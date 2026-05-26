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LEGACY Ancelotti Brazil GFXGetty/GOAL
Tauan Ambrosio

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HÉRITAGE : Pourquoi le Brésil a tourné le dos à la tradition en recrutant Carlo Ancelotti pour mettre fin à sa disette en Coupe du monde

Legacy
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C. Ancelotti
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Découvrez « Legacy », le podcast et la série documentaire de GOAL qui vous accompagnent jusqu’à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations façonnant le football mondial. Cette semaine, nous analysons les raisons pour lesquelles le Brésil a choisi l’entraîneur de club le plus titré de la planète, Carlo Ancelotti, comment ce choix traduit des années d’incertitude au sein du projet national, et pourquoi ses liens avec des joueurs comme Kaka et Vinicius Jr ont pesé dans la balance…


Dorival Junior venait d’essuyer sa deuxième défaite seulement en seize matches à la tête de l’équipe du Brésil. Mais cette déroute 4-1 face à l’Argentine, si peu de temps après une campagne désastreuse à la Copa América 2024 qui s’était terminée de manière amère aux tirs au but en quarts de finale, a suffi à transformer la grande majorité des Brésiliens en la Reine de Cœur des contes d’Alice de Lewis Carroll, hurlant : « Qu’on leur coupe la tête ! »

Alors que la rencontre de Buenos Aires n’était pas encore terminée, l’atmosphère, étouffante, semblait déjà trop lourde pour un Dorival abattu, le regard perdu. Après deux décennies sans Coupe du monde, le prix payé par les sélectionneurs brésiliens pour ce déclin est élevé.

Il a fallu trois jours pour que la tête de Dorival tombe, mais le verdict était déjà rendu. Lorsque TV Globo, baromètre historique du football national, a annoncé par la voix de Luís Roberto que la Seleção avait besoin d’« un changement de cap pour l’avenir, en vue de la Coupe du monde 2026 », la Fédération brésilienne de football (CBF) savait qu’elle devrait déjà chercher son quatrième sélectionneur pour le cycle menant au tournoi nord-américain.

Quinze jours plus tard, l’arrivée de Carlo Ancelotti ramenait un souffle d’optimisme chez des supporters rêvant toujours d’un sixième titre.

  • Flamengo Celebrates Winning the Copa CONMEBOL Libertadores 2019 Around Rio de JaneiroGetty Images Sport

    Influence étrangère

    À l’aube de la Coupe du monde, l’engouement suscité par l’arrivée de l’Italien n’était pas exagéré. Depuis des années, de nombreux Brésiliens caressaient l’espoir, presque irréalisable, de voir Pep Guardiola prendre les rênes de la Seleção. L’arrivée de l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire, déjà auréolé de ses succès au Real Madrid où Ancelotti avait appris à connaître intimement plusieurs cadres brésiliens, suffisait à relancer les rêves de titre.

    Toutefois, l’arrivée du premier sélectionneur étranger à temps plein symbolisait aussi une réalité douloureuse, devenue un sujet tabou : le déclin accéléré des entraîneurs brésiliens.

    Les techniciens étrangers ne sont pourtant pas une nouveauté au Brésil : ils ont déjà marqué de leur empreinte l’évolution du football national. La « école hongroise », très influente dans les années 1940 et 1950, a ainsi marqué le pays grâce à des figures comme Dori Kurschner, qui a introduit les premières véritables notions tactiques, et Bela Guttmann, dont l’assistant à São Paulo en 1957, Vicente Feola, a ensuite conduit le Brésil vers son premier titre mondial en 1958.

    En 1965, l’Argentin Filpo Núñez accomplit un travail si remarquable avec Palmeiras que son équipe est officiellement chargée de représenter le Brésil, revêtant le maillot jaune pour un match amical contre l’Uruguay.

    Depuis 2019, le succès de l’entraîneur portugais Jorge Jesus avec Flamengo a ouvert grand les portes aux techniciens étrangers. D’autres lusitaniens – Abel Ferreira à Palmeiras et Artur Jorge à Botafogo – ont ensuite marqué l’histoire en remportant des titres majeurs. L’Argentin Juan Pablo Vojvoda, arrivé en 2021 sans grand renom, est rapidement devenu une légende à Fortaleza, qu’il a mené aux portes des titres nationaux et continentaux. Refusant plusieurs offres de clubs plus prestigieux, il a finalement quitté le club en 2025 lors d’un départ émouvant.

    Dans le même temps, les techniciens brésiliens se retrouvent souvent relégués au second plan, traités comme des solutions de second choix. Aujourd’hui, la moitié des entraîneurs de l’élite brésilienne sont des étrangers.

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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Prendre du retard

    Il est couramment admis – et cela vaut peut-être encore aujourd’hui – que les entraîneurs brésiliens sont depuis longtemps dépassés. Si des techniciens argentins ou uruguayens parviennent ponctuellement à prendre les commandes de clubs de premier plan en Ligue des champions, aucun Brésilien n’y est parvenu depuis des décennies. Les derniers en date, Luiz Felipe Scolari à Chelsea et Vanderlei Luxemburgo au Real Madrid, remontent au milieu des années 2000.

