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Richard Martin

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HÉRITAGE : Les garçons de l'Angleterre de 1966 – quand le football est vraiment « rentré à la maison »

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Voici « Legacy », la série d’articles et de podcasts de GOAL qui retrace le chemin vers la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous revisitons les histoires, les moments forts et les légendes qui ont façonné le football mondial. Cette semaine, nous revenons sur le parcours extraordinaire, tumultueux et souvent incroyable qui a mené au triomphe de l'Angleterre en 1966. Voici l'ascension, la rédemption et l'héritage durable de 1966 : l'histoire de la seule fois où le football est véritablement « rentré chez lui »...

En Angleterre, on parle de « Football Coming Home » depuis 1996, lorsque le groupe indie The Lightning Seeds s’est associé aux humoristes Frank Skinner et David Baddiel pour sortir le single « Three Lions » à l’approche de l’Euro 96, organisé dans le pays. Pour les Anglais, cette chanson célèbre leur humour pince-sans-rire et leur capacité à rester optimistes après des décennies de déceptions. Pour tous les autres, c’est un signe d’arrogance et de sentiment de supériorité de la part des Anglais, l’impression qu’ils possèdent en quelque sorte le sport le plus populaire au monde simplement parce qu’ils l’ont inventé.

Lorsque l’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et qu’il était impossible d’ignorer les déclarations du type « It’s Coming Home », la Croatie en a tiré parti. « Nous avons vu “Football’s Coming Home” et nous nous sommes dit : “Oui, mais vous devez encore nous affronter” », se souvient Ivan Rakitic. Trois ans plus tard, lorsque l’Angleterre a perdu la finale du Championnat d’Europe contre l’Italie à Wembley aux tirs au but, le défenseur vétéran des Azzurri, Leonardo Bonucci, a crié à la caméra : « It’s coming to Rome ! »

L'Angleterre a perdu une deuxième finale consécutive de l'Euro face à l'Espagne en 2024, ne conservant ainsi qu'un seul trophée majeur dans son histoire : la Coupe du monde remportée à domicile en 1966. Voici l'histoire du plus grand moment de gloire de l'Angleterre, un triomphe qui s'est produit précisément parce qu'elle s'est débarrassée de son infâme arrogance et a compris ce qu'il fallait pour gagner...

  • Sir Alf RamseyHulton Archive

    De ses cendres

    Pour un pays qui a inventé le football tel que nous le connaissons et l'a diffusé dans de nombreuses régions du monde, l'Angleterre a d'abord manifesté très peu d'intérêt pour la Coupe du monde. Elle n'a pas participé aux trois premières éditions de la compétition, car elle s'était retirée de la FIFA, avant de finalement réintégrer l'organisation à temps pour la Coupe du monde de 1950, où elle s'est présentée avec la conviction qu'elle allait remporter le titre. Au lieu de cela, elle a été éliminée dès le premier tour après l'une de ses défaites les plus humiliantes de tous les temps, s'inclinant 1-0 face aux États-Unis.

    Une humiliation encore plus grande s’est produite trois ans plus tard, lorsqu’ils ont été écrasés 6-3 par la Hongrie à Wembley. « Peut-être que l’Angleterre, autrefois maître, peut désormais apprendre de ses élèves », déclara avec arrogance Ferenc Puskas. Stanley Matthews, premier lauréat du Ballon d’Or, jouait ce jour-là pour l’Angleterre. Il en allait de même pour Alf Ramsey, qui eut le malheur d’être également sur le terrain lors de cette première débâcle contre les États-Unis.

    Une décennie après avoir perdu le « Match du siècle » contre la Hongrie, Ramsey a été nommé sélectionneur de l’Angleterre, et la Fédération anglaise de football n’aurait pas pu choisir un meilleur homme pour redresser la situation. Ramsey avait auparavant pris les rênes d’Ipswich Town alors que le club évoluait en troisième division et l’avait mené jusqu’au titre de champion de première division. Son équipe ne comptait aucune star, mais possédait une volonté implacable de gagner et savait comment s’y prendre.

