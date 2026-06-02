Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Legacy Morocco GFXGetty/GOAL
GOAL

Traduit par

HÉRITAGE : Le parcours du Maroc en Coupe du monde – du désert mexicain à la gloire au Qatar

Legacy
Coupe du monde
Maroc
FEATURES

Découvrez « Legacy », le podcast et la série de reportages de GOAL qui vous accompagnent jusqu’à la Coupe du monde 2026. Chaque semaine, nous explorons les histoires et l’esprit qui animent les nations façonnant le football mondial. Cette semaine, nous revenons sur les matchs qui ont forgé l’identité du Maroc, sur les entraîneurs et les joueurs qui ont porté l’espoir d’une nation, et sur ce moment prouvant que rien n’est impossible lorsqu’un pays décide de rêver ensemble.

C’est l’épopée d’une équipe inoubliable, celle des Lions de l’Atlas jamais vaincus, qui ont porté le maillot marocain aux quatre coins du globe et inscrit leur pays dans la mémoire du football mondial. L’aventure commence au cœur du désert mexicain en 1970 et se poursuit, cinquante ans plus tard, sous le ciel du Qatar.

Le football n’est pas qu’un simple jeu : il reflète la vie, ses rêves, ses ambitions et la fierté d’une nation. En atteignant les demi-finales de la Coupe du monde, le Maroc est devenu la première sélection arabe à graver son nom au panthéon du football mondial. Un exploit qui s’inscrit dans une épopée entamée au Mexique en 1970 et poursuivie au Qatar plus d’un demi-siècle plus tard, au fil de cinq participations ayant chacune ajouté un nouveau chapitre à l’histoire des Lions de l’Atlas et laissé une cicatrice ou un sourire dans le cœur de leurs supporters.

  • Morocco 1970Getty Images

    Semer la graine

    En 1970, un événement historique s’est produit : le Maroc est devenu la première équipe africaine à se qualifier pour la Coupe du monde à l’issue des éliminatoires officielles, le continent n’étant représenté que par un seul pays après le boycott du tournoi de 1966.

    Pour sa première apparition sur la scène mondiale, le manque d’expérience des Lions de l’Atlas se fait sentir : défaite 2-1 face à l’Allemagne de l’Ouest, puis 3-0 contre le Pérou. La presse européenne ironise : « Le Maroc est venu pour participer, pas pour rivaliser. »

    Lors de leur dernier match face à la Bulgarie, Maouhoub Ghazouani a inscrit un but somptueux qui a permis aux siens d’arracher le nul 1-1. Les joueurs marocains ont alors dansé sur la pelouse, offrant à l’Afrique son tout premier point en Coupe du monde.

    Quelques milliers de supporters marocains présents dans les tribunes ont fait trembler les travées de leurs encouragements, tandis que des millions de compatriotes célébraient dans les rues. Ce jour-là, le Maroc a planté la graine de l’espoir africain, prévenant le monde qu’il ne faudrait plus jamais le sous-estimer.

    • Publicité
  • Morocco 1986Getty Images

    Affirmer son style

    Seize ans d’attente, de rêves et d’espoir. En 1986, le destin ramène le Maroc au Mexique, comme si le sort voulait que les Lions de l’Atlas récupèrent ce qu’ils avaient laissé en route.

    Sous les ordres du technicien brésilien José Faria, converti à l’islam et devenu « Mahdi Faria », naturalisé marocain par le roi Hassan II, les Lions de l’Atlas abordaient la compétition avec humilité et détermination.

    Logé dans un groupe difficile avec l’Angleterre, la Pologne et le Portugal, le Maroc est alors ignoré par la presse européenne. Les hôtels de luxe sont réservés aux « grandes équipes », tandis que les Lions de l’Atlas doivent se contenter d’un hébergement modeste. Loin de se laisser humilier, le groupe transforme cette situation en carburant supplémentaire.

    Le premier match contre la Pologne se conclut sur un 0-0 : comment une équipe africaine osait-elle tenir tête aux Européens ? Le monde était sous le choc. Puis vint un autre 0-0 face à l’Angleterre, le gardien Badou Zaki – futur Joueur africain de l’année – se muant en mur d’acier devant les Three Lions.

