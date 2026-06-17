Quel effet cela aura-t-il sur le moral de l’attaquant d’Aston Villa Watkins, de la nouvelle recrue du FC Barcelone Gordon et d’Eberechi Eze, fraîchement sacré avec Arsenal, alors qu’ils patientent dans l’ombre ? Collymore affirme qu’ils peuvent tous apporter leur pierre à l’édifice.

L’ancien attaquant de Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa et de l’équipe d’Angleterre, s’exprimant en partenariat avec le site de paris sportifs BetWright, a confié à GOAL lorsqu’on l’a interrogé sur les joueurs en attente : « Pour Ollie, je l’ai beaucoup observé cette saison. J’ai assisté à de nombreux matchs d’Aston Villa, j’étais même à Istanbul pour la finale de la Ligue Europa. Comme la plupart de ses coéquipiers, il a connu un départ difficile, puis l’équipe a élevé son niveau de jeu, mais lui ne parvenait pas à trouver le chemin des filets. Il a toutefois affiché des signes encourageants en fin de saison, répétant aux supporters d’Aston Villa : “Ne vous inquiétez pas, ça va venir, je continue à me créer des occasions”. Je l’ai observé : il se créait des occasions, mais il n’était pas bien servi. L’équipe toute entière a d’ailleurs connu un passage à vide, vous vous souvenez de la prestation contre les Spurs, largement critiquée juste avant le match retour de la demi-finale de la Ligue Europa contre Nottingham Forest : tout le groupe était en difficulté, Ollie compris.

Mais il a été excellent lors des quatre ou cinq dernières sorties : des affiches de haut niveau, une finale prestigieuse, un but à Manchester City pour gâcher les adieux de Pep, puis un autre contre Liverpool à Villa Park, une équipe que nous battons rarement. Il est en pleine confiance. C’est étrange : je ne crois pas qu’un joueur puisse appuyer sur un interrupteur, mais l’équipe l’a fait. Elle est passée d’une note de 1/10 contre les Spurs à 9 ou 10/10 lors des trois plus grands matchs de la saison : Liverpool à domicile, City à l’extérieur et la finale de la Ligue Europa.

Je pense qu’il observe la situation et se dit : “Avec cette chaleur, j’ai de très bonnes chances de jouer au moins 30 minutes.” Car on sait qu’Harry Kane aime descendre de plus en plus bas. Si l’Angleterre ne parvient pas à percer avec Harry Kane, ni sur les ailes – où l’on attend Marcus Rashford à gauche, Bukayo Saka à droite ou encore Gordon – alors Ollie Watkins pourrait bien disposer d’une trentaine de minutes pour faire la différence. »