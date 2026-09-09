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« Héritage partagé » : hors de question pour Lionel Messi de laisser Cristiano Ronaldo atteindre seul les 1 000 buts, alors qu’une ancienne star de la MLS pressent un nouveau duel entre les GOAT
Combien de buts au total Ronaldo et Messi ont-ils marqués ?
La superstar portugaise Ronaldo se rapproche à grande vitesse des 980 buts en club et en sélection, alors qu’il a déjà réécrit les livres d’histoire de manière régulière. Après avoir représenté son pays lors de la Coupe du monde 2026, à l’âge de 41 ans, il compte 146 buts internationaux à son actif.
Des standards individuels remarquables ont été maintenus au Moyen-Orient, avec des Souliers d’or et des titres nationaux remportés au passage, et il a été question de voir cette carrière stupéfiante se prolonger au-delà de l’expiration de son contrat actuel à l’été 2027.
Messi continue lui aussi sur sa lancée. À 39 ans, il a récemment disputé une troisième finale de Coupe du monde et a obtenu une nouvelle nomination au Ballon d’Or, avec huit Ballons d’or à son actif. Il a aussi savouré la gloire en MLS Cup ainsi que des titres consécutifs de MVP aux États-Unis.
L’énigmatique Argentin a mis un terme à sa carrière internationale, avec 207 sélections et 125 buts, mais reste lié par contrat dans le sud de la Floride jusqu’en 2028. Il se rapproche du total des 930 buts.
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Messi voudra-t-il égaler Ronaldo en atteignant les 1 000 buts ?
Lorsqu’il a été suggéré à Hislop qu’il n’y avait aucune chance que Messi laisse son rival de toujours Ronaldo atteindre les quatre chiffres sans lui, l’ancien gardien de MLS, qui s’est exprimé en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de King Casino, a déclaré : « Je pense que c’est presque ce que le football a envie de voir. Je pense que nous avons eu le privilège de voir deux joueurs qui ont défini une génération comme aucun autre et défini ce jeu comme peu d’autres avant eux.
« Les chiffres que Ronaldo affiche, que Lionel Messi continue d’afficher, sont tout simplement phénoménaux. Et Messi ne montre aucun signe de ralentissement. Si nous nous retrouvons avec deux joueurs à plus de 1 000 buts, cela s’inscrirait probablement dans la continuité de leur héritage commun dans ce sport. »
Les rivaux du GOAT à la poursuite du même palier de buts
Il ne reste plus grand-chose à accomplir pour Messi et Ronaldo, au vu des sommets respectifs qu’ils ont atteints. Interrogé sur la question de savoir si le premier sera particulièrement préoccupé par ce que fait le second, une autre ancienne star de la MLS et ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United, Giuseppe Rossi, avait précédemment déclaré à GOAL : « Je n’en suis pas sûr. Je ne sais pas. Vous pensez même qu’il est au courant de ça ? Vous pensez même qu’il s’en soucie ?
« Peut-être qu’au fond, oui, mais je pense qu’ils ont deux approches différentes du jeu. Mais je suis sûr que Messi atteindra les 1 000 dans les trois prochaines années. Je pense qu’au point où il en est, il est à Miami jusqu’en 2028, je suis sûr qu’il y arrivera. »
La légende néerlandaise Wesley Sneijder, qui a quitté le Real Madrid durant l’été 2009, celui qui a vu CR7 rejoindre Santiago Bernabeu, a déclaré à propos de deux icônes qui poursuivent le même objectif : « Je pense que c’est le prochain objectif pour eux deux, à 100 %. Cristiano ne s’arrêtera pas avant d’atteindre les mille buts. Messi a signé un nouveau contrat de deux ans. Il atteindra lui aussi définitivement les mille buts.
« C’est bien que l’on parle encore de cette rivalité avec l’un en MLS et l’autre en Arabie saoudite. Ce sont deux grandes stars et maintenant ils poursuivent un objectif différent : atteindre les 1 000 buts. Incroyable. Peut-être qu’on devrait commencer à compter leurs passes décisives pour savoir qui pourra atteindre les 2 000 en premier. »
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Messi et Ronaldo devraient encore jouer pendant un bon moment
Ronaldo a de nouveau trouvé le chemin des filets avec Al-Nassr en ce début de saison 2026-2027, tandis que Messi a fait son retour à la compétition avec l’Inter Miami dans la foulée de ses exploits en Coupe du monde avec l’Argentine.
Des questions continuent de se poser sur le temps pendant lequel l’un et l’autre pourront encore continuer, au vu des efforts imposés à leurs corps au fil des années, mais tous deux veulent apparemment jouer aussi longtemps que possible.
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