des performances de son effectif actuel.
Un nouveau transfert semble donc se profiler pour l'attaquant nigérian, qui a marqué 67 buts en 133 apparitions chez les seniors au cours de sa carrière. Il n'a d'ailleurs pas caché où il aimerait finir sa carrière et où il ne voudrait pas aller s'il avait le choix.
« Mon rêve ultime est de jouer en Premier League », a-t-il révélé. « Manchester United, Liverpool, Manchester City. Je ne suis pas très attiré par Arsenal, cependant. C'est comme s'ils ne voulaient pas gagner de titres ! Je veux aller là où ils en veulent. »