    La presse espagnole, ironique, rebaptise la poule « groupe du sommeil » tant les rencontres manquent de buts. Mais, lors de l’ultime sortie, les Lions de l’Atlas se réveillent. Le Portugal, vainqueur de l’Angleterre et provocateur avant le coup d’envoi, est alors miné par des dissensions sur les primes. Le Maroc, lui, affiche un bloc soudé, ambitieux et fier.

    À la 19e minute, Abderrazak Khairi ouvre le score, puis il double la mise huit minutes plus tard. À la 62e, Krimau porte le score à 3-1. Pour la première fois, le Maroc inscrivait trois buts dans une rencontre mondiale et, en terminant en tête de son groupe, devenait la première équipe africaine à atteindre les huitièmes de finale. Tout un pays explosait de joie : les gens dansaient, chantaient et pleuraient de bonheur.

    En huitièmes, le Maroc défia l’Allemagne de l’Ouest, l’une des meilleures équipes mondiales. Pendant 85 minutes, les Lions se battirent avec force : Zaki multiplia les arrêts réflexes et Bouderbala frôla l’ouverture du score. Mais, à la 85e, Lothar Matthäus expédia un coup franc sous la barre et éteignit le rêve marocain.

    Au coup de sifflet final, le public du stade, y compris les supporters allemands, s’est levé pour saluer l’équipe marocaine. Les Lions de l’Atlas avaient conquis le respect planétaire. Le Times de Londres a résumé l’exploit : « Le Maroc a changé le visage du football africain. » Battus d’un seul but, ils n’ont pourtant jamais été vaincus.

  • Morocco 1998Getty Images

    Une conclusion sans pitié

    Après douze ans d’absence, le Maroc a fait son retour à la Coupe du monde en 1998, lors d’une édition organisée en France, pays accueillant une importante communauté marocaine. Dirigée par l’entraîneur français Henri Michel, la sélection nord-africaine a été versée dans un groupe redoutable, comprenant le Brésil, alors tenant du titre, ainsi que la Norvège et l’Écosse.

    Les Lions de l’Atlas ont d’abord obtenu un match nul 2-2 face à la Norvège grâce à de superbes réalisations d’Abdeljalil Hadda et de Salaheddine Bassir, avant de s’incliner 3-0 contre une sélection brésilienne tout simplement trop forte.

    Lors de l’ultime rencontre face à l’Écosse, les Lions de l’Atlas, courageux et inspirés, l’emportent 3-0 : Bassir signe un doublé et Hadda conclut le festival, sous les yeux d’un public marocain venu en nombre, drapeaux au vent et chants fiers.

    Les Lions de l’Atlas croyaient fermement à leur qualification pour les huitièmes de finale, mais le scénario en décida autrement. Au même moment, à Marseille, la Norvège tenait en échec le Brésil. Alors que la fête battait son plein à Saint-Étienne, les Scandinaves ont égalisé à la 83e minute. Cinq minutes plus tard, un penalty très contesté offrait la victoire 2-1 à la Norvège et éliminait le Maroc.

    Les joueurs marocains, déjà occupés à échanger leurs maillots avec les Écossais, ignoraient tout de ce rebondissement. Quand la nouvelle est parvenue au banc, Henri Michel a frappé du pied, tandis que joueurs, supporters et nation entière fondaient en larmes.

    Au total, les Lions de l’Atlas avaient inscrit cinq buts, mais un penalty très discutable a finalement scellé leur sort. Le milieu brésilien Leonardo a résumé le sentiment général : « Je suis désolé pour le Maroc. Ils ont joué un très beau football. C’est triste. »

    Cruel sort, mais les Lions de l’Atlas rentrent la tête haute. Le roi Hassan II accueillera l’équipe et accordera au sélectionneur Michel la nationalité marocaine qu’il réclamait.

  • Morocco fans 2018Getty Images

    Sorti du désert

    Pendant vingt ans, le Maroc a été absent de la Coupe du monde. Des générations entières ont ainsi grandi sans jamais voir leur équipe nationale fouler les pelouses internationales.

    Tous les quatre ans, les supporters marocains suivaient la compétition en encourageant les sélections arabes ou africaines, mais leur cœur restait attaché aux Lions de l’Atlas. L’espoir s’amenuisait peu à peu.