    Ramsey a transposé cette intelligence au sein de l’équipe nationale. Lors de sa nomination, il a déclaré : « Même à l’époque où l’Angleterre comptait de grands joueurs comme Stanley Matthews et Tom Finney, l’équipe aurait été meilleure avec un plan rigoureux. Tout plan doit être adapté aux forces et aux faiblesses des joueurs. »

    Ramsey a bâti son équipe d'Angleterre sur une défense solide comme un roc qui n'a concédé aucun but lors de la Coupe du monde 1966 jusqu'à la 83e minute de la demi-finale contre le Portugal. Mais la meilleure illustration de son pragmatisme fut peut-être le fait d'avoir déployé son joueur vedette, Bobby Charlton, pour marquer Franz Beckenbauer à la personne lors de la finale.

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  • FOOTBALL-WORLD CUP-1966-ENGLAND-TEAMAFP

    « Les merveilles sans ailes »

    Ramsey était sévère avec ses joueurs, mais ceux-ci lui étaient farouchement fidèles. 

    « Sur le terrain, j’aurais donné ma vie pour Alf Ramsey », a déclaré le milieu de terrain Alan Ball, dont les courses inlassables jusque dans les prolongations de la finale contre l’Allemagne de l’Ouest ont été déterminantes pour le triomphe de l’Angleterre. Nobby Stiles, quant à lui, a affirmé qu’il « entrait sur le terrain prêt, si nécessaire, à y mourir pour lui [Ramsey] ».

    Bien que l’Angleterre n’ait atteint que deux fois les huitièmes de finale lors de ses quatre précédentes Coupes du monde et ne soit jamais allée plus loin que les quarts de finale, Ramsey a clairement affiché ses ambitions en déclarant très tôt que l’Angleterre n’était pas seulement capable de remporter la Coupe du monde, mais qu’elle allait le faire : « Je crois que nous allons gagner la Coupe du monde. Nous avons les capacités, nous avons la détermination, nous avons la force. Nous avons la personnalité, nous avons le caractère, et nous avons des joueurs dotés du tempérament nécessaire. »

    Cette prédiction audacieuse a été mise à l’épreuve par une piètre performance lors d’un tournoi surnommé « la petite Coupe du monde » en 1964 à Rio de Janeiro, où l’Angleterre s’est fait écraser 5-1 par le Brésil et a terminé dernière d’un mini-tournoi comprenant également le Portugal et l’Argentine. Mais la confiance a grandi à moins d’un an du tournoi lorsque l’Angleterre a battu l’Espagne 2-0 lors d’un match amical au Santiago Bernabéu. Dès lors, l’équipe de Ramsey a été surnommée « The Wingless Wonders » (les merveilles sans ailiers), caractérisée par une formation en 4-3-3 dans laquelle l’entraîneur a renoncé aux ailiers traditionnels au profit d’un milieu de terrain surchargé.

    Plus important encore, l’Angleterre a battu l’Espagne sans son joueur vedette et meilleur buteur de tous les temps de l’époque, Jimmy Greaves, absent pour cause de maladie. Greaves était pratiquement incontournable en raison de son statut au sein du football anglais, mais le résultat obtenu à Madrid a donné à l’équipe le sentiment qu’elle avait plus de chances de remporter la Coupe du monde sans un joueur qui avait tendance à suivre ses propres règles plutôt que les instructions de l’entraîneur.

    La blessure au tibia de Greaves lors du troisième match de groupe contre la France en 1966 s'est donc avérée être un mal pour un bien.

  • World Cup HeroHulton Archive

    Les cornichons à la rescousse

    La Coupe du monde de 1966 a été secouée par deux incidents majeurs avant même son coup d'envoi : le premier s'est produit lorsque les nations africaines ont annoncé un boycott après que la FIFA eut déclaré que le continent n'obtiendrait pas de place de qualification directe. Puis, le trophée Jules Rimet a été volé dans une vitrine à Westminster.

