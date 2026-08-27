Hall est depuis longtemps considéré comme un grand talent des Red Bulls, et il s’est durablement imposé dans l’équipe sous les ordres du nouvel entraîneur Michael Bradley cette saison. L’attaquant de l’USMNT est titulaire avec les Red Bulls de New York depuis le premier match de la saison, et il a récompensé son entraîneur avec 16 contributions décisives, tandis que le club semble bien parti pour retrouver les play-offs après avoir vu une longue série de qualifications en phase finale prendre fin l’an dernier.

Hall a exprimé son enthousiasme après avoir signé ce contrat dans un communiqué :

« Je suis vraiment heureux de signer un nouveau contrat avec Red Bull New York », a déclaré Hall. « Ce club a joué un rôle énorme dans mon développement, et je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont cru en moi et m’ont aidé à arriver jusque-là. J’ai l’impression de continuer à progresser en tant que joueur, et je suis impatient de continuer à travailler, à m’améliorer et d’aider cette équipe à atteindre nos objectifs. »