Un but de Gustav Isaksen freine la course du Milan vers la première place. Les Rossoneri s'inclinent 0-1 à l'Olimpico face à la Lazio. Le but décisif du Danois, inscrit à la 26e minute de la première mi-temps, éloigne l'équipe d'Allegri de l'Inter : hier, les Nerazzurri avaient fait match nul 1-1 contre l'Atalanta, mais la défaite du Milan leur permet tout de même de prendre un point d'avance, l'équipe de Chivu comptant désormais 8 points d'avance sur les Rossoneri. Le Milan a perdu après deux victoires consécutives contre la Cremonese et lors du derby contre l'Inter. Le prochain match se déroulera à San Siro contre Turin, tandis que l'Inter jouera à Florence contre l'équipe de Vanoli.
AFP
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Hernanes après Lazio-Milan : « Rien n'a fonctionné chez les Rossoneri, ce fut une déception. Et maintenant, attention à Côme et à la Juventus »
« IL N'Y A PAS EU DE COUP DE FOUET »
Lors de l'analyse du match dans les studios de DAZN, Hernanes a commenté ainsi la situation des Rossoneri : « Rien n'a fonctionné pour le Milan, qui a livré une performance très décevante », a déclaré le Brésilien, ancien milieu de terrain de la Lazio. « Avec une occasion aussi importante de raviver les espoirs de titre, j'attendais davantage des Rossoneri ; il fallait qu'ils se réveillent, mais ça n'a pas été le cas. Et il est vrai que l'Inter a également fait match nul contre l'Atalanta, mais j'ai trouvé les Nerazzurri meilleurs que l'équipe d'Allegri. Comme le dit Ambrosini, le Milan est désormais plus proche de la cinquième place que de la première ; il faut maintenant se méfier de Côme et de la Juventus qui foncent. »
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