Il est couramment admis – et cela vaut peut-être encore aujourd’hui – que les entraîneurs brésiliens sont depuis longtemps dépassés. Si des techniciens argentins ou uruguayens parviennent ponctuellement à prendre les commandes de clubs de premier plan en Ligue des champions, aucun Brésilien n’y est parvenu depuis des décennies. Les derniers en date, Luiz Felipe Scolari à Chelsea et Vanderlei Luxemburgo au Real Madrid, remontent au milieu des années 2000.

Les techniciens qui brillent en Amérique du Sud tombent souvent dans le tourbillon des limogeages à répétition au Brésil ou sont appelés à diriger la Seleção, où le public les sacre génies puis les condamne au moindre résultat manqué.

Le pays qui exporte les meilleurs joueurs peine à former des penseurs tactiques de premier plan. Depuis des décennies, la Seleção puise dans un vivier restreint de profils : le vieux briscard, le sergent-major, la star du moment ou la figure paternelle.

Champion du monde 1994 et l’un des plus grands tacticiens de sa génération, Carlos Alberto Parreira a repris les rênes en 2006 sans réussir à organiser un effectif pourtant truffé de stars : Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Juninho Pernambucano, Ze Roberto, Lúcio et Juan.

Pour conjurer cet échec, imputé en partie aux excès de célébrations et aux égos surdimensionnés des stars, la CBF a alors fait appel à un entraîneur intransigeant, qui n’avait jamais dirigé de club : Dunga, le capitaine triomphant de 1994. Il a connu deux mandats (2006-2010 et 2014-2016), sans jamais convaincre.

Mano Menezes bénéficie d’un bref état de grâce après 2010, mais ne parvient pas à le consolider. Scolari est revenu en 2013, porté par la nostalgie du titre de 2002 et par l’image de sa « famille Scolari ». Il est même apparu dans une publicité où il incarnait un père attentionné guidant des enfants sur un terrain. Ironie cruelle : cette figure paternelle s’est effondrée lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2014, perdue 7-1 contre l’Allemagne, un match qui a semblé opposer des hommes à des garçons.

Dans cette succession de profils, Tite semblait le mieux armé lorsqu’il a pris les rênes avant la Coupe du monde 2018. Ses débuts dans les qualifications étaient prometteurs, et après avoir imposé sa loi comme le meilleur entraîneur de l’histoire des Corinthians, raflant presque tous les titres majeurs, il jouissait d’un respect universel. On le décrivait même comme « un entraîneur européen dans une peau brésilienne ».

Malgré tout, il n’a pas réussi à franchir le cap des quarts de finale en deux Coupes du monde. Démissionnaire en 2022, il n’a pas encore concrétisé son rêve de s’imposer sur un banc européen.