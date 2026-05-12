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Jochen Tittmar

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HÉRITAGE : Mission de Julian Nagelsmann : exploiter l’ADN de l’Allemagne en Coupe du monde et redonner vie à une grande puissance européenne après deux éliminations consécutives au premier tour

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J. Nagelsmann

Découvrez « Legacy », la série d’articles et de podcasts de GOAL qui vous accompagne jusqu’à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations façonnant le football mondial. Cette semaine, nous analysons comment Julian Nagelsmann s’efforce de redonner à l’Allemagne... l’Allemagne d’autrefois. Depuis plusieurs années, la Mannschaft s’est éloignée de l’identité qui lui avait permis de remporter la Coupe du monde au Brésil il y a douze ans. Aujourd’hui, le sélectionneur est déterminé à la restaurer.

Lorsque les supporters hors d’Allemagne évoquaient l’équipe nationale, ils citaient souvent une phrase devenue depuis longtemps un slogan : « Le football est un jeu simple : 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes – et, au final, ce sont toujours les Allemands qui gagnent. » Gary Lineker l’a lancé après la demi-finale de la Coupe du monde 1990, perdue aux tirs au but par l’Angleterre face à l’Allemagne, mi-admiratif, mi-résigné.

Mais cette boutade dépassait le simple trait d’esprit : elle résumait l’image d’une nation qui, pendant des décennies, a conçu le football non pas comme le plus beau des jeux, mais comme une affaire de confiance inébranlable. L’Allemagne incarnait l’équipe qui ne renonçait jamais, s’imposant par son organisation, sa volonté et sa rigueur tactique, avant de frapper aux moments décisifs.

Cette identité, héritée de générations de joueurs, forgeait un football de mentalité plus que d’esthétique, où la Coupe du monde se muait en épreuve de caractère plutôt qu’en exhibition technique.

Les héros de Berne en 1954, les champions de Munich en 1974, les combattants de Rome en 1990 : tous illustrent un groupe capable de conjuguer rigueur collective et efficacité tactique dans les grands rendez-vous. L’Allemagne ne livre pas toujours le spectacle le plus flamboyant, mais elle se montre souvent la plus efficace. Tel est son ADN, un style organisé, implacable et déterminé.

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    Vers une nouvelle ère

    Au début des années 2000, le football mondial se transformait à vive allure. Le jeu international gagnait en rapidité, en technicité et en exigence. En Allemagne aussi, l’envie d’une approche plus moderne se faisait pressante. Lorsque Joachim Löw a pris les rênes de la sélection nationale après la Coupe du monde 2006, la DFB entrait dans une nouvelle ère.

    Sous sa direction, la Mannschaft a affiché un nouveau visage : moins de combat, plus de contrôle, moins de réaction, plus d’action. En 2012, Löw résumait ainsi sa philosophie : « Nous avons développé un bon mélange de passes et de courses, de récupération du ballon et de contre-attaques rapides. »

    Son équipe se muait en une véritable machine à la possession, influencée par l’esthétique de Pep Guardiola et inspirée par la domination espagnole. Ce style incarnait une image modernisée : l’Allemagne ne voulait plus seulement gagner, mais aussi séduire.

    Le succès a confirmé ce choix. Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, ce style a atteint son apogée, offrant peut-être la plus parfaite symbiose entre ordre et créativité jamais vue chez une sélection allemande. La combinaison de clarté tactique, de précision technique et d’harmonie collective a mené au quatrième sacre mondial de la Mannschaft – la victoire 7-1 en demi-finale contre les hôtes restant un moment historique.

    Ce fut le triomphe d’une nouvelle Allemagne, désormais capable de dominer ses adversaires plutôt que de les écraser. Pourtant, même dans cet éclat se nichaient les germes d’une crise à venir : le style de jeu devint de plus en plus idéologique, la possession se muant en une fin en soi.

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  • Korea Republic v Germany: Group F - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Disparition d’une aura

    Après l’élimination précoce de l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2018, Löw a reconnu avec autocritique : « Ma plus grande erreur de jugement, et ma plus grande faute, a été de croire que nous pouvions passer la phase de groupes en pratiquant un football dominant, axé sur la possession. J’aurais dû préparer l’équipe comme en 2014, quand nous avions trouvé un meilleur équilibre entre attaque et défense. »

    Ces propos constituent un aveu : le football allemand s’était éloigné de ses propres fondements. L’équipe était techniquement exceptionnelle, mais son identité avait été compromise. Il en a résulté une crise qui allait bien au-delà des échecs sportifs.

    Après 2014, un éloignement progressif s’est opéré : le jeu de la Nationalmannschaft s’est modernisé, mais il a perdu son identité « typiquement allemande ». Elle a voulu être tout à la fois : élégante à la manière de l’Espagne, tactiquement astucieuse comme la France, pressante comme l’Angleterre, et, dans ce mimétisme, elle a perdu ce qui la distinguait depuis des décennies.

