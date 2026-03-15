Hernanes après Lazio-Milan : « Rien n'a fonctionné chez les Rossoneri, ce fut une déception. Et maintenant, attention à Côme et à la Juventus »

Lors de l'analyse du match dans les studios de DAZN, Hernanes a commenté ainsi la situation des Rossoneri : « Rien n'a fonctionné pour le Milan, qui a livré une performance très décevante », a déclaré le Brésilien, ancien milieu de terrain de la Lazio. « Avec une occasion aussi importante de raviver les espoirs de titre, j'attendais davantage des Rossoneri ; il fallait qu'ils se réveillent, mais ça n'a pas été le cas. Et il est vrai que l'Inter a également fait match nul contre l'Atalanta, mais j'ai trouvé les Nerazzurri meilleurs que l'équipe d'Allegri. Comme le dit Ambrosini, le Milan est désormais plus proche de la cinquième place que de la première ; il faut maintenant se méfier de Côme et de la Juventus qui foncent. »