Lorsque les supporters hors d’Allemagne évoquaient l’équipe nationale, ils citaient souvent une phrase devenue depuis longtemps un slogan : « Le football est un jeu simple : 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes – et, au final, ce sont toujours les Allemands qui gagnent. » Gary Lineker l’a lancé après la demi-finale de la Coupe du monde 1990, perdue aux tirs au but par l’Angleterre face à l’Allemagne, mi-admiratif, mi-résigné.

Mais cette boutade dépassait le simple trait d’esprit : elle résumait l’image d’une nation qui, pendant des décennies, a conçu le football non pas comme le plus beau des jeux, mais comme une affaire de confiance inébranlable. L’Allemagne incarnait l’équipe qui ne renonçait jamais, s’imposant par son organisation, sa volonté et sa rigueur tactique, avant de frapper aux moments décisifs.

Cette identité, héritée de générations de joueurs, forgeait un football de mentalité plus que d’esthétique, où la Coupe du monde se muait en épreuve de caractère plutôt qu’en exhibition technique.

Les héros de Berne en 1954, les champions de Munich en 1974, les combattants de Rome en 1990 : tous illustrent un groupe capable de conjuguer rigueur collective et efficacité tactique dans les grands rendez-vous. L’Allemagne ne livre pas toujours le spectacle le plus flamboyant, mais elle se montre souvent la plus efficace. Tel est son ADN, un style organisé, implacable et déterminé.