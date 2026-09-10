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« Héros d’un triplé... mais il se plaint quand même ?! » : pourquoi Ermedin Demirovic a refusé de célébrer correctement après un festival de 12 minutes
Le triplé de Demirovic scelle un départ européen parfait
Ermedin Demirovic a livré une véritable leçon de réalisme devant le but alors que le VfB Stuttgart a marqué le 133e anniversaire de sa fondation par une victoire 3-1 contre Viking FK. L'international bosnien a inscrit les trois buts à la MHP Arena pour offrir à l'équipe de Sebastian Hoeness un départ idéal dans la phase de ligue de la Ligue des champions.
Stuttgart a surmonté une entame hésitante pour ensuite dominer les débats, Demirovic ouvrant le score à la 20e minute.
Bien que Zlatko Tripic ait égalisé deux minutes plus tard en contre-attaque, Demirovic a encore frappé à deux reprises avant la pause pour sceller les trois points.
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L’attaquant ravi d’un triplé de rêve
S’exprimant après sa performance décisive, Demirovic a affiché sa satisfaction d’avoir aidé le club de Bundesliga à justifier son statut de favori du match. Il a repris d’un subtil bout du pied une passe astucieuse d’Angelo Stiller pour inscrire son premier but, avant de combiner à deux reprises avec son partenaire d’attaque Deniz Undav pour signer un triplé en 12 minutes.
Son deuxième but a terminé dans la lucarne, tandis que le troisième a mis en évidence son sang-froid exceptionnel et sa maîtrise du ballon dans la surface de réparation.
« La victoire est une belle manière de lancer notre campagne de Ligue des champions, a déclaré Demirovic. Nous avons pris trois points et je suis ravi de mes trois buts. »
Demirovic réclame des améliorations défensives
Malgré ses exploits personnels et la prestation convaincante de l'équipe en première période, Demirovic a refusé de s'enflammer. L'attaquant a reconnu que les visiteurs norvégiens de Viking se sont procuré des situations inquiétantes, notamment sur des contre-attaques en seconde période.
Il a fait écho au sentiment de l'entraîneur principal Sebastian Hoeness, en soulignant que l'effectif doit affiner sa discipline tactique à mesure que le tournoi avance.
« Nous savons aussi que nous pouvons faire mieux dans une ou deux situations et que nous devons être plus rigoureux dans nos transitions défensives, a ajouté Demirovic. Mais dans l'ensemble, nous avons atteint notre objectif pour ce soir. »
- Pressefoto Baumann
Stuttgart prend de l’élan après sa victoire anniversaire
Avec ces trois points pris à domicile, Stuttgart se tourne désormais vers la poursuite de sa belle dynamique sur la scène nationale comme européenne.
Undav a manqué des occasions en fin de match pour alourdir le score, mais les hommes de Hoeness ont parfaitement maîtrisé les dernières minutes pour préserver leur victoire.
L'efficacité clinique de Demirovic constitue un énorme atout pour Stuttgart, qui se prépare à des rencontres de phase de championnat de plus en plus exigeantes à venir.
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