Goal.com
En direct
Legacy Senegal GFXGetty/GOAL

Traduit par

HÉRITAGE : Le parcours du Sénégal en Coupe du monde – de son entrée historique sur la scène mondiale à la déception du Fair-play, en passant par un groupe façonné pour marquer l’histoire en 2026

Legacy
Coupe du monde
Sénégal
FEATURES

Découvrez « Legacy », la série d’articles et de podcasts de GOAL qui vous accompagne jusqu’à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations forgeant le football mondial. Cette semaine, nous suivons les Lions de la Teranga du Sénégal à travers deux décennies de triomphes, de turbulences et de transformations : de la surprise de 2002 à l’élimination cruelle sur un coup de fair-play en 2018, en passant par l’ascension continentale qui les a ramenés plus forts au Qatar.

Dans les annales légendaires de la Coupe du monde, peu d’éliminations ont paru aussi discrètement brutales, aussi étrangement chirurgicales, que celle du Sénégal en 2018. Pas de but dans les arrêts de jeu, pas de séance de tirs au but, pas d’effondrement dramatique. Juste une règle. Une disposition enfouie au fin fond du règlement de la FIFA. Un décompte de cartons jaunes. Et, sur ce coup-là, les Lions de la Teranga ont été éliminés ; rayés de la compétition non pas par une défaite, mais par la discipline.

C’était la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’une équipe était éliminée par la règle du fair-play, subtilité réglementaire valorisant la retenue plutôt que l’audace, la discipline plutôt que le destin. Pour le Sénégal, ce déchirement fut aussi un pivot, un tournant tracé d’un trait net entre un passé glorieux et un avenir prometteur.

Car l’histoire du Sénégal en Coupe du monde n’est pas celle d’un échec, mais plutôt celle d’une évolution. Du choc sismique de 2002 à la cruelle arithmétique de 2018, et aujourd’hui vers une équipe de 2026 qui pourrait bien être la plus forte d’Afrique à ce jour, les Lions ont rugi, trébuché, se sont regroupés et se sont relevés.

Telle est leur saga, faite de talent et de fureur, de stars et de cicatrices, de rythme et de résilience. L’histoire d’une équipe qui refuse de s’effacer, de tomber dans l’oubli et de se définir par autre chose que la grandeur…

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    Bouleverser le monde

    Les débuts du Sénégal en Coupe du monde, en 2002, ont été bien plus qu’historiques : ils ont été mythiques. Placés dans le groupe A avec la France, tenante du titre, le Danemark et l’Uruguay, les Lions de la Teranga étaient censés jouer les figurants. Pourtant, dès le match d’ouverture, ils ont stupéfié la planète entière.

    Le but chanceux de Papa Bouba Diop face à la France, puissance coloniale du passé, a dépassé le simple cadre d’une victoire surprise 1-0 ; il a provoqué un véritable séisme culturel.

    Menée par son capitaine Aliou Cissé, la sélection sénégalaise a évolué avec panache, solidarité et une joie communicative. Les joueurs ont célébré leurs buts par des danses et ont pressé haut sans relâche. Ils ont ensuite partagé les points avec le Danemark et l’Uruguay, avant d’éliminer la Suède en huitièmes de finale grâce à un but en or.

    Le Sénégal atteint les quarts de finale, devenant la deuxième nation africaine – après le Cameroun en 1990 – à accomplir cet exploit. Le parcours s’achève contre la Turquie, mais le message résonne : l’Afrique peut rivaliser. Loin d’être une simple surprise, la sélection sénégalaise livre une véritable déclaration.

    Cette équipe de 2002, emmenée par Diop, El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga et Tony Sylva, n’était pas seulement une équipe : elle était pionnière. Son héritage résonne encore aujourd’hui chaque fois qu’un maillot sénégalais est enfilé.

    • Publicité
  • FBL-WC2010-SEN-GAMAFP

    Un long moment de silence

    Après l’éclat de 2002, les attentes ont grimpé en flèche. Pourtant, le chapitre suivant pour le Sénégal s’est écrit dans le silence : l’équipe n’a pas réussi à se qualifier pour les Coupes du monde 2006, 2010 et 2014, une décennie d’absence ressentie comme un exil.

    Des raisons multiples – ingérence politique, instabilité sur le banc et rupture entre les générations – ont concouru à cette éclipse. La magie de 2002 s’était estompée, et le Sénégal peinait à retrouver son rythme.

    Sous la surface, cependant, des signes de renouveau apparaissaient : les centres de formation se multipliaient et de nouveaux talents émergeaient en Europe. En 2015, la Fédération sénégalaise de football a donc pris une décision audacieuse : nommer Cissé, le capitaine de 2002, au poste d’entraîneur principal. Ce retour symbolique marquait la fin d’une ère d’expérimentation et le début d’un projet axé sur la discipline, l’identité et la croissance à long terme.

    Si sa nomination a suscité quelques scepticisme en raison de son inexpérience, l’ancien capitaine incarne une forme de continuité et une mission inachevée. Connaissant le potentiel du Sénégal, il s’est mis à l’œuvre pour le concrétiser.