    Puis arriva 2018, en Russie : après deux décennies d’absence, le Maroc retrouvait la Coupe du monde et l’espoir renaissait. Les Lions de l’Atlas ont livré des performances courageuses face à l’Iran, le Portugal et l’Espagne, mais ont cédé d’un cheveu à chaque fois, battus par la plus petite des marges. Si près, et pourtant si loin du but.

    Mais le destin leur réservait mieux : dans le désert qatari, le Maroc s’apprêtait à entrer dans l’histoire…


  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Le miracle

    À l’approche de la toute première Coupe du monde organisée sur sol arabe, Walid Regragui, le jeune sélectionneur du Maroc, a pris les rênes de l’équipe seulement trois mois avant le tournoi. Beaucoup estimaient la mission impossible, le délai trop court pour réussir un tel défi. Mais Regragui a lancé à ses joueurs : « Ceux qui ne croient pas que nous pouvons remporter la Coupe du monde ne viendront pas au Qatar. »

    Il réunit des stars évoluant en Europe, telles que Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui, qu’il marie à de jeunes talents formés à l’Académie Mohammed VI. Le groupe forme un seul cœur.

    Placé dans le groupe F avec la Croatie, finaliste malheureux de 2018, la Belgique, deuxième au classement FIFA, et un Canada en plein renouveau, le Maroc n’était pas donné favori. Pourtant, les Lions de l’Atlas ont d’abord tenu en échec la Croatie (0-0).

    Puis le miracle a commencé : victoire 2-0 contre la Belgique. Le monde arabe a explosé de joie. En Égypte, en Arabie saoudite, en Jordanie, aux Émirats, chacun acclamait le Maroc. Les Lions de l’Atlas ont confirmé leur forme en battant le Canada 2-1 et ont terminé en tête du groupe, comme en 1986. Mais cette fois, ils n’en avaient pas fini.

    En huitièmes de finale, ils défiaient l’Espagne, championne du monde 2010, déjà auteur de sept buts au premier tour face au Costa Rica. Les Lions de l’Atlas ont tenu 120 minutes, concédant un 0-0 avant de maîtriser la séance de tirs au but : Pablo Sarabia frappait le poteau, tandis que Yassine Bounou, gardien phénoménal, entrait dans la légende en repoussant les tentatives de Carlos Soler et Sergio Busquets. Les Espagnols ne convertissent aucun de leurs tirs au but et Hakimi scelle la victoire d’un Panenka malicieux.

    Le Maroc devenait ainsi la première nation arabe à atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde. De l’Égypte au Liban, d’Arabie saoudite à la Jordanie, des millions de personnes ont envahi les rues pour célébrer cet exploit, tandis que la tour Burj Khalifa s’illuminait aux couleurs nationales en signe d’unité et de fierté partagée.

    Le Portugal de Cristiano Ronaldo se dressait ensuite sur leur route, mais les Lions n’avaient pas peur. Walid Regragui a motivé ses joueurs : « Vous n’êtes pas inférieurs à eux, vous êtes meilleurs. Allez le prouver. »

    À la 42^e minute, Youssef En-Nesyri s’élève dans les airs et marque d’une tête majestueuse. Ce but suffit pour une nouvelle victoire historique : l’Afrique a enfin son premier demi-finaliste en Coupe du monde.

    Après la rencontre, l’ailier Sofiane Boufal a dansé avec sa mère sur la pelouse, un instant d’humanité et de fierté qui dépassait le cadre sportif. Battus 2-0 par la France en demi-finale, touchés par les blessures, les Marocains ont quitté la compétition la tête haute, salués par le monde entier.

  • moroccoGetty Images

    Un héritage éternel

    Des déserts du Mexique en 1970 aux sables du Qatar en 2022, des débuts de l’Afrique en Coupe du monde à la première demi-finale du continent, le Maroc n’a jamais été un simple participant sur la scène mondiale.

    Les Lions de l’Atlas ont prouvé que les rêves ne meurent jamais, même s’il faut parfois attendre 36 ans pour les voir se concrétiser. Ils ont démontré qu’un « petit » peut renverser les grands quand il y croit. Ils ont aussi appris que la défaite n’est pas une finalité : on peut perdre une rencontre ou être éliminé d’un tournoi, mais le Maroc n’abandonne jamais.

    Ils seront de retour en 2026, prêts à réécrire l’histoire.

Matchs Amicaux
Maroc crest
Maroc
MAR
Madagascar crest
Madagascar
MAD