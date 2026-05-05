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HÉRITAGE : Le parcours du Sénégal en Coupe du monde – de son entrée historique sur la scène mondiale à la déception du Fair-play, en passant par une génération construite pour marquer l’histoire en 2026

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Découvrez « Legacy », la série d’articles et de podcasts de GOAL qui vous accompagne jusqu’à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations façonnant le football mondial. Cette semaine, nous suivons les Lions de la Teranga du Sénégal à travers deux décennies de triomphes, de turbulences et de transformations : de l’exploit de 2002 à l’élimination cruelle sur tirage au sort en 2018, en passant par l’ascension continentale qui les a ramenés plus forts au Qatar.

Dans les annales légendaires de la Coupe du monde, peu d’éliminations ont paru aussi discrètement brutales, aussi étrangement chirurgicales, que celle du Sénégal en 2018. Pas de but dans les arrêts de jeu, pas de séance de tirs au but, pas d’effondrement dramatique. Juste une règle. Une disposition enfouie au fin fond du règlement de la FIFA. Un décompte de cartons jaunes. Et, sur ce, les Lions de la Teranga ont disparu, éliminés non pas par la défaite, mais par la discipline.

C’était la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’une équipe était éliminée en application du classement fair-play, subtilité réglementaire valorisant la retenue plutôt que l’audace, la discipline plutôt que le destin. Pour le Sénégal, ce déchirement fut aussi un pivot, un tournant tracé d’un trait net entre un passé glorieux et un avenir à bâtir.

L’histoire du Sénégal en Coupe du monde n’est pas celle d’un échec, mais d’une évolution constante. Du séisme de 2002 à la cruelle arithmétique de 2018, en passant par la génération 2026, potentiellement la plus forte d’Afrique, les Lions ont rugi, chuté, puis relevé la tête.

Voici leur saga, faite de talent et de fureur, de stars et de cicatrices, de rythme et de résilience. L’histoire d’une équipe qui refuse de s’effacer, refuse d’être oubliée et refuse d’être définie par quoi que ce soit de moins que la grandeur...

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    Bouleverser le monde

    Les débuts du Sénégal en Coupe du monde, en 2002, ont été bien plus qu’historiques : ils ont été mythiques. Placés dans le groupe A avec la France, tenante du titre, le Danemark et l’Uruguay, les Lions de la Teranga étaient censés jouer les figurants. Pourtant, dès le match d’ouverture, ils ont stupéfié la planète entière.

    Le but chanceux de Papa Bouba Diop face à la France, puissance coloniale du passé, a fait bien plus que offrir une victoire surprise 1-0 ; il a provoqué un véritable séisme culturel.

    Menée par son capitaine Aliou Cissé, la sélection sénégalaise a évolué avec panache, solidarité et une joie communicative. Les joueurs ont célébré leurs buts par des danses et ont pressé haut sans relâche. Ils ont ensuite partagé les points avec le Danemark et l’Uruguay, avant d’éliminer la Suède en huitièmes de finale grâce à un but en or.

    Les Lions atteignent les quarts de finale, devenant la deuxième nation africaine – après le Cameroun en 1990 – à franchir ce cap. Leur aventure s’achève contre la Turquie, mais le signal est lancé : l’Afrique peut rivaliser. Loin d’être une simple surprise, le Sénégal livre une véritable déclaration.

    Cette équipe de 2002, emmenée par Diop, El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga et Tony Sylva, n’était pas seulement une équipe : elle était pionnière. Son héritage résonne encore aujourd’hui chaque fois qu’un maillot sénégalais est enfilé.

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  • FBL-WC2010-SEN-GAMAFP

    Un long moment de silence

    Après l’éclat de 2002, les attentes ont grimpé en flèche. Pourtant, le chapitre suivant pour le Sénégal s’est écrit dans le silence : l’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour les Coupes du monde 2006, 2010 et 2014, une décennie d’absence ressentie comme un exil.

    Des raisons multiples – ingérence politique, instabilité sur le banc et rupture entre les générations – ont concouru à cette éclipse. La magie de 2002 s’était estompée, et le Sénégal peinait à retrouver son rythme.

    Sous la surface, cependant, des signes de renouveau apparaissaient : les centres de formation se multipliaient et de nouveaux talents émergeaient en Europe. En 2015, la Fédération sénégalaise de football a donc pris un pari fort en nommant Cissé, le capitaine de 2002, au poste d’entraîneur principal. Ce retour symbolique marquait la fin d’une ère d’expérimentation et le début d’un projet axé sur la discipline, l’identité et la croissance à long terme.

    Si sa nomination a suscité quelques réserves en raison de son inexpérience, il a immédiatement imposé un sentiment de continuité et d’affaire inachevée. Connaissant le potentiel du Sénégal, il s’est mis à l’œuvre pour le concrétiser.