  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH48-SEN-COLAFP

    Les répercussions de Fair Play

    La Coupe du monde 2018 en Russie devait marquer le retour en force du Sénégal. Seize ans après ses débuts fulgurants, l’équipe faisait son retour avec panache, discipline et un effectif alliant expérience et jeunesse. Dans le groupe H, elle affrontait la Pologne, le Japon et la Colombie. Après une victoire 2-1 contre la Pologne et un match nul 2-2 face au Japon, le Sénégal abordait son dernier match contre la Colombie en sachant qu’un simple match nul lui suffirait pour se qualifier.

    Défaite 1-0, synonyme de bilan identique au Japon : mêmes points, même différence de buts, même nombre de réalisations. Le critère décisif ? Le fair-play. Quatre cartons jaunes pour les Nippons, six pour les Lions de la Teranga : l’élimination se joue là.

    C’était la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde qu’une équipe était éliminée selon ce critère, une issue cruelle pour la nation ouest-africaine. Au-delà de la malchance, c’est leur incapacité à gérer le résultat du match face au Japon et un excès de cartons qui ont scellé leur sort.

    Malgré cette déception, le parcours sénégalais témoignait d’un vrai progrès : organisation, maturité et détermination annonçaient déjà les germes d’un renouveau.


  • Ecuador v Senegal: Group A - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Le retour et l'ascension

    Après la déception de 2018, le Sénégal s’est restructuré sur les plans tactique et mental. L’équipe a remis les compteurs à zéro, redéfini ses objectifs et travaillé avec détermination pour se reconstruire. En 2021, elle a remporté la Coupe d’Afrique des nations pour la première fois de son histoire, un triomphe à la fois décisif et couronnant, prouvant que les Lions de la Teranga étaient prêts à rugir à nouveau.

    Arrivés au Qatar 2022 avec une confiance renouvelée, les Lions, portés par leur titre continental et la sérénité des équipes qui ont appris de leurs erreurs, ont fait preuve d’une résilience remarquable malgré l’absence de leur attaquant vedette Sadio Mané, blessé juste avant le coup d’envoi.

    En phase de groupes, les Lions ont d’abord cédé face aux Pays-Bas lors d’un match d’ouverture indécis, avant de rebondir en battant le Qatar et l’Équateur pour atteindre les huitièmes de finale. Au tour suivant, ils ont croisé l’Angleterre, et l’écart entre les deux équipes s’est révélé net. Battus 3-0, les Sénégalais ont quitté la compétition la tête haute, forts de leurs progrès.

    Cissé, entré dans sa septième année à la tête de l’équipe, continue d’inculquer discipline, identité et sens de l’objectif collectif. Le Sénégal a changé : il n’est plus seulement une équipe de coups d’éclat, mais une véritable machine, un système conçu pour durer. Et ce dispositif porte déjà ses fruits, tant sur les résultats que sur la conviction. La certitude tranquille que quelque chose de spécial est en train de naître.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    L’équipe la plus forte d’Afrique

    L'équipe actuelle du Sénégal est sans doute la plus complète du football africain. Ce n'est pas seulement une question de talent individuel, même si celui-ci ne manque pas. C'est avant tout une question d'équilibre, de profondeur et d'expérience.

    Au cœur de cette génération dorée se trouve Sadio Mané, talisman incontournable dont l’influence dépasse le cadre du terrain. Vénéré pour sa vitesse fulgurante, son efficacité devant le but, mais aussi pour son intelligence, son humilité et son éthique de travail irréprochable, il est devenu un symbole de l’excellence sénégalaise. Il est le moteur émotionnel de l’équipe, celui qui porte le poids des attentes avec grâce et dont la simple présence galvanise ses coéquipiers.

    À ses côtés émerge une nouvelle vague de talents dont Nicolas Jackson est l’emblème. Prêté par Chelsea au Bayern Munich, l’attaquant de 24 ans apporte un souffle de dynamisme : il s’épanouit dans l’espace, presse avec détermination et conclut avec panache. Ses courses étirent les défenses, son toucher sème le chaos et sa confiance est contagieuse. Dans un effectif riche en expérience, il représente l’atout surprise, capable de faire basculer une rencontre d’un éclat de génie. 

    Derrière eux, Edouard Mendy veille. Passé du rejet à la gloire en Ligue des champions, le gardien incarne la solidité entre les poteaux : réflexes précis, sang-froid sous la pression et leadership depuis l’arrière. Dans le chaos, il est le calme.

    En défense, le pilier répond au nom de Kalidou Koulibaly. Indomptable défenseur central, il allie puissance et finesse, ce qui en fait l’un des meilleurs arrières du circuit international. Leader naturel et meneur d’hommes, il apporte solidité et sérénité à la ligne arrière. Sa capacité à lire le jeu, à remporter ses duels et à lancer les offensives depuis l’arrière en fait la colonne vertébrale du système de Cissé, un véritable général.