    Une vaste opération policière fut lancée, mais ce ne sont finalement pas les enquêteurs qui retrouvèrent le trophée, mais un chien nommé Pickles. Le colley noir et blanc repéra un paquet près d’une voiture alors qu’il se promenait dans le sud de Londres avec son maître, Dave Corbett, qui l’ouvrit pour découvrir le trophée à l’intérieur et l’apporta immédiatement au commissariat local. Lorsque l’Angleterre fut sacrée championne, Corbett et son chien rusé furent invités au dîner de célébration.

    Comme cela allait devenir une constante des tournois à venir, l’Angleterre a connu un début de compétition peu inspirant avec un match nul 0-0 sans relief contre l’Uruguay. Elle s’est toutefois réveillée lors de son deuxième match contre le Mexique, Bobby Charlton marquant d’une frappe puissante caractéristique et Roger Hunt inscrivant un but facile pour une victoire 2-0.

    Un doublé de Hunt leur a permis de s'imposer à nouveau 2-0 face à la France, les qualifiant pour un quart de finale contre l'Argentine qui allait entrer dans l'histoire comme l'un des matchs les plus violents de l'histoire de la Coupe du monde. Il n'y avait alors aucune animosité politique entre les deux nations, le conflit des Malouines ne débutant que 16 ans plus tard, mais l'Argentine se sentait lésée quelques jours avant le coup d'envoi du match.

  • Rattin leaves the fieldHulton Archive

    « N'échange pas ta chemise avec cette brute »

    Les arbitres des quarts de finale devaient être désignés lors d’une réunion des délégués, mais les représentants argentins sont arrivés en retard. Lorsqu’ils se sont enfin présentés, on leur a annoncé que l’Allemand Rudolf Kreitlein arbitrerait le match. Leurs soupçons se sont encore renforcés lorsqu’un arbitre anglais a été désigné pour l’autre quart de finale opposant l’Allemagne de l’Ouest à l’Uruguay, que les Allemands ont remporté 4-0 à la suite de trois décisions controversées. 

    « L'arbitre était totalement partial, il a tout donné à l'Angleterre », a déclaré le capitaine argentin Antonio Rattin, qui a été expulsé en première mi-temps pour s'être disputé avec Kreitlein. « Je pense qu'il voulait m'expulser depuis le début. »

    Rattin a refusé de quitter le terrain pendant sept minutes, et lorsqu’il a finalement cédé, il a tordu l’Union Jack du drapeau de corner et s’est mis à insulter la foule, qui lui a lancé des canettes de bière.

    L'Angleterre a épuisé les dix Argentins au cours d'un match usant et extrêmement agressif avant que Geoff Hurst – qui avait remplacé Greaves pour faire sa première apparition dans le tournoi – ne marque finalement de la tête le but décisif, sur un centre de son coéquipier de West Ham, Martin Peters.

    Au coup de sifflet final, Ramsey s’est précipité sur le terrain pour empêcher George Cohen d’échanger son maillot avec Alberto Gonzalez, qu’il a qualifié d’« animal ». Les esprits se sont échauffés lorsque les joueurs argentins ont tenté de forcer l’entrée du vestiaire anglais avant de lancer une chaise contre la porte. Roberto Ferrero s’en est ensuite pris à l’arbitre tandis que son coéquipier Ermindo Onega crachait au visage du vice-président de la FIFA.

  • 1966 FIFA World Cup - Final - England V West GermanyHulton Archive

    Riche en histoire

    Le Portugal, emmené par Eusébio, meilleur buteur du tournoi, était l'adversaire de l'Angleterre en demi-finale. Le match fut moins intense que celui du tour précédent, mais l'Angleterre a mis le feu sur le terrain, notamment Bobby Charlton, qui a marqué à chaque mi-temps, le deuxième but sur une passe en retrait de Hurst. Entre les deux buts de Charlton, Gordon Banks avait repoussé une frappe d'Eusébio grâce à un arrêt prodigieux.