    Les campagnes 2018 et 2022 l’ont confirmé : la possession ne suffit pas ; elle n’est plus, à elle seule, un gage de modernité. Dès 2018, des clubs comme le Manchester City de Guardiola imposaient déjà un contre-pressing plus intense et plus efficace.

    Löw n’avait pas suffisamment évolué dans ce domaine, et une possession de 70 % ne servait à rien sans passion ni clarté. La Mannschaft paraissait trop sage, trop prévisible, pas assez combative. L’aura que Lineker avait autrefois décrite avait disparu.

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-PRESSERAFP

    Un nouveau départ

    Cet héritage, qui symbolisait autrefois la force, n’était plus qu’une ombre de lui-même. Mais c’est précisément cet héritage qui retrouve aujourd’hui toute son importance. À l’ère des données, des structures et des systèmes, la dimension émotionnelle et le mental demeurent des facteurs de réussite trop souvent sous-évalués.

    Les Coupes du monde ne sont généralement pas une scène pour les systèmes théoriques, mais des épreuves de détermination et des tournois d’attitude. Ce n’est pas nécessairement l’équipe qui affiche les meilleures statistiques de passes qui l’emporte, mais celle qui fait preuve de la plus grande unité. L’héritage allemand – esprit combatif, esprit d’équipe, force mentale – n’est donc pas une idéalisation nostalgique, mais une ressource pour l’avenir.

    Julian Nagelsmann l’a d’ailleurs reconnu. Depuis qu’il a pris les rênes de la sélection nationale en 2023, il martèle régulièrement l’importance de la mentalité et de l’esprit d’équipe. En mars 2024, juste avant l’Euro à domicile, il a déclaré : « La seule pression qui compte est celle de réussir. Le reste vient de l’extérieur. C’est du football, et ça doit susciter des émotions. »

    On peut y voir un nouveau départ programmatique. Il voulait que le football redevienne un enjeu émotionnel pour les joueurs, les supporters et tout le pays. Après le tournoi, où l’Allemagne a de nouveau affiché son identité collective, il a expliqué : « J’ai dit que nous avions besoin du soutien de la population de notre pays, car nous savons que nous n’étions tout simplement pas assez bons lors des derniers tournois. Et après les derniers matchs, je pense que les supporters ont compris que nous voulons accomplir quelque chose et changer les choses. »

    Il faisait ainsi référence à ce que Löw avait peu à peu perdu en fin de mandat : le lien entre l’équipe, son identité et le public. Fin juillet, lors du Congrès international des entraîneurs organisé par l’Association allemande des entraîneurs de football à Leipzig, Nagelsmann a formulé son message encore plus clairement.

    « Nous n’avons pas besoin d’être l’Espagne 2.0 », a-t-il déclaré. Il a plutôt insisté sur la nécessité de « penser à l’ancienne » et, à la manière allemande traditionnelle, de « penser plus défensivement et de défendre ». Le retour des vertus allemandes était en marche.

  • Northern Ireland v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Le groupe de joueurs

    C’est un signal clair : le football allemand veut retrouver son identité. Il ne s’agit pas de copier, mais de forger un groupe au caractère affirmé. Nagelsmann a souvent parlé de « travailleurs », ces joueurs prêts à se sacrifier pour le collectif. Il cherche des personnalités peut-être moins techniques, mais au mental solide, dans la lignée des équipes qui, à l’époque, avaient gagné le respect de Lineker.

    Nagelsmann a déjà appelé Robert Andrich (Bayer Leverkusen), le milieu de terrain de Brighton Pascal Gross et Grischa Promel (Hoffenheim) pour incarner ces « travailleurs ». Waldemar Anton et Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund, font également partie de cette catégorie, mais doivent encore pleinement convaincre en équipe nationale. Joshua Kimmich et Leon Goretzka, déjà cadres de l’équipe, ainsi que Jonathan Tah du Bayern Munich, ont rejoint Antonio Rüdiger et le capitaine du RB Leipzig, David Raum, dans cette démarche.

    Pour Nagelsmann, un « travailleur » se distingue par sa puissance de course, son tacle et sa fiabilité tactique ; son rôle premier est d’assurer la stabilité et la solidité du collectif plutôt que de créer des occasions. Andrich, Gross et Promel incarnent ce profil : ils resserrent les espaces, multiplient les interventions défensives et maintiennent leur intensité même dans les phases les plus exigeantes.

    Le duo de Dortmund, Anton et Schlotterbeck, ainsi que les défenseurs centraux confirmés Tah et Rudiger, apportent robustesse et anticipation à la charnière, incarnant fiabilité et communication. Kimmich et Goretzka, eux, dictent le jeu au milieu grâce à leur positionnement, leur volume de course et leur leadership. Pour Nagelsmann, ces « travailleurs » forment le cœur d’une équipe fonctionnelle qui privilégie la résilience collective aux éclats individuels.