  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH48-SEN-COLAFP

    Les répercussions de Fair Play

    Russie 2018 devait marquer le retour en force du Sénégal. Seize ans après ses débuts fulgurants, l’équipe revenait avec panache, discipline et un effectif alliant expérience et jeunesse. Dans le groupe H, elle affrontait la Pologne, le Japon et la Colombie. Après une victoire 2-1 contre la Pologne et un match nul 2-2 face au Japon, le Sénégal abordait son dernier match contre la Colombie en sachant qu’un simple match nul lui suffirait pour se qualifier.

    Défaite 1-0, synonyme de bilan identique au Japon : mêmes points, même différence de buts, même nombre de réalisations. Le détail qui fait la différence ? Le fair-play. Quatre cartons jaunes suffisent au Japon pour devancer les six avertissements des Lions de la Teranga. Le Sénégal est éliminé.

    C’était la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’une équipe était éliminée selon ce critère, une issue cruelle pour la nation ouest-africaine. Au-delà de la malchance, c’est leur incapacité à gérer le résultat du match face au Japon et un excès de cartons qui ont scellé leur sort.

    Malgré cette déception, le parcours sénégalais témoignait d’un vrai progrès : une organisation rigoureuse, de la maturité et une réelle volonté de gagner. Les bases étaient posées.


  • Ecuador v Senegal: Group A - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Le retour et la remontée

    Après la déception de 2018, le Sénégal s’est restructuré tant sur le plan tactique que mental. L’équipe a remis les compteurs à zéro, redéfini ses objectifs et engagé une reconstruction ciblée. En 2021, elle a conquis sa première Coupe d’Afrique des nations, un triomphe à la fois décisif et symbolique, prouvant que les Lions de la Teranga étaient prêts à rugir à nouveau.

    Arrivés au Qatar 2022 avec une confiance renouvelée, portés par l’élan de leur gloire continentale et la sérénité d’une équipe ayant tiré les enseignements de ses échecs, les Lions ont fait preuve d’une résilience remarquable malgré l’absence de leur attaquant vedette Sadio Mané, forfait juste avant le coup d’envoi.

    En phase de groupes, les Lions ont d’abord cédé face aux Pays-Bas lors d’un match d’ouverture indécis, avant de rebondir en battant le Qatar puis l’Équateur et de valider leur billet pour les phases à élimination directe. En huitièmes de finale, ils ont croisé l’Angleterre, et l’écart entre les deux équipes s’est révélé net. Battus 3-0, les Sénégalais ont quitté la compétition la tête haute, forts de leurs progrès.

    Cissé, entré dans sa septième année à la tête de l’équipe, continue d’inculquer discipline, identité et sens de l’objectif collectif. Le Sénégal a changé : il n’est plus seulement une équipe de coups d’éclat, mais une véritable machine, un système conçu pour durer. Et ce dispositif porte déjà ses fruits, tant sur les résultats que sur la conviction. La certitude tranquille que quelque chose de spécial est en train de naître.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    L’équipe la plus forte d’Afrique

    L'équipe actuelle du Sénégal est sans doute la plus complète du football africain. Ce n'est pas seulement une question de talent individuel, même si celui-ci ne manque pas. C'est avant tout une question d'équilibre, de profondeur et d'expérience.

    Au cœur de cette génération dorée se trouve Sadio Mané, talisman incontournable dont l’influence dépasse le cadre du terrain. Vénéré pour sa vitesse fulgurante, son efficacité devant le but, mais aussi pour son intelligence, son humilité et son éthique de travail irréprochable, il incarne l’excellence sénégalaise. Mané est le moteur émotionnel des Lions, le joueur qui porte le poids des attentes avec élégance et dont la simple présence galvanise ses coéquipiers.

    À ses côtés émerge une nouvelle vague de talents dont Nicolas Jackson est l’emblème. Prêté par Chelsea au Bayern Munich, l’attaquant apporte un souffle de dynamisme à la ligne offensive sénégalaise. À 24 ans, il évolue avec une intensité intrépide : avant-centre qui s’épanouit dans l’espace, il presse avec détermination et conclut avec panache. Ses courses étirent les défenses, son toucher sème le chaos et sa confiance est contagieuse. Dans un effectif riche en expérience, il représente l’atout surprise, capable de faire basculer une rencontre d’un seul éclat de génie. 

    Derrière eux, Edouard Mendy veille. Passé du rejet à la gloire en Ligue des champions, le gardien incarne la légende vivante du football sénégalais. Imposant entre les poteaux, il allie des réflexes chirurgicaux, un sang-froid à toute épreuve et un leadership indispensable à la structure défensive des Lions. Dans le chaos, il est le calme.

    Derrière eux, le pilier de la défense, Kalidou Koulibaly, impose son autorité. Indomptable défenseur central, il marie puissance et finesse, ce qui en fait l’un des meilleurs arrière du monde. Leader naturel et meneur d’hommes, il apporte solidité et sérénité à la ligne arrière. Sa capacité à lire le jeu, à remporter ses duels et à lancer les attaques depuis l’arrière en fait la colonne vertébrale du système de Cissé, un véritable général.

