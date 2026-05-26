HÉRITAGE : Pourquoi le Brésil a tourné le dos à la tradition pour confier son destin à Carlo Ancelotti et mettre fin à sa disette en Coupe du monde

Il est couramment admis – et cela vaut peut-être encore aujourd’hui – que les entraîneurs brésiliens sont depuis longtemps dépassés. Si des techniciens argentins ou uruguayens parviennent ponctuellement à prendre les commandes de clubs de premier plan en Ligue des champions, aucun Brésilien n’y est parvenu depuis des décennies. Les derniers en date, Luiz Felipe Scolari à Chelsea et Vanderlei Luxemburgo au Real Madrid, remontent au milieu des années 2000.

Certains, brillants en Amérique du Sud, tombent dans le tourbillon des limogeages à répétition au Brésil ou acceptent la sélection nationale, passant du statut de génie à celui d’échec aux yeux d’un public qui ne retient que les résultats.

Le pays qui exporte les meilleurs joueurs peine à former des penseurs tactiques de premier plan. Depuis des décennies, la Seleção puise dans un vivier restreint de profils : le vieux briscard, le sergent-major, la star du moment ou la figure paternelle.

Champion du monde 1994 et l’un des plus grands tacticiens de sa génération, Carlos Alberto Parreira a repris les rênes en 2006 sans réussir à organiser un effectif pourtant truffé de stars : Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Juninho Pernambucano, Ze Roberto, Lúcio et Juan.

Pour répondre à cet échec, imputé en partie aux excès de célébrations et aux égos surdimensionnés des joueurs, la CBF a alors choisi un entraîneur intransigeant, jamais passé par le banc d’un club : Dunga, le capitaine triomphant de 1994. Il a connu deux mandats (2006-2010 et 2014-2016), sans jamais convaincre.

Mano Menezes bénéficie d’un bref état de grâce après 2010, sans réussir à le consolider. Scolari est revenu en 2013, porté par la nostalgie du titre de 2002 et par l’image de sa « famille Scolari ». Il est même apparu dans une publicité où il incarnait un père attentionné guidant des enfants sur un terrain. Ironie cruelle : cette figure paternelle s’est effondrée lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2014, quand le Brésil a été dominé 7-1 par l’Allemagne dans un match qui a semblé opposer des hommes à des garçons.

Dans cette succession de profils, Tite semblait le mieux armé lorsqu’il a pris les rênes avant la Coupe du monde 2018. Ses débuts dans les qualifications étaient prometteurs, et après avoir imposé sa loi comme le meilleur entraîneur de l’histoire des Corinthians, raflant presque tous les titres majeurs, il jouissait d’un respect universel. On le décrivait même comme « un entraîneur européen dans une peau brésilienne ».

Malgré tout, il s’est heurté aux quarts de finale lors des deux Coupes du monde qu’il a disputées. Démissionnaire en 2022, il n’a pas réussi à s’imposer sur un banc européen, comme il le souhaitait.