    Nagelsmann est convaincu que la mentalité se forge à travers des structures claires et un leadership fort. L’objectif est d’atteindre une stabilité psychologique chez les joueurs, laquelle se traduit ensuite par une aisance collective sur le terrain.

    « L’essentiel est que les autres équipes nous perçoivent à nouveau comme une nation de football. Je veux que l’on monte dans le bus et que l’on se rende au stade en se disant : “Bien sûr qu’on va gagner aujourd’hui, on est l’Allemagne, on est une nation de football, on va gagner” », déclarait Nagelsmann à Blickpunkt Sport il y a un peu plus d’un an.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Avertissement et guide

    Pour Nagelsmann, c’est le fondement émotionnel de son projet. Il ne s’agit pas de revenir au football des décennies passées, mais de redécouvrir une conviction profonde qui s’est perdue au fil des ans. Le football allemand moderne doit retrouver son caractère, sans pour autant perdre de vue le ballon, bien sûr. Il doit être pratiqué de manière moderne, tout en conservant son identité allemande.

    L’équilibre entre innovation et tradition, entre possession et combativité, se trouve au cœur de cette réorientation. L’héritage joue un double rôle : il met en garde contre la facilité avec laquelle on peut perdre son identité et il sert de guide pour la redécouvrir.

    Historiquement, le football allemand a toujours brillé lorsqu’il s’appuyait sur ses forces : les équipes de 1974 et 1990 alignaient certes des joueurs d’exception, mais elles tiraient leur force de leur organisation, de leur clarté et de leur discipline ; la génération de 2014 a su ajouter une touche d’élégance moderne.

    Les générations suivantes ont perdu ce cap : la confiance dans un style propre a cédé devant la quête d’un consensus entre supporters, analystes et esthètes. Le résultat ? Un groupe polyvalent, mais sans charisme. En réintégrant des « travailleurs » dans son effectif, Nagelsmann ne fait donc pas un pas en arrière, mais bien en avant : il marie attitude et technique.

    Cette orientation porte déjà ses fruits : après avoir été perçue comme sans âme durant les années ayant précédé l’Euro 2024, la Mannschaft a de nouveau suscité un vrai engouement populaire pendant et après la compétition. Le jeu paraît à nouveau vivant, moins stérile. Des joueurs aux profils complémentaires, comme Jamal Musiala et Antonio Rüdiger, illustrent cette identité renouvelée : technique et mental. Ce mélange incarne l’héritage allemand dans sa forme modernisée.

    Pourquoi cet héritage resurgit-il aujourd’hui ? Parce que le football international est entré dans une ère où la simple possession ne suffit plus. Des sélections comme la France ou l’Argentine prouvent que les titres se gagnent grâce à la mentalité et à la capacité d’adaptation. Les meilleures équipes restent calmes dans les moments décisifs. L’Allemagne a longtemps incarné cette force.

  • NagelsmannGetty Images

    Les bases pour l'avenir

    Dans un football mondialisé et tactiquement sophistiqué, la technique seule ne suffit plus. Ce qui distingue les équipes, ce n’est pas l’analyse des données, mais la culture ; une équipe qui sait ce qu’elle représente restera stable même en période de crise. Cela lui apporte une direction, un repère et une identité. Ainsi, lorsque Nagelsmann souligne que « la résilience, l’esprit d’équipe et la passion » sont essentiels, il décrit les fondements de l’avenir.

    Le football allemand se trouve de nouveau à la croisée des chemins. Le souvenir de la déclaration de Lineker fait aujourd’hui figure de miroir : autrefois expression de force, elle a pris une tournure plus ironique. Mais la possibilité qu’elle puisse un jour être à nouveau comprise comme un compliment est bien réelle.

    Sous la houlette de Nagelsmann, l’Allemagne ne cherche pas à copier le passé, mais à le comprendre pour mieux le réinventer. L’entraîneur veut que la force, jadis issue de la discipline et de la volonté, naisse aujourd’hui de l’esprit d’équipe, de la clarté tactique et de la stabilité mentale.

    L’héritage du football allemand resurgit quand les équipes repoussent leurs limites : prolongations haletantes, tirs au but, duels psychologiques. S’en ressaisir ne consiste pas à l’idéaliser, mais à en tirer le potentiel pour l’avenir.

    Nagelsmann a déjà emprunté cette voie. Son succès dépendra moins de ses schémas tactiques que de sa capacité à marier cette force d’antan à un nouvel élan collectif. S’il y parvient, la célèbre phrase de Lineker pourrait à nouveau résonner comme à l’origine : non pas comme une boutade, mais comme un signe de respect envers une équipe qui sait qui elle est – et qui, au final, l’emporte parce qu’elle est à la hauteur de son héritage.

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