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Heureux dans l’ombre d’Harry Kane ? Les « finisseurs » anglais ont un rôle clé à jouer, comme l’explique un ancien attaquant des Three Lions en décryptant la mentalité d’Ollie Watkins et d’Anthony Gordon en vue de la Coupe du monde
Le capitaine Kane est un véritable roc au sein de l’équipe d’Angleterre.
Mercredi, à l’AT&T Stadium d’Arlington (Texas), l’Angleterre entame une nouvelle quête pour mettre fin à soixante ans de jeûne international face à la Croatie. Cette antre des Dallas Cowboys, l’une des franchises phares de la NFL surnommée « l’équipe de l’Amérique », offrira un écrin moderne et milliardaire au premier pas des Three Lions dans la compétition.
La crème de la crème du football anglais est prête à s’illustrer dans un écrin valant plusieurs milliards de dollars, même si un départ fulgurant reste souhaitable sans être vital. Kane, auteur d’une saison record de 61 buts avec le Bayern Munich, champion de Bundesliga, cherchera à porter son total à 80 réalisations sous le maillot des Three Lions.
À 32 ans et si sa condition est optimale, l’avant-centre mènera l’assaut des Trois Lions avec l’ambition de conquérir le titre mondial. Quels que soient les performances de ses partenaires à l’entraînement, Kane occupera le légendaire poste de numéro 9. Une concurrence aussi solide pourrait démoraliser les autres attaquants, conscients que le rôle de second choix représente le meilleur scénario possible pour eux.
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Explications : la mentalité des supers subs comme Watkins et Gordon
Quel effet cela aura-t-il sur le moral de l’attaquant d’Aston Villa Watkins, de la nouvelle recrue du FC Barcelone Gordon et d’Eberechi Eze, fraîchement sacré avec Arsenal, alors qu’ils patientent dans l’ombre ? Collymore affirme qu’ils peuvent tous apporter leur pierre à l’édifice.
L’ancien attaquant de Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa et de l’équipe d’Angleterre, s’exprimant en partenariat avec le site de paris sportifs BetWright, a confié à GOAL lorsqu’on l’a interrogé sur les joueurs en attente : « Pour Ollie, je l’ai beaucoup observé cette saison. J’ai assisté à de nombreux matchs d’Aston Villa, j’étais même à Istanbul pour la finale de la Ligue Europa. Comme la plupart de ses coéquipiers, il a connu un départ difficile, puis l’équipe a élevé son niveau de jeu, mais lui ne parvenait pas à trouver le chemin des filets. Il a toutefois affiché des signes encourageants en fin de saison, répétant aux supporters d’Aston Villa : “Ne vous inquiétez pas, ça va venir, je continue à me créer des occasions”. Je l’ai observé : il se créait des occasions, mais il n’était pas bien servi. L’équipe toute entière a d’ailleurs connu un passage à vide, vous vous souvenez de la prestation contre les Spurs, largement critiquée juste avant le match retour de la demi-finale de la Ligue Europa contre Nottingham Forest : tout le groupe était en difficulté, Ollie compris.
Mais il a été excellent lors des quatre ou cinq dernières sorties : des affiches de haut niveau, une finale prestigieuse, un but à Manchester City pour gâcher les adieux de Pep, puis un autre contre Liverpool à Villa Park, une équipe que nous battons rarement. Il est en pleine confiance. C’est étrange : je ne crois pas qu’un joueur puisse appuyer sur un interrupteur, mais l’équipe l’a fait. Elle est passée d’une note de 1/10 contre les Spurs à 9 ou 10/10 lors des trois plus grands matchs de la saison : Liverpool à domicile, City à l’extérieur et la finale de la Ligue Europa.
Je pense qu’il observe la situation et se dit : “Avec cette chaleur, j’ai de très bonnes chances de jouer au moins 30 minutes.” Car on sait qu’Harry Kane aime descendre de plus en plus bas. Si l’Angleterre ne parvient pas à percer avec Harry Kane, ni sur les ailes – où l’on attend Marcus Rashford à gauche, Bukayo Saka à droite ou encore Gordon – alors Ollie Watkins pourrait bien disposer d’une trentaine de minutes pour faire la différence. »
Les « finisseurs » auront un rôle crucial à jouer en sortant du banc.
Collymore, sélectionné à trois reprises avec les Three Lions, a développé son propos sur les super-subs : « Évidemment, tout avant-centre veut jouer les 90 minutes. Mais ce qui est génial quand on est sur le banc, c’est qu’on est assis là, sous une chaleur de 90 ou 100 degrés – pas tant à Dallas, car je pense que le toit sera fermé, mais certainement pour les autres matchs –, et on se dit : “Fais-moi entrer, coach, fais-moi entrer”.
Il y a aussi tout le discours de Thomas Tuchel sur la fraternité : 26 joueurs, pas seulement 11. Je suis convaincu qu’il sera sur le banc, en train de s’échauffer, et qu’il se dira : “Je vais jouer au moins 30 minutes”. Et il y parviendra.
Je pense qu’Ollie Watkins fera partie de ces joueurs capables de s’imposer comme finisseurs, à l’image d’Eberechi Eze, de Noni Madueke ou d’Anthony Gordon. J’ai assisté au dernier match amical contre le Costa Rica à Orlando, et en deuxième mi-temps les « supers subs » – entre guillemets – sont apparus bien plus vifs et incisifs que lors de la première sortie face à la Nouvelle-Zélande.
Avec quatre, cinq ou six joueurs rapides, qui plus est après une bonne saison – et c’est précisément le cas de Watkins, fraîchement couronné –, Tuchel pourrait s’en satisfaire. Si le discours se résumait à : « Voilà le onze type, Tuchel a ses favoris, il ne sort pas Harry Kane, c’est absurde, Kane n’est pas en forme », la donne serait tout autre.
Tous ces supersubs seront donc satisfaits de leur rôle, car, soyons honnêtes, la Premier League est éprouvante et, sous 30, 35 ou même 40 °C, 30 minutes suffisent souvent à un professionnel pour changer la donne. Je ne crois donc pas qu’il soit aussi abattu que beaucoup le pensent, et je suis convaincu qu’il aura un rôle majeur à jouer dans la réussite de l’Angleterre, si succès il y a. »
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Coupe du monde 2026 : l'Angleterre vise les phases à élimination directe
Tuchel devrait procéder à des rotations dans son effectif à certains moments, surtout si l'Angleterre parvient à démarrer en fanfare et à assurer sa qualification pour les 32es de finale dès les 180 premières minutes face à la Croatie et au Ghana.
Une fois la phase à élimination directe entamée, les supersubs pourront faire la différence. Certains matchs exigeront une approche différente, un éclair de génie d’un joueur entré en cours de jeu. C’est alors que des éléments comme Watkins, Gordon, Eze, Madueke ou Ivan Toney auront l’occasion de marquer de leur empreinte la plus grande scène sportive mondiale.