    Au milieu de terrain, l’émergence de Pape Matar Sarr apporte une nouvelle dimension au moteur des Lions. Le milieu de Tottenham fait preuve d’une maturité rare pour son âge, se déplaçant avec détermination et précision. Aussi à l’aise pour intercepter le jeu que pour lancer les offensives, Sarr est un véritable box-to-box : un joueur qui relie la défense à l’attaque avec vision, mordant et une énergie débordante.

    Ensemble, ce noyau dur forme le cœur d’une équipe qui refuse de se satisfaire de son simple potentiel. Ces joueurs sont les architectes d’une nouvelle ambition, fondée non seulement sur le talent, mais aussi sur la confiance, l’expérience et une soif commune d’entrer dans l’histoire. Un banc de touche talentueux, où brillent Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr et Abdou Diallo, complète le tableau et offre à Aliou Cissé des options pour tourner, s’adapter et rivaliser au plus haut niveau.

    La longue tenure d’Aliou Cissé assure la continuité. Son pragmatisme, jadis critiqué, paraît désormais visionnaire. Le Sénégal ne joue pas seulement avec panache : il impose sa détermination. Dans une Coupe du monde 2026 élargie à 48 équipes, où chaos et opportunités se multiplient, les Lions pourraient être mieux armés que jamais pour aller loin.

    Plus que le talent, c’est la cohésion qui distingue ce groupe. Ces joueurs se connaissent, ont gagné, perdu et grandi ensemble. Ils portent les cicatrices de 2018 et les leçons de 2022. Ils ne sont pas seulement une équipe, mais un véritable bloc.

  • FBL-AFR-2025-SEN-MAR-TROPHY-PARADEAFP

    Au-delà du terrain

    Le parcours du Sénégal en Coupe du monde ne se réduit pas à ses seuls résultats. Il est question de représentation et de fierté, illustrant la manière dont le football incarne l’âme d’une nation.

    Les Lions de la Teranga combinent structure européenne et spontanéité africaine. Leurs supporters figurent parmi les plus passionnés au monde. Leurs joueurs portent l’histoire non pas comme un fardeau, mais comme un carburant.

    Des rues de Dakar aux centres de formation français, les joueurs grandissent avec le souvenir de 2002 et l’amertume de 2018. Ils savent ce que signifie surprendre le monde et passer à un cheveu de la victoire. Aujourd’hui, ils connaissent la recette d’un projet durable.

    L’ascension du Sénégal sert de modèle au football africain : stabilité sur le banc, investissement dans la jeunesse et identité affirmée. Loin d’être des options, ce sont des impératifs, et les Lions semblent l’avoir compris mieux que quiconque.

    De simples observateurs, les Lions sont devenus un modèle dont l’influence dépasse les frontières. Les recruteurs européens s’intéressent désormais de près aux talents sénégalais, et les jeunes joueurs y voient une voie, un objectif et une promesse.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    La cinquième participation du Sénégal à la Coupe du monde, en 2026, ne sera pas une quête de revanche, mais l’occasion d’atteindre sa pleine maturité. L’équipe est prête, l’entraîneur est aguerri et les blessures ont cicatrisé. Le rêve demeure intact. Les Lions ont déjà battu des champions du monde, atteint les quarts de finale et été éliminés de justesse. Aujourd’hui, ils visent plus haut.

    Car pour le Sénégal, la Coupe du monde n’est pas qu’un simple tournoi : c’est un miroir, un terrain d’essai, un berceau de légendes où les comptes doivent être réglés.

    Cette fois, ils ne se contentent pas d’espérer : ils partent à la chasse. À la chasse à l’histoire, pour devenir la première sélection sénégalaise à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde, voire plus. À la chasse à la reconnaissance, pour démontrer que leur génération dorée est non seulement talentueuse, mais intemporelle. À la chasse à la justice, pour exorciser les fantômes de 2018, lorsque des cartons jaunes, et non des buts, ont arrêté leur parcours.

    Surtout, ils sont en quête de quelque chose de plus profond, d’un instant capable de transcender le football : un instant qui unisse une nation, électrise un continent et réécrive l’histoire de ce que les sélections africaines peuvent accomplir sur la scène mondiale.

    Le parcours des Lions de la Teranga dépasse le simple cadre des résultats : il illustre le rythme, la résilience, la fierté et la persévérance d’un peuple. En 2002, ils ont ébloui la planète football. En 2018, ils ont buté sur un règlement implacable. En 2022, ils se sont reconstruits. Et en 2026, ils reviennent ; non plus en outsiders, mais en prétendants au trône. Les Lions de la Teranga ont déjà rugi, mais aujourd’hui, ils sont prêts à régner.

    Quand ils fouleront les terrains nord-américains, ils ne porteront pas seulement les espoirs du Sénégal, mais le poids d’un continent, le souvenir de chaque occasion manquée, la flamme de chaque enfant bercé par l’héritage de 2002, et la conviction que cette fois, l’histoire aura une fin différente.

    La règle du fair-play les a peut-être écartés une fois, mais cette fois, ils écrivent leur propre fin. Une passe à la fois. Un but à la fois. Un rugissement à la fois.