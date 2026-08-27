Getty
Traduit par
« Heureux de continuer à travailler, de continuer à progresser » : les New York Red Bulls prolongent le contrat de l’attaquant Julian Hall pour quatre ans
- Getty
Un accord bien mérité
Hall est depuis longtemps considéré comme un grand talent des Red Bulls, et il s’est durablement imposé dans l’équipe sous les ordres du nouvel entraîneur Michael Bradley cette saison. L’attaquant de l’USMNT est titulaire avec les Red Bulls de New York depuis le premier match de la saison, et il a récompensé son entraîneur avec 16 contributions décisives, tandis que le club semble bien parti pour retrouver les play-offs après avoir vu une longue série de qualifications en phase finale prendre fin l’an dernier.
Hall a exprimé son enthousiasme après avoir signé ce contrat dans un communiqué :
« Je suis vraiment heureux de signer un nouveau contrat avec Red Bull New York », a déclaré Hall. « Ce club a joué un rôle énorme dans mon développement, et je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont cru en moi et m’ont aidé à arriver jusque-là. J’ai l’impression de continuer à progresser en tant que joueur, et je suis impatient de continuer à travailler, à m’améliorer et d’aider cette équipe à atteindre nos objectifs. »
- Sports Press Photo
Les chances de partir à l’étranger restent élevées
Ce nouveau contrat, qui voit Hall intégrer une place de l’initiative U-22 dans la structure salariale des Red Bulls, ne devrait guère empêcher son départ vers l’Europe dans les prochaines années. Le géant européen l’Atletico Madrid, ainsi que le club de Bundesliga du RB Leipzig, s’intéresseraient à l’adolescent, qui a signé chez les Red Bulls à 15 ans. Il est le premier joueur issu du centre de formation de RBNY à signer un contrat U-22, ainsi que le plus jeune Américain à parvenir à un accord de ce type.
- Getty Images
Un avenir avec l’USMNT ?
Hall devrait figurer parmi les candidats susceptibles de jouer un rôle avec l’USMNT dans les années à venir. Il a représenté les États-Unis à plusieurs niveaux de jeunes, et semble bien placé pour intégrer l’équipe première. Mais une bataille de recrutement pourrait avoir lieu pour Hall, qui est également éligible pour représenter la Pologne. Il a déclaré à ESPN qu’il n’avait pas eu de discussions avec l’entraîneur Mauricio Pochettino au sujet d’une éventuelle apparition avec l’USMNT. L’équipe de Pochettino a quatre matches amicaux à la fin du mois de septembre.
- Getty
Beaucoup de travail à faire
Hall fait partie de l’équipe des Red Bulls de New York profondément remaniée par Bradley, qui mise fortement sur la jeunesse. L’attaquant est accompagné du milieu axial très apprécié Adri Mehmeti, qui a lui aussi été associé à une possible convocation avec l’USMNT. Les Red Bulls occupent actuellement la huitième place de la Conférence Est et espèrent mettre fin à une série de trois matches sans victoire.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles