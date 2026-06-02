HÉRITAGE : Le parcours du Maroc en Coupe du monde – du désert mexicain à la gloire au Qatar

Seize ans d’attente, de rêves et d’espoir. En 1986, le destin ramène le Maroc au Mexique, comme si le sort voulait que les Lions de l’Atlas récupèrent ce qu’ils avaient laissé en route.

Sous les ordres du technicien brésilien José Faria, converti à l’islam et devenu « Mahdi Faria », naturalisé marocain par le roi Hassan II, les Lions de l’Atlas abordaient la compétition avec humilité et détermination.

Logé dans un groupe difficile avec l’Angleterre, la Pologne et le Portugal, le Maroc est alors ignoré par la presse européenne. Les hôtels de luxe sont réservés aux « grandes équipes », tandis que les Lions de l’Atlas doivent se contenter d’un hébergement modeste. Loin de se laisser humilier, le groupe transforme cette situation en carburant supplémentaire.

Le premier match contre la Pologne se conclut sur un 0-0 : comment une équipe africaine osait-elle tenir tête aux Européens ? Le monde était sous le choc. Puis vint un autre 0-0 face à l’Angleterre, le gardien Badou Zaki – futur Joueur africain de l’année – se muant en mur d’acier devant les Three Lions.

La presse espagnole, ironique, rebaptise la poule « groupe du sommeil » tant les rencontres manquent de buts. Mais, lors de l’ultime sortie, les Lions de l’Atlas se réveillent. Le Portugal, vainqueur de l’Angleterre et provocateur avant le coup d’envoi, est alors miné par des dissensions sur les primes. Le Maroc, lui, affiche un bloc soudé, ambitieux et fier.

À la 19e minute, Abderrazak Khairi ouvre le score, puis il double la mise huit minutes plus tard. À la 62e, Krimau porte le score à 3-1. Pour la première fois, le Maroc inscrivait trois buts dans une rencontre mondiale et, en terminant en tête de son groupe, devenait la première équipe africaine à atteindre les huitièmes de finale. Tout un pays explosait de joie : les gens dansaient, chantaient et pleuraient de bonheur.

En huitièmes, le Maroc défia l’Allemagne de l’Ouest, l’une des meilleures équipes mondiales. Pendant 85 minutes, les Lions se battirent avec force : Zaki multiplia les arrêts réflexes et Bouderbala frôla l’ouverture du score. Mais, à la 85e, Lothar Matthäus expédia un coup franc sous la barre et éteignit le rêve marocain.

Au coup de sifflet final, le public du stade, y compris les supporters allemands, s’est levé pour saluer l’équipe marocaine. Les Lions de l’Atlas avaient conquis le respect planétaire. Le Times de Londres a résumé l’exploit : « Le Maroc a changé le visage du football africain. » Battus d’un seul but, ils n’ont pourtant jamais été vaincus.