    Les techniciens qui brillent en Amérique du Sud tombent souvent dans le tourbillon des limogeages à répétition au Brésil ou sont appelés à diriger la Seleção, où le public les sacre génies puis les condamne au moindre résultat manqué.

    Le pays qui exporte les meilleurs joueurs peine à former des penseurs tactiques de premier plan. Depuis des décennies, la Seleção puise dans un vivier restreint de profils : le vieux briscard, le sergent-major, la star du moment ou la figure paternelle.

    Champion du monde 1994 et l’un des plus grands tacticiens de sa génération, Carlos Alberto Parreira a repris les rênes en 2006 sans réussir à organiser un effectif pourtant truffé de stars : Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Juninho Pernambucano, Ze Roberto, Lúcio et Juan.

    Pour conjurer cet échec, imputé en partie aux excès de célébrations et aux égos surdimensionnés des stars, la CBF a alors fait appel à un entraîneur intransigeant, qui n’avait jamais dirigé de club : Dunga, le capitaine triomphant de 1994. Il a connu deux mandats (2006-2010 et 2014-2016), sans jamais convaincre.

    Mano Menezes bénéficie d’un bref état de grâce après 2010, mais ne parvient pas à le consolider. Scolari est revenu en 2013, porté par la nostalgie du titre de 2002 et par l’image de sa « famille Scolari ». Il est même apparu dans une publicité où il incarnait un père attentionné guidant des enfants sur un terrain. Ironie cruelle : cette figure paternelle s’est effondrée lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2014, perdue 7-1 contre l’Allemagne, un match qui a semblé opposer des hommes à des garçons.

    Dans cette succession de profils, Tite semblait le mieux armé lorsqu’il a pris les rênes avant la Coupe du monde 2018. Ses débuts dans les qualifications étaient prometteurs, et après avoir imposé sa loi comme le meilleur entraîneur de l’histoire des Corinthians, raflant presque tous les titres majeurs, il jouissait d’un respect universel. On le décrivait même comme « un entraîneur européen dans une peau brésilienne ».

    Malgré tout, il n’a pas réussi à franchir le cap des quarts de finale en deux Coupes du monde. Démissionnaire en 2022, il n’a pas encore concrétisé son rêve de s’imposer sur un banc européen.

  • Colombia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Le club traverse actuellement une période de chaos institutionnel.

    Après avoir perdu son entraîneur le plus compétent depuis des années, la CBF, en pleine tourmente institutionnelle, a enchaîné les mauvaises décisions dans sa préparation pour 2026.

    Fernando Diniz, souvent présenté comme l’entraîneur brésilien le plus innovant depuis des décennies, se distinguait par un style audacieux axé sur la possession du ballon. En 2023, alors qu’il menait Fluminense vers une saison historique conclue par un titre en Copa Libertadores, le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, lui a demandé de cumuler temporairement les rôles de sélectionneur et d’entraîneur du club, tout en poursuivant les démarches auprès d’Ancelotti.

    Erreur majeure : confier les rênes de la Seleção à l’entraîneur le plus original de l’ère moderne sans projet à long terme. Tout a été improvisé. Inévitablement, l’expérience a capoté : Ancelotti a prolongé avec le Real Madrid fin 2023, tandis que Diniz ne remportait que deux victoires en six matchs.

    Dorival, fraîchement auréolé de ses passages réussis à Flamengo puis à São Paulo, a alors pris les commandes. Ses atouts : un calme olympien et une réputation d’entraîneur proche des joueurs, capable de gérer les egos avec diplomatie. À l’époque, il incarnait le plan B idéal en attendant Ancelotti ; on connaît désormais l’épilogue de cette histoire.

  • Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

    Une nouvelle ère s’ouvre pour le club, marquant un tournant historique et prometteur.

    En réalité, la Seleção a eu de la chance de pouvoir s'attacher les services d'Ancelotti. L'Italien a connu une dernière saison décevante avec le Real Madrid en 2024-2025, et le club lui a permis de partir en beauté. Il n'a pas manqué l'occasion d'entrer dans l'histoire en acceptant l'appel du Brésil. Les négociations entamées par Rodrigues ont été menées à bien par le nouveau président de la CBF, Samir Xaud, après la destitution de son prédécesseur.

