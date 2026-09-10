Ermedin Demirovic a livré une véritable leçon de réalisme devant le but alors que le VfB Stuttgart a marqué le 133e anniversaire de sa fondation par une victoire 3-1 contre Viking FK. L'international bosnien a inscrit les trois buts à la MHP Arena pour offrir à l'équipe de Sebastian Hoeness un départ idéal dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Stuttgart a surmonté une entame hésitante pour ensuite dominer les débats, Demirovic ouvrant le score à la 20e minute.

Bien que Zlatko Tripic ait égalisé deux minutes plus tard en contre-attaque, Demirovic a encore frappé à deux reprises avant la pause pour sceller les trois points.