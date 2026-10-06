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Heurelho Gomes fustige Hugo Souza, jugé « amateur », alors que l’ancien joueur de Tottenham réclame un remaniement chez les gardiens du Brésil
L’ancien gardien critique les performances en sélection
L'ancien gardien de Tottenham Gomes a critiqué les performances peu convaincantes de Souza, estimant que le portier n'a pas le niveau pour l'équipe nationale A. Le gardien de 27 ans de Corinthians a débuté le premier des trois matches amicaux du Brésil, avant d'être battu par un coup franc enroulé à la 68e minute du prodige australien Nestory Irankunda. Même si une tête spectaculaire de Rayan dans le temps additionnel a permis d'arracher un match nul 1-1, Souza reste sans victoire sous le maillot du Brésil après une défaite pour ses débuts contre le Japon en 2025.
- Getty Images Sport
Le consultant met en lumière des failles tactiques flagrantes
Évaluant les lacunes défensives de la Seleção, l’ancien pilier du PSV Eindhoven a pointé des insuffisances fondamentales dans la gestion des coups de pied arrêtés et le suivi des centres entrants.
Gomes, cité par ESPN Brasil, a ouvertement remis en question les références internationales du gardien : « Je ne vois pas Hugo Souza comme ayant le potentiel pour l’équipe nationale du Brésil. Vous regardez ses mouvements lorsqu’il recule dans son but... ça, pardonnez-moi, mais c’est le mouvement d’un joueur amateur, pour tout vous dire. »
Il a ajouté : « [Hugo] est un très bon gardien sur sa ligne, mais on le voit hésiter à aller chercher un ballon ou à bien se positionner quand il va attaquer ce ballon. »
L’icône exige que la priorité soit donnée au développement des jeunes
Tout en soutenant la décision d'Ancelotti d'installer une nouvelle génération dans les buts après les rotations impliquant Otavio et Pedro Morisco, le vétéran a exhorté l'entraîneur à soutenir le bon candidat.
Figure titrée durant son passage à Cruzeiro, Gomes a insisté sur le fait que l'espoir montant de son ancien club présente un pedigree à long terme bien supérieur : « Oui, un renouvellement est nécessaire, mais il faut avoir de la patience avec ceux qui ont la capacité d'être en équipe nationale du Brésil. Je pense qu'Otavio est l'option principale [au poste de gardien]. »
- NurPhoto
La tournée asiatique met à l’épreuve la solidité défensive
Ancelotti doit rapidement resserrer son arrière-garde avant une délicate double confrontation en Asie contre le Japon et Singapour le mois prochain. Les amicaux à venir offriront un baromètre crucial de la stabilité défensive du Brésil après que la Seleção a encaissé trois buts en deux sorties peu convaincantes contre l’Australie. Une nouvelle rotation dans les buts semble inévitable, tandis que le technicien italien cherche une doublure fiable avant la reprise de la compétition l’an prochain.
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