    Toutefois, le choix d’un entraîneur étranger a suscité des réserves. Plusieurs techniciens brésiliens ont fait part de leur mécontentement. Antonio Lopes, figure respectée et coordinateur de l’équipe championne du monde 2002, a confié à GE : « Le Brésil a remporté cinq titres avec cinq entraîneurs nationaux. Pourquoi faire venir un étranger ? »

    L’ancien sélectionneur brésilien et champion du monde 1970, Emerson Leão, a également déploré les circonstances qui ont mené à l’arrivée d’Ancelotti : « Tous les grands clubs sont dirigés par des étrangers. Où est le Brésil ? Où sont les entraîneurs brésiliens ? Où sont ceux qui mènent ce spectacle ? », a-t-il interrogé sur CNN. « Je suis profondément déçu par cette nouvelle génération d’entraîneurs, qui laissent cela se produire, incapables de faire preuve de plus de force, de plus de droits, de plus de qualité pour faire partie de notre équipe nationale. »

    D’autres grands noms ont toutefois approuvé ce choix. Les deux derniers sélectionneurs brésiliens champions du monde, Parreira et Scolari, ont donné leur bénédiction à l’Italien. Ancelotti a même reçu en cadeau de bienvenue une réplique de la veste portée par Mario Zagallo, l’une des figures les plus emblématiques du football brésilien.

    Lors de la cérémonie de présentation, Parreira a adressé un message vidéo : « Cher Ancelotti, nous sommes très heureux que vous ayez accepté d’entraîner le Brésil, l’une des sélections les plus célèbres au monde, désormais dirigée par l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du football. Puissiez-vous conquérir ce sixième titre tant attendu. Je vous souhaite tout le succès du monde. »

    Présent à la cérémonie, Scolari a chaleureusement serré son homologue dans ses bras : « C’est un plaisir, une joie, une fierté d’être ici à vos côtés. Restez vous-même, et vous obtiendrez avec le Brésil les mêmes résultats qu’ailleurs. Toute la réussite du monde pour vous et pour notre Seleção. Nous serons toujours à vos côtés. »

    Même Dorival Junior a ensuite posé pour une photo amicale aux côtés de son successeur, les deux hommes affichant un large sourire.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Les géants endormis

    Parmi les huit nations ayant remporté la Coupe du monde, trois de celles qui traversent la plus longue période sans titre sont actuellement dirigées par des entraîneurs étrangers : l’Uruguay avec l’Argentin Marcelo Bielsa, l’Angleterre sous les ordres de l’Allemand Thomas Tuchel et le Brésil avec Ancelotti, qui représente désormais le meilleur espoir de la Seleção pour enfin décrocher un sixième titre mondial.

    Malgré cette coïncidence, chaque situation possède son propre contexte. Celle du Brésil, toutefois, en dit long sur l’évolution de l’identité de la Seleção.

    Depuis 2006, plus de 80 % des joueurs convoqués pour la Coupe du monde évoluent en Europe ; partis dès l’adolescence, ils y terminent leur formation et s’imprègnent davantage des méthodes du Vieux Continent que de la culture footballistique brésilienne. Dans ce contexte, confier les rênes à un technicien européen apparaît cohérent, a fortiori lorsque celui-ci s’appelle Ancelotti.


  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    Une coupe parfaite

    La carrière d’Ancelotti a souvent croisé la route du Brésil, sous ses couleurs vert et jaune. En tant que joueur, il fut l’un des protégés préférés du sélectionneur suédois Nils Liedholm, lequel se prit d’admiration pour le football brésilien après l’avoir vu de ses propres yeux ; Liedholm avait d’ailleurs marqué pour la Suède lors de la finale de la Coupe du monde 1958, remportée par le Brésil.

    Avant de raccrocher les crampons, il a évolué aux côtés de deux grands milieux de terrain brésiliens, Paulo Roberto Falcao et Toninho Cerezo. En tant qu’entraîneur, son lien avec les stars brésiliennes s’est renforcé.

    À l’AC Milan, il a dirigé Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Dida, Rivaldo, Serginho et bien d’autres, faisant de Kaká le lauréat du Ballon d’Or 2007.

    Au Real Madrid, il joue un rôle déterminant dans la métamorphose de Vinicius, qui passe d’un jeune talent irrégulier à un attaquant de classe mondiale, décisif dans les grands rendez-vous. Sous sa houlette, l’ailier est couronné meilleur joueur masculin de la FIFA en 2024.

    Il connaît intimement les personnalités et les styles de jeu de la génération actuelle : Casemiro, Rodrygo, Eder Militão et même Richarlison, qu’il a brièvement entraîné à Everton et qu’il a failli recruter à Madrid, font partie des plus de 30 joueurs brésiliens ayant évolué sous ses ordres au cours de sa carrière.

    Dans un contexte où les flux financiers mondiaux ont transformé les joueurs de la Seleção en professionnels essentiellement européens, façonnés par les centres de formation, les tactiques et les modes de vie du Vieux Continent, confier les rênes à un entraîneur européen qui les comprend vraiment semble moins une trahison qu’une nécessité.

    Peu d’entraîneurs connaissent aussi bien les stars brésiliennes qu’Ancelotti : il les a guidées, poussées à se dépasser et célébrées pendant des décennies. Si les footballeurs brésiliens sont désormais des citoyens du monde, pourquoi celui qui les dirige ne serait-il pas l’homme qui maîtrise parfaitement leur univers ?

    Au final, le fait qu’Ancelotti soit italien n’est qu’une anecdote – à moins, bien sûr, que vous ne soyez un entraîneur brésilien qui rêve encore du poste qu’il occupe aujourd’hui.

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