    Le frère aîné de Bobby, Jack, a également joué un rôle décisif à l'autre bout du terrain, en commettant une faute de main délibérée pour empêcher le Portugal de marquer. Eusebio a transformé le penalty, mais l'Angleterre s'est qualifiée pour la finale contre l'Allemagne de l'Ouest.

    Cela faisait 21 ans que la Seconde Guerre mondiale avait pris fin, et même si ce souvenir n’était pas tout à fait frais dans l’esprit des joueurs, il était difficile de l’oublier. Stiles, par exemple, était né pendant un raid aérien sur Manchester, et Peters avait été évacué tandis que des membres de la famille de sa femme avaient été tués par une bombe pendant le Blitz. 

    « Le passé récent était là, que cela nous plaise ou non », se souvient Hurst. « Pour nous, pour eux, pour le public. »

    Le beau-père de Hurst était parachutiste lors du débarquement du jour J et il avait un bon pressentiment concernant le match, affirmant à son entourage que l’attaquant allait réaliser un triplé. Mais l’Angleterre a connu un début de match difficile lorsque Ray Wilson a dévié de la tête un centre directement dans les pieds d’Helmut Haller, qui a donné l’avantage à l’Allemagne de l’Ouest.

    L'Angleterre n'a pas paniqué et, six minutes plus tard, Hurst a inscrit le premier but de son triplé, grâce à une autre connexion avec West Ham, en reprenant de la tête un coup franc rapidement tiré par le capitaine Bobby Moore. Peters, surnommé « The Ghost » (le fantôme) pour sa capacité à surgir de nulle part, a bondi après qu’un tir de Hurst a été dévié en l’air pour mettre l’Angleterre au bord de la victoire, mais l’Allemagne a égalisé à la 89e minute lorsque Wolfgang Weber a poussé le ballon au fond des filets lors d’une mêlée générale dans la surface de réparation.

  • Moore Leads TeamHulton Archive

    « Battons-les encore une fois »

    Pendant la courte pause avant les prolongations, Ramsey a délivré un message simple mais très efficace : « Vous les avez battus en 90 minutes, battez-les à nouveau en 30. »

    L'Angleterre a repris l'avantage grâce à Hurst, sur un but qui restera à jamais entouré de controverse, sa frappe puissante ayant heurté la barre transversale avant de rebondir sur la ligne de but. L'arbitre suisse Gottfried Dienst a consulté le juge de touche soviétique Tofiq Bahramov avant de valider le but. À ce jour, le reste du monde estime que le ballon n'a pas franchi la ligne. Hurst lui-même ne pouvait pas voir, car il était au sol, mais il croit sur parole Hunt, qui se trouvait juste à côté du ballon.

    « Roger en est certain, sinon il aurait suivi l’action au lieu de se détourner », a-t-il déclaré. « Son instinct lui dit que c’est un but. Cela m’a toujours suffi et me suffira toujours. »

    Il n’y avait aucun doute quant au troisième but de Hurst, marqué grâce à une nouvelle passe décisive de Moore. Le commentaire de Kenneth Wolstenholme au moment où Hurst a propulsé le ballon au fond des filets est entré dans la légende anglaise : « Et voici Hurst. Certains sont sur le terrain, ils pensent que c’est fini. Ça l’est maintenant ! »

    Les héros anglais de la Coupe du monde ont été immortalisés. Une statue représentant le trio de West Ham composé de Peters, Moore et Hurst a été érigée devant Upton Park. Un autre buste de Moore a été réalisé lors de l’inauguration du stade de Wembley rénové en 2000. Banks a une statue à Stoke, tout comme Ramsey à Ipswich.

  • TENNIS-GBR-WIMBLEDONAFP

    Il ne reste plus qu'un survivant

    Les artisans du plus grand triomphe de l'histoire du pays n'ont toutefois pas toujours été récompensés à leur juste valeur. Les membres de l'équipe d'Angleterre ont chacun reçu une prime de 1 000 £, soit l'équivalent de 16 000 £ aujourd'hui. À titre de comparaison, chaque joueur de l'équipe argentine vainqueur de la Coupe du monde 2022 a touché une prime de 500 000 $.

