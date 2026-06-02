HÉRITAGE : Le parcours du Maroc en Coupe du monde – du désert mexicain à la gloire au Qatar

À l’approche de la toute première Coupe du monde organisée sur sol arabe, Walid Regragui, le jeune sélectionneur du Maroc, a pris les rênes de l’équipe seulement trois mois avant le tournoi. Beaucoup estimaient la mission impossible, le délai trop court pour réussir un tel défi. Mais Regragui a lancé à ses joueurs : « Ceux qui ne croient pas que nous pouvons remporter la Coupe du monde ne viendront pas au Qatar. »
Il réunit des stars évoluant en Europe, telles que Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui, qu’il marie à de jeunes talents formés à l’Académie Mohammed VI. Le groupe forme un seul cœur.
Placé dans le groupe F avec la Croatie, finaliste malheureux de 2018, la Belgique, deuxième au classement FIFA, et un Canada en plein renouveau, le Maroc n’était pas donné favori. Pourtant, les Lions de l’Atlas ont d’abord tenu en échec la Croatie (0-0).
Puis le miracle a commencé : victoire 2-0 contre la Belgique. Le monde arabe a explosé de joie. En Égypte, en Arabie saoudite, en Jordanie, aux Émirats, chacun acclamait le Maroc. Les Lions de l’Atlas ont confirmé leur forme en battant le Canada 2-1 et ont terminé en tête du groupe, comme en 1986. Mais cette fois, ils n’en avaient pas fini.
En huitièmes de finale, ils défiaient l’Espagne, championne du monde 2010, déjà auteur de sept buts au premier tour face au Costa Rica. Les Lions de l’Atlas ont tenu 120 minutes, concédant un 0-0 avant de maîtriser la séance de tirs au but : Pablo Sarabia frappait le poteau, tandis que Yassine Bounou, gardien phénoménal, entrait dans la légende en repoussant les tentatives de Carlos Soler et Sergio Busquets. Les Espagnols ne convertissent aucun de leurs tirs au but et Hakimi scelle la victoire d’un Panenka malicieux.
Le Maroc devenait ainsi la première nation arabe à atteindre les quarts de finale d’une Coupe du monde. De l’Égypte au Liban, d’Arabie saoudite à la Jordanie, des millions de personnes ont envahi les rues pour célébrer cet exploit, tandis que la tour Burj Khalifa s’illuminait aux couleurs nationales en signe d’unité et de fierté partagée.
Le Portugal de Cristiano Ronaldo se dressait ensuite sur leur route, mais les Lions n’avaient pas peur. Walid Regragui a motivé ses joueurs : « Vous n’êtes pas inférieurs à eux, vous êtes meilleurs. Allez le prouver. »
À la 42^e minute, Youssef En-Nesyri s’élève dans les airs et marque d’une tête majestueuse. Ce but suffit pour une nouvelle victoire historique : l’Afrique a enfin son premier demi-finaliste en Coupe du monde.
Après la rencontre, l’ailier Sofiane Boufal a dansé avec sa mère sur la pelouse, un instant d’humanité et de fierté qui dépassait le cadre sportif. Battus 2-0 par la France en demi-finale, touchés par les blessures, les Marocains ont quitté la compétition la tête haute, salués par le monde entier.