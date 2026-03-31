HÉRITAGE : Les garçons de l'Angleterre de 1966 – quand le football est vraiment « rentré à la maison »

En Angleterre, on parle de « Football Coming Home » depuis 1996, lorsque le groupe indie The Lightning Seeds s’est associé aux humoristes Frank Skinner et David Baddiel pour sortir le single « Three Lions » à l’approche de l’Euro 96, organisé dans le pays. Pour les Anglais, cette chanson célèbre leur humour pince-sans-rire et leur capacité à rester optimistes après des décennies de déceptions. Pour tous les autres, c’est un signe d’arrogance et de sentiment de supériorité de la part des Anglais, l’impression qu’ils possèdent en quelque sorte le sport le plus populaire au monde simplement parce qu’ils l’ont inventé.
Lorsque l’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et qu’il était impossible d’ignorer les déclarations du type « It’s Coming Home », la Croatie en a tiré parti. « Nous avons vu “Football’s Coming Home” et nous nous sommes dit : “Oui, mais vous devez encore nous affronter” », se souvient Ivan Rakitic. Trois ans plus tard, lorsque l’Angleterre a perdu la finale du Championnat d’Europe contre l’Italie à Wembley aux tirs au but, le défenseur vétéran des Azzurri, Leonardo Bonucci, a crié à la caméra : « It’s coming to Rome ! »
L'Angleterre a perdu une deuxième finale consécutive de l'Euro face à l'Espagne en 2024, ne conservant ainsi qu'un seul trophée majeur dans son histoire : la Coupe du monde remportée à domicile en 1966. Voici l'histoire du plus grand moment de gloire de l'Angleterre, un triomphe qui s'est produit précisément parce qu'elle s'est débarrassée de son infâme arrogance et a compris ce qu'il fallait pour gagner...