    À la fin de leur carrière, de nombreux joueurs ont embrassé des métiers classiques, loin du football. Hurst s’est orienté vers l’assurance tandis que Wilson est devenu entrepreneur de pompes funèbres. Huit des joueurs ayant disputé la finale ont participé à la Coupe du monde 1970 au Mexique, où l’Allemagne de l’Ouest a pris sa revanche en remontant un score de 2-0 en quarts de finale pour s’imposer 3-2 après prolongation. Ce fut le début de la fin pour cette génération de joueurs, l’Angleterre n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 1974, ce qui a conduit au limogeage de Ramsey.

    Le capitaine Moore est décédé d'un cancer de l'intestin en 1993, à l'âge de 51 ans seulement. On a alors appris qu'il avait été diagnostiqué d'un cancer des testicules deux ans avant la Coupe du monde, mais qu'il n'en avait parlé qu'à sa famille proche. Six joueurs, dont Jack et Bobby Charlton, ont quant à eux souffert de démence, tout comme Ramsey.

    Le décès de Bobby Charlton en 2023 a fait de Hurst le seul survivant de l'équipe qui avait disputé la finale, bien que le héros du triplé ait survécu à une crise cardiaque en 2024.

  • FBL-EURO-2016-MATCH44-ENG-ISLAFP

    Soixante ans de souffrance

    L'Angleterre n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de 1978, un nouvel échec après avoir échoué à se qualifier pour celle de 1974. Elle s'est certes qualifiée pour le tournoi de 1982 en Espagne, mais a été éliminée dès la deuxième phase de poules.

    D'autres souffrances allaient suivre : la « Main de Dieu » de Diego Maradona en 1986 ; la défaite aux tirs au but face à l'Allemagne de l'Ouest en 1990 après les larmes de Paul Gascoigne ; l'échec à se qualifier pour 1994 ; une défaite aux tirs au but contre l'Argentine en 1998 après l'expulsion de David Beckham ; le lob de Ronaldinho sur David Seaman en 2002 ; une nouvelle défaite cruelle aux tirs au but en 2006 face au Portugal après le carton rouge de Wayne Rooney et le clin d’œil de Cristiano Ronaldo ; le but fantôme de Frank Lampard contre l'Allemagne en 2010 (peut-être une revanche pour le but controversé de Hurst) ; l'élimination dès la phase de groupes en 2014 ; une performance étonnamment brillante en 2018 qui s'est soldée par une défaite aux prolongations face à la Croatie ; et la défaite face à la France en 2022 après que Harry Kane eut tiré un penalty dans les nuages.

    Les aventures de l'Angleterre en Championnat d'Europe ont suivi un schéma similaire : des défaites aux tirs au but en 1996, 2004 et 2012, une élimination dès la phase de groupes en 2000, un échec à la qualification en 2008 et une élimination tout aussi embarrassante face à l'Islande en 2016. Sir Gareth Southgate est devenu le premier sélectionneur depuis Ramsey à mener l'Angleterre en finale d'un grand tournoi lors de l'Euro 2020, mais les Anglais ont échoué au dernier obstacle face à l'Italie, lors d'une nouvelle défaite aux tirs au but.

    Les Three Lions ont de nouveau atteint la finale de l'Euro en 2024, mais ont été largement battus par l'Espagne. En plus d'avoir obtenu les meilleurs résultats depuis Ramsey, Southgate est l'entraîneur qui lui ressemblait le plus, redonnant le succès, mais surtout l'espoir et la fierté à l'équipe nationale.

    Contre toute attente, l'Angleterre a bouleversé ses habitudes en nommant Thomas Tuchel en 2024, misant sur la capacité de cet Allemand aux multiples titres à prendre les bonnes décisions dans les moments de plus forte pression pour enfin tirer pleinement parti de la dernière génération dorée de joueurs. Mais même si Tuchel mène l'Angleterre jusqu'au bout en Amérique du Nord, lui et son équipe ne parviendront jamais à égaler véritablement les garçons de 1966.

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