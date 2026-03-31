HÉRITAGE : Les garçons de l'Angleterre de 1966 – quand le football est vraiment « rentré à la maison »

Pour un pays qui a inventé le football tel que nous le connaissons et l'a diffusé dans de nombreuses régions du monde, l'Angleterre a d'abord manifesté très peu d'intérêt pour la Coupe du monde. Elle n'a pas participé aux trois premières éditions de la compétition, car elle s'était retirée de la FIFA, avant de finalement réintégrer l'organisation à temps pour la Coupe du monde de 1950, où elle s'est présentée avec la conviction qu'elle allait remporter le titre. Au lieu de cela, elle a été éliminée dès le premier tour après l'une de ses défaites les plus humiliantes de tous les temps, s'inclinant 1-0 face aux États-Unis.

Une humiliation encore plus grande s’est produite trois ans plus tard, lorsqu’ils ont été écrasés 6-3 par la Hongrie à Wembley. « Peut-être que l’Angleterre, autrefois maître, peut désormais apprendre de ses élèves », déclara avec arrogance Ferenc Puskas. Stanley Matthews, premier lauréat du Ballon d’Or, jouait ce jour-là pour l’Angleterre. Il en allait de même pour Alf Ramsey, qui eut le malheur d’être également sur le terrain lors de cette première débâcle contre les États-Unis.

Une décennie après avoir perdu le « Match du siècle » contre la Hongrie, Ramsey a été nommé sélectionneur de l’Angleterre, et la Fédération anglaise de football n’aurait pas pu choisir un meilleur homme pour redresser la situation. Ramsey avait auparavant pris les rênes d’Ipswich Town alors que le club évoluait en troisième division et l’avait mené jusqu’au titre de champion de première division. Son équipe ne comptait aucune star, mais possédait une volonté implacable de gagner et savait comment s’y prendre.

Ramsey a transposé cette intelligence au sein de l’équipe nationale. Lors de sa nomination, il a déclaré : « Même à l’époque où l’Angleterre comptait de grands joueurs comme Stanley Matthews et Tom Finney, l’équipe aurait été meilleure avec un plan rigoureux. Tout plan doit être adapté aux forces et aux faiblesses des joueurs. »

Ramsey a bâti son équipe d'Angleterre sur une défense solide comme un roc qui n'a concédé aucun but lors de la Coupe du monde 1966 jusqu'à la 83e minute de la demi-finale contre le Portugal. Mais la meilleure illustration de son pragmatisme fut peut-être le fait d'avoir déployé son joueur vedette, Bobby Charlton, pour marquer Franz Beckenbauer à la personne lors de la finale.