    Au milieu de terrain, l’émergence de Pape Matar Sarr apporte une nouvelle dimension au moteur des Lions. Le milieu de Tottenham joue avec une maturité qui dépasse son âge, glissant sur le terrain avec détermination et précision. Aussi à l’aise pour intercepter le jeu que pour lancer les offensives, Sarr est un véritable box-to-box ; un joueur qui relie la défense à l’attaque avec vision, mordant et une énergie débordante.

    Ensemble, ce noyau dur forme le cœur battant d’une équipe qui refuse de se satisfaire de son simple potentiel. Ces joueurs sont les architectes d’une nouvelle ambition, fondée non seulement sur le talent, mais aussi sur la confiance, l’expérience et une soif commune d’entrer dans l’histoire. Un banc de touche talentueux – avec des éléments comme Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr et Abdou Diallo – leur permet de tourner, de s’adapter et de rivaliser au plus haut niveau.

    La longue tenure d’Aliou Cissé assure la continuité. Son pragmatisme, jadis critiqué, paraît désormais visionnaire. Le Sénégal ne joue pas seulement avec panache : il impose sa détermination. Dans une Coupe du monde 2026 élargie à 48 équipes, où le chaos et les opportunités se multiplient, les Lions pourraient être mieux armés que jamais pour aller loin.

    Plus que le talent, c’est la cohésion qui distingue ce groupe. Ces joueurs se connaissent, ont gagné, perdu et grandi ensemble. Ils portent les cicatrices de 2018 et les leçons de 2022. Ils ne sont pas seulement une équipe, mais une unité.

  • FBL-AFR-2025-SEN-MAR-TROPHY-PARADEAFP

    Au-delà du terrain

    Le parcours du Sénégal en Coupe du monde ne se résume pas à ses résultats. Il est aussi question de représentation et de fierté, illustrant la façon dont le football reflète l’esprit d’une nation.

    Les Lions de la Teranga évoluent avec rythme, mariant la rigueur européenne à la créativité africaine. Leurs supporters figurent parmi les plus passionnés de la planète. Leurs joueurs portent l’histoire non pas comme un fardeau, mais comme un carburant.

    Des rues de Dakar aux centres de formation français, les joueurs grandissent avec le souvenir de l’exploit de 2002 et l’amertume de 2018. Ils savent ce que signifie surprendre le monde et ce que c’est que de frôler la victoire. Aujourd’hui, ils connaissent les ingrédients d’un projet durable.

    Cette progression sert de modèle au football africain : stabilité sur le banc, politique de formation ambitieuse et identité de jeu affirmée. Loin d’être des options, ce sont des impératifs, et le Sénégal, plus que toute autre sélection qualifiée, l’a intégré.

    De simples observateurs, les Lions sont devenus un modèle dont l’influence dépasse les frontières. Les recruteurs européens s’intéressent plus que jamais aux talents sénégalais, et les jeunes joueurs y voient une voie, un objectif et une promesse.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    La cinquième participation du Sénégal à la Coupe du monde, en 2026, ne sera pas une quête de rédemption, mais l’occasion d’atteindre sa pleine maturité. L’équipe est prête, l’entraîneur est aguerri et les blessures ont cicatrisé. Le rêve demeure intact. Les Lions ont déjà battu des champions du monde, atteint les quarts de finale et été éliminés de justesse. Aujourd’hui, ils visent plus haut.

    Car pour le Sénégal, la Coupe du monde n’est pas qu’un simple tournoi : c’est un miroir, un terrain d’essai, un berceau de légendes et un rendez-vous avec ses dossiers restés ouverts.

    Cette fois, ils ne se contentent pas d’espérer : ils partent à la chasse. À la chasse à l’histoire, pour devenir la première sélection sénégalaise à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, voire au-delà. À la chasse à la reconnaissance, pour démontrer que leur génération dorée est non seulement talentueuse, mais intemporelle. À la chasse à la justice, pour exorciser les fantômes de 2018, quand des cartons jaunes, et non des buts, ont stoppé leur parcours.

    Surtout, ils sont en quête de quelque chose de plus profond, d’un instant capable de transcender le football : un instant qui unisse une nation, électrise un continent et réécrive l’histoire de ce que les sélections africaines peuvent accomplir sur la scène mondiale.

    Le parcours des Lions de la Teranga dépasse le simple cadre des résultats : il s’agit de rythme et de résilience, de fierté et de persévérance, du pouvoir du football à incarner l’âme d’une nation. En 2002, ils ont ébloui la planète. En 2018, ils ont buté sur un règlement implacable. En 2022, ils se sont reconstruits. En 2026, ils reviennent non plus comme outsiders, mais comme prétendants au trône. Les Lions de la Teranga ont déjà rugi ; aujourd’hui, ils sont prêts à régner.

    Quand ils fouleront les pelouses nord-américaines, ils ne porteront pas seulement les espoirs du Sénégal, mais le poids d’un continent, le souvenir de chaque occasion manquée, la flamme de chaque enfant bercé par l’héritage de 2002, et la conviction que cette fois, l’histoire aura une fin différente.

    La règle du fair-play les a peut-être écartés une fois, mais cette fois, ils écrivent leur propre fin. Une passe à la fois. Un but à la fois. Un rugissement à la fois.