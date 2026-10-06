Évaluant les lacunes défensives de la Seleção, l’ancien pilier du PSV Eindhoven a pointé des insuffisances fondamentales dans la gestion des coups de pied arrêtés et le suivi des centres entrants.

Gomes, cité par ESPN Brasil, a ouvertement remis en question les références internationales du gardien : « Je ne vois pas Hugo Souza comme ayant le potentiel pour l’équipe nationale du Brésil. Vous regardez ses mouvements lorsqu’il recule dans son but... ça, pardonnez-moi, mais c’est le mouvement d’un joueur amateur, pour tout vous dire. »

Il a ajouté : « [Hugo] est un très bon gardien sur sa ligne, mais on le voit hésiter à aller chercher un ballon ou à bien se positionner quand il va attaquer ce ballon. »