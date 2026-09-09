La superstar portugaise Ronaldo se rapproche à grande vitesse des 980 buts en club et en sélection, alors qu’il a déjà réécrit les livres d’histoire de manière régulière. Après avoir représenté son pays lors de la Coupe du monde 2026, à l’âge de 41 ans, il compte 146 buts internationaux à son actif.

Des standards individuels remarquables ont été maintenus au Moyen-Orient, avec des Souliers d’or et des titres nationaux remportés au passage, et il a été question de voir cette carrière stupéfiante se prolonger au-delà de l’expiration de son contrat actuel à l’été 2027.

Messi continue lui aussi sur sa lancée. À 39 ans, il a récemment disputé une troisième finale de Coupe du monde et a obtenu une nouvelle nomination au Ballon d’Or, avec huit Ballons d’or à son actif. Il a aussi savouré la gloire en MLS Cup ainsi que des titres consécutifs de MVP aux États-Unis.

L’énigmatique Argentin a mis un terme à sa carrière internationale, avec 207 sélections et 125 buts, mais reste lié par contrat dans le sud de la Floride jusqu’en 2028. Il se rapproche du total